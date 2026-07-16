Thông tin đối ngoại HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân định kỳ tháng 7 Sáng 16/7, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026.

Quang cảnh buổi tiếp dân

Trong kỳ tiếp công dân lần này, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo 4 trường hợp, nhóm công dân đăng ký với các nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại thuộc các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, trật tự đô thị và việc thực hiện các quy định, nghị quyết có liên quan.



Đại diện các sở, ngành tại buổi tiếp

Sau khi rà soát hồ sơ, thẩm quyền và quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng, buổi làm việc đã tổ chức tiếp trực tiếp ông Nguyễn Văn Quang, trú tại Phường 2 Bảo Lộc.



Công dân Nguyễn Văn Quang trình bày ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi tiếp, công dân trình bày các nội dung kiến nghị và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét vụ việc. Đại diện Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã trao đổi, thông tin về quá trình tiếp nhận, rà soát, giải quyết hồ sơ theo quy định.



Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến tại buổi tiếp

Đối với 3 trường hợp còn lại, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo kết quả rà soát cho thấy các nội dung đã hoặc đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Một số vụ việc thuộc quá trình tố tụng; một số nội dung đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời nhiều lần; trường hợp còn lại cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu hồ sơ, trình tự ban hành văn bản trước khi bố trí làm việc với công dân trong kỳ tiếp theo.



Các đơn vị sở, ngành lắng nghe ý kiến công dân

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các cơ quan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát đầy đủ hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật và làm rõ những nội dung công dân còn kiến nghị.

Việc xem xét, giải quyết phải bảo đảm khách quan, đúng trình tự, đúng thẩm quyền và kịp thời thông tin, trả lời rõ ràng cho công dân.



Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích chủ trì buổi tiếp

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý đối với cả 4 trường hợp; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Ban Nội chính Tỉnh ủy được đề nghị giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết, tham gia, hỗ trợ và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.