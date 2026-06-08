Hibernian hạ Shkendija ở phút 90 trong màn rượt đuổi tại vòng loại thứ ba Hibernian thắng Shkendija 2-1 tại Easter Road ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League nhờ bàn quyết định của O'Hora phút 90. Hibernian giành chiến thắng trên sân nhà, còn Shkendija phải nhận thất bại sau màn rượt đuổi sát nút.

Hibernian 2 - 1 Shkendija Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hibernian tiếp đón Shkendija.

13' Hibernian kiểm soát thế trận Phút 13, Hibernian đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 66% - 34%, còn Shkendija phải tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Thế trận chưa tạo nhiều đột biến khi phạt góc vẫn là 0 - 0.

25' Hibernian kiểm soát thế trận Đến phút 25', Hibernian vẫn chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 71% - 29%, trong khi Shkendija chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Thế trận chưa có bàn thắng, Hibernian được hưởng phạt góc 1 - 0 nhưng chưa tạo ra khác biệt.

37' Hibernian kiểm soát thế trận Phút 37, Hibernian đang kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng, trong khi Shkendija phải lùi sâu chịu sức ép. Hibernian cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 1 - 0, nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Hibernian kiểm soát thế trận Bước sang phút 49', Hibernian đang chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61% - 39%. Shkendija chưa chiếm lĩnh được khu trung tuyến, nhưng vẫn nhỉnh hơn ở số phạt góc 1 - 2, cho thấy đội khách còn chờ cơ hội tạo đột biến.

56' O. Elding nhận thẻ vàng Phút 56', O. Elding của Hibernian nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

59' Hibernian điều chỉnh nhân sự ở phút 59 Phút 59, Hibernian thay người: C. Wright vào sân, thế chỗ A. Mayor. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự xuất hiện của C. Wright mang đến thêm một phương án cho Hibernian.

59' Hibernian điều chỉnh nhân sự ở phút 59 Phút 59, Hibernian thay người: A. Suto vào sân, M. Boyle rời trận. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau thẻ vàng của O. Elding ở phút 56.

61' Hibernian nhỉnh hơn nhưng thế trận giằng co Sau 61 phút, Hibernian nhỉnh hơn trong kiểm soát bóng với tỷ lệ 57% - 43% , song chưa tạo được thế áp đảo khi phạt góc vẫn cân bằng 2-2 . Nhịp trận còn giằng co, Shkendija chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

63' M. Chaiwa nhận thẻ vàng Phút 63, M. Chaiwa của Hibernian nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Hibernian tiếp tục phải chơi với sự thận trọng trong thế trận đang có tỷ số 0-0.

63' Shkendija điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Shkendija đưa M. Murati vào sân thay E. Krasniqi. Trong thế trận vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới cách tiếp cận.

63' Shkendija điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63', Shkendija đưa V. Krstevski vào sân thay A. Kryeziu. Khi tỷ số vẫn là 0-0, sự thay đổi này giúp Shkendija làm mới nhân sự trong thế trận đang giằng co.

70' D. Islami nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, D. Islami của Shkendija nhận thẻ vàng. Tỷ số vẫn là 0-0, cho thấy thế trận tại Easter Road đang diễn ra giằng co.

73' Shkendija thay người sau bàn thua Phút 73', M. Gjorgjievski vào sân thay F. Ndzengue bên phía Shkendija. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội khách đang bị Hibernian dẫn trước.

73' Elding mở tỷ số cho Hibernian Phút 73, O. Elding lập công cho Hibernian sau đường kiến tạo của C. Wright, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Hibernian đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý tại Easter Road.

74' Hibernian thay người sau bàn mở tỷ số Phút 74, Hibernian đưa A. Abdulai vào sân thay J. Mulligan. Động thái điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay sau bàn mở tỷ số của đội chủ nhà.

74' Hibernian kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn bàn Phút 74', Hibernian đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 57% - 43%. Shkendija vẫn duy trì thế trận giằng co, thể hiện qua thống kê phạt góc 3 - 3, nhưng đội chủ nhà có lợi thế rõ rệt về tỷ số.

76' M. Gjorgjievski đưa Shkendija trở lại Phút 76, M. Gjorgjievski lập công, giúp Shkendija gỡ hòa Hibernian 1-1. Trận đấu tại Easter Road nhanh chóng trở về thế cân bằng.

80' M. Murati nhận thẻ vàng Phút 80', M. Murati của Shkendija nhận thẻ vàng. Những phút cuối đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

87' Hibernian nhỉnh hơn trong thế trận hòa Phút 87', Hibernian đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 58%, trong khi Shkendija có 42% và chịu sức ép tương đối. Dù vậy, cục diện vẫn giằng co khi phạt góc cân bằng 3-3, còn tỷ số 1-1 chưa bị phá vỡ.

90+1' W. O'Hora đưa Hibernian vượt lên phút bù giờ Phút 90+1', W. O'Hora lập công, đưa Hibernian vượt lên dẫn trước Shkendija 2-1. Bàn thắng đến ở thời điểm nghẹt thở, mở ra lợi thế đáng kể cho Hibernian.

90+1' Hibernian thay người ở phút bù giờ Phút 90+1', Hibernian đưa T. Klidje vào sân thay N. Lowe. Một sự điều chỉnh ở những phút cuối để duy trì sự ổn định trên sân.

90+1' Hibernian thay người ở phút bù giờ Phút 90+1', Hibernian đưa J. Campbell vào sân thay M. Chaiwa. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

90+3' V. Krstevski nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+3', V. Krstevski (Shkendija) nhận thẻ vàng. Hibernian đang dẫn 2-1 khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90+3' Shkendija thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', Shkendija đưa F. Ramadani vào sân thay A. Zejnullai khi Hibernian đang dẫn 2-1. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, trong bối cảnh Shkendija cần tìm bàn gỡ.

KT Kết thúc: Hibernian 2-1 Shkendija Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 07/08/2026

Đội hình chính thức Hibernian Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray Shkendija Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Artim Polozani 1 Raphael Sallinger 25 Felix Passlack 6 Jason Kerr 5 Warren O'Hora 21 Jordan Obita 8 Josh Mulligan 14 Miguel Changa Chaiwa 3 Adam Mayor 7 Owen Elding 9 Nathan Lowe 10 Martin Boyle 30 Ferat Ramani 2 Aleksander Trumci 55 Jovan Manev 26 Anes Meljichi 17 Arbin Zejnullai 8 Rafael Freitas 5 Drilon Islami 29 Fabrice Tamba 10 Endrit Krasniqi 11 Almir Kryeziu 9 Fahd Ndzengue Dự bị Hibernian 13 Jordan Smith 35 Freddie Owens 4 Grant Hanley 11 Joe Newell 20 Rudi Allan Molotnikov 23 Callum Wright 27 Kanayochukwu Megwa 30 Jacob MacIntyre 32 Josh Campbell Shkendija 25 Astrit Amzai 16 Mevlan Murati 18 Nazif Ceka 21 Armir Isa 49 Sebastjan Spahiu 77 Florent Ramadani 7 Besart Ibraimi 19 Vane Krstevski 99 Marko Gjorgjievski Cập nhật đội hình lúc 01:35 07/08/2026

Hibernian Thống kê Shkendija 57% Kiểm soát bóng 43% 4 Trúng đích 2 4 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Hibernian sẽ đối đầu Shkendija tại sân vận động Easter Road trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 07/08/2026.

Đây là cuộc so tài mà trạng thái phong độ gần đây tạo ra sự tương phản đáng chú ý. Hibernian mới có một chiến thắng và một thất bại trong chuỗi trận được cung cấp, còn Shkendija sở hữu ba chiến thắng và một thất bại.

Hibernian cần tận dụng lợi thế sân nhà

Hibernian bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gồm một chiến thắng và một thất bại. Mẫu kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối, vì vậy khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ trở thành yếu tố quan trọng tại Easter Road.

Trước Shkendija, Hibernian có thể cần nhập cuộc thận trọng thay vì đẩy tốc độ lên quá cao ngay từ đầu. Lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng Scotland giữ được cự ly đội hình, hạn chế những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và kiên nhẫn tìm thời điểm tăng tốc.

Shkendija có nền tảng phong độ tích cực hơn

Shkendija đang có ba chiến thắng và một thất bại trong chuỗi trận gần nhất được nêu. So với Hibernian, đội khách cho thấy kết quả tích cực hơn, đồng thời có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn.

Tuy nhiên, phong độ tốt không đồng nghĩa Shkendija có thể dễ dàng áp đặt thế trận trên sân khách. Đội bóng này sẽ phải cân bằng giữa việc duy trì sức ép và bảo đảm an toàn khi Hibernian tận dụng không gian ở hai biên hoặc chuyển trạng thái nhanh.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. Hibernian cần tránh để mất bóng ở khu vực giữa sân, nơi Shkendija có thể tổ chức phản công. Ngược lại, đội khách phải kiểm soát tốt các pha lên bóng của chủ nhà khi sức ép từ khán đài tại Easter Road gia tăng.

Hibernian có thể ưu tiên xây dựng thế trận chắc chắn, sau đó khai thác lợi thế sân nhà bằng những đợt tấn công có tính toán. Shkendija nhiều khả năng sẽ dựa vào sự tự tin từ chuỗi kết quả gần đây để chơi chủ động hơn, nhưng vẫn cần duy trì khoảng cách hợp lý giữa các tuyến.

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định những điều chỉnh cụ thể về nhân sự của hai bên. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ tổng hợp và cách mỗi đội phản ứng trước áp lực của trận đấu.

Nhận định Hibernian vs Shkendija

Shkendija đang có lợi thế nhất định về phong độ khi giành ba chiến thắng trong chuỗi gần nhất được cung cấp, trong khi Hibernian có một chiến thắng và một thất bại. Dù vậy, Hibernian được chơi tại Easter Road, yếu tố có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và thu hẹp khoảng cách về trạng thái thi đấu.

Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc vào khả năng Hibernian kiểm soát rủi ro trong giai đoạn đầu, cũng như việc Shkendija có giữ được sự chủ động khi phải thi đấu trên sân khách hay không. Đây là cuộc đối đầu mà sự chắc chắn trong phòng ngự và chất lượng chuyển trạng thái có thể quan trọng không kém phong độ.

Hibernian 5 trận gần nhất B T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Shkendija 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới