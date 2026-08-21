Nông nghiệp - Nông thôn Hiệp Thạnh bứt phá từ nông nghiệp công nghệ cao Từ sản xuất rau, hoa truyền thống, người dân xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đang từng bước ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) là địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp

Khi nông dân làm nông nghiệp bằng công nghệ

Những ngày này, về các vùng sản xuất của xã Hiệp Thạnh, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh những khu nhà kính, nhà lưới nối tiếp nhau; hệ thống tưới tự động được lắp đặt ngay tại các vườn sản xuất.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và thời tiết, người nông dân ngày càng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ để kiểm soát quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Tại Hợp tác xã (HTX) An Phú xã Hiệp Thạnh, những luống ớt baby, ớt palermo, ớt snack được sản xuất theo quy trình công nghệ cao, ứng dụng kỹ thuật tưới và bón phân tiết kiệm, giúp kiểm soát tốt chi phí và chất lượng sản phẩm.

Không dừng lại ở sản xuất, HTX còn liên kết với 6 hộ nông dân, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Mỗi ngày, khoảng 2 tấn ớt các loại được đưa ra thị trường; sản lượng bình quân đạt từ 50 - 60 tấn mỗi tháng. Sản phẩm không chỉ vào hệ thống siêu thị trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Singapore.

Nhờ áp dụng kỹ thuật tưới và bón phân tiết kiệm nên các sản phẩm của HTX An Phú mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao

Anh Lê Khánh Duy, Phó Giám đốc HTX An Phú, xã Hiệp Thạnh cho biết: “Trước đây, làm nông chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Bây giờ, chúng tôi phải tính toán từ giống, dinh dưỡng, nước tưới đến thời điểm thu hoạch. Công nghệ giúp người sản xuất chủ động hơn và giảm được nhiều chi phí”.

Nhiều mô hình tại xã Hiệp Thạnh cho thấy, việc ứng dụng hệ thống tưới kết hợp bón phân và phun thuốc tự động có thể giúp giảm tới 70% chi phí nhân công. Đây là minh chứng cho một sự thay đổi lớn hơn khi người nông dân Hiệp Thạnh đang chuyển từ tư duy “làm ra sản phẩm” sang “sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của thị trường”.

Không chỉ rau màu, các hoa lan cao cấp cũng đang trở thành một hướng sản xuất giàu tiềm năng tại Hiệp Thạnh. Với diện tích 1 ha, Công ty TNHH Ánh Dương Lâm Đồng đã trồng các loại hoa hồ điệp, vũ nữ đến các dòng hoa thương phẩm. Nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã đầu tư nhà kính, nhà lưới và hệ thống tưới tự động ứng dụng IoT.

Công nghệ giúp kiểm soát môi trường sinh trưởng, nâng cao chất lượng hoa và đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Sản phẩm lan hồ điệp của Công ty TNHH Ánh Dương Lâm Đồng, xã Hiệp Thạnh được thị trường trong nước ưa chuộng

Chị Vòng Din Chuẩn, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Lâm Đồng chia sẻ: “Điều kiện khí hậu ở xã Hiệp Thạnh rất thích hợp trồng các loại hoa lan. Việc áp dụng công nghệ vào nông nghiệp đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường hiện nay”.

Bứt phá để đi xa hơn

Sự chuyển đổi ở Hiệp Thạnh không phải câu chuyện của riêng một vài hộ sản xuất. Những năm qua, địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, với các nhóm sản phẩm chủ lực gồm rau, hoa, bò sữa, heo và kén tằm. Đó cũng là kết quả của quá trình thay đổi nhận thức trong sản xuất.

Nếu trước đây, mỗi hộ nông dân tự quyết định trồng cây gì, sản xuất bao nhiêu và bán cho ai thì hiện nay, nhiều hộ đã tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc chuỗi liên kết với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng “ Muốn nông nghiệp phát triển bền vững thì không thể chỉ quan tâm đến năng suất. Người dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng và có thị trường tiêu thụ ổn định.

Từ những mô hình cụ thể, bức tranh nông nghiệp xã Hiệp Thạnh đang dần định hình theo hướng sản xuất sạch - công nghệ cao - liên kết tiêu thụ. Đây cũng là định hướng được địa phương xác định rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tháng 7/2026, diện tích gieo trồng của xã Hiệp Thạnh tăng thêm hơn 2.500 ha, nâng tổng diện tích gieo trồng lên hơn 7.100 ha, đạt khoảng 62% kế hoạch năm. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 430 - 480 triệu đồng/ha, đồng thời phát triển các sản phẩm chủ lực theo tiêu chuẩn OCOP, VietGAP.

Nông dân xã Hiệp Thạnh sử dụng công nghệ phun tưới phân sinh học theo đúng tiêu chuẩn

Từ nhà kính hiện đại đến những vùng sản xuất tập trung, từ liên kết giữa hợp tác xã với nông dân đến những sản phẩm từng bước vươn ra thị trường quốc tế, nông nghiệp Hiệp Thạnh đang tạo nên một diện mạo mới.

Công nghệ đang làm thay đổi cách người dân sản xuất, còn liên kết đang mở rộng cánh cửa thị trường. Đây chính là nền tảng để xã Hiệp Thạnh nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.