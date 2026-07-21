Đời sống Hiệp Thạnh: Chuyển biến tích cực từ Nghị quyết 57 Triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đảng ủy và UBND xã Hiệp Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Từ sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ đến việc triển khai các mô hình phục vụ sáng tạo tại cơ sở, xã Hiệp Thạnh đang nỗ lực xây dựng một chính quyền số thân thiện, hiệu quả, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Thạnh

Hiện đại hóa nền hành chính và đồng bộ hạ tầng số

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Đảng ủy xã Hiệp Thạnh đã kịp thời quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền số. Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và đặc biệt là 18 tổ công nghệ số cộng đồng tại 18 thôn để làm “cánh tay nối dài” hướng dẫn Nhân dân tiếp cận công nghệ. Tính đến nay, xã đã hoàn thành 15/36 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ hơn 41%.

Điểm sáng nổi bật của Hiệp Thạnh thời gian qua là công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống hành chính của xã đã vận hành thông suốt trên môi trường mạng qua hệ thống Quản lý văn bản điện tử iOffice. Về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND xã đã tiếp nhận 7.834 hồ sơ; trong đó, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 7.653, số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn là 7.555 hồ sơ. Song song với cải cách thủ tục, hạ tầng số được địa phương quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Đến nay, mạng băng thông rộng cáp quang và sóng di động 4G, 5G đã phủ kín 100% các khu dân cư. Toàn bộ cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính, hệ thống mạng nội bộ ổn định và sử dụng thành thạo chữ ký số.

Trên lĩnh vực dữ liệu số và an sinh xã hội, lực lượng Công an xã đã thu nhận, kích hoạt hàng ngàn tài khoản định danh điện tử VNeID, đồng thời phối hợp làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Đặc biệt, địa phương đã hoàn thành rà soát, đối chiếu và xác thực dữ liệu đất đai cho 4.854 trường hợp, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng thời thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu người có công, thân nhân liệt sĩ, dữ liệu an sinh xã hội, dữ liệu bảo hiểm xã hội và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân. Về phát triển kinh tế số, xã hội số, UBND xã đã triển khai một số hoạt động nhằm từng bước thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hiệp Thạnh

Những mô hình sáng tạo hướng về Nhân dân

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng và số hóa dữ liệu, xã Hiệp Thạnh đã chủ động triển khai các mô hình đột phá mang tính nhân văn sâu sắc, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết 57. Mô hình “Thứ Tư phục vụ - Giải quyết kịp thời, đúng hạn” gắn với hỗ trợ lưu động là một giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết bài toán địa bàn rộng, nhiều thôn vùng sâu và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Định kỳ, Tổ công tác gồm công chức tư pháp, địa chính, công an và đoàn thanh niên đã mang thiết bị công nghệ, đường truyền internet trực tiếp về tận các thôn, trường học để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục về hộ tịch, cư trú, đất đai. Mô hình đã nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại các thôn vùng xa trung tâm xã từ khoảng 40% lên trên 80%, giúp giảm một nửa số lần đi lại và chi phí cho bà con. Đặc biệt, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, xã đã triển khai mô hình hỗ trợ người dân yếu thế. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, một bàn hướng dẫn riêng với các tài liệu trực quan, mã QR được bố trí để giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật và hộ nghèo. Đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sẵn sàng đến tận nhà để hỗ trợ số hóa giấy tờ và hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hiệp Thạnh

Mặc dù vẫn còn những khó khăn về nguồn nhân sự chuyên trách hay thói quen giao dịch truyền thống của một bộ phận Nhân dân, song những kết quả đạt được sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 57 tại xã Hiệp Thạnh là rất đáng khích lệ. Đây là nền tảng vững chắc để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền số thân thiện, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.