HJK Helsinki và Motherwell chia điểm ở vòng loại Conference League HJK Helsinki hòa Motherwell 1-1 tại Bolt Arena ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League. Kết quả khiến hai đội cùng rời sân với một điểm, không bên nào giành chiến thắng.

HJK Helsinki 1 - 1 Motherwell Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HJK Helsinki tiếp đón Motherwell.

13' Thế trận giằng co sau 13 phút Sau 13 phút, thế trận vẫn giằng co khi tỷ lệ cầm bóng là 0% - 0% , chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt. HJK Helsinki có 1 - 0 lần việt vị và 2 - 0 lỗi, cho thấy những pha tranh chấp ban đầu đang diễn ra khá dè dặt.

25' A. Lowry nhận thẻ vàng Phút 25, A. Lowry của Motherwell nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Bolt Arena vẫn đang diễn ra giằng co khi HJK Helsinki và Motherwell chưa thể tạo khác biệt.

26' HJK Helsinki nhỉnh hơn về sức ép Phút 26' , HJK Helsinki đang nhỉnh hơn về sức ép với 2 - 0 phạt góc và 1 - 0 ở chỉ số việt vị, nhưng chưa thể chuyển ưu thế thành bàn thắng. Motherwell vẫn đứng vững, giữ tỷ số 0 - 0.

40' HJK Helsinki nhỉnh hơn, Motherwell chịu trận Phút 40', HJK Helsinki đang nhỉnh hơn với thời lượng kiểm soát bóng 55% - 45% và hưởng 3 - 0 quả phạt góc. Motherwell chưa tạo được sức ép đáng kể, chủ yếu tập trung phòng ngự khi thế trận vẫn giằng co.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' O. Priestman nhận thẻ vàng Phút 52, O. Priestman của Motherwell nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Motherwell trong trận đấu đang diễn ra cân bằng.

53' HJK nhỉnh hơn về sức ép Phút 53', HJK Helsinki và Motherwell vẫn hòa 0-0 trong thế trận khá cân bằng, khi thời lượng kiểm soát bóng chia đều 50% - 50%. HJK Helsinki nhỉnh hơn đôi chút về sức ép với thống kê phạt góc 3 - 1, còn Motherwell chưa tạo được nhiều tình huống gây áp lực.

56' M. Ylitolva nhận thẻ vàng Phút 56', M. Ylitolva (HJK Helsinki) nhận thẻ vàng. HJK Helsinki và Motherwell vẫn bất phân thắng bại khi tỷ số đang là 0-0.

58' L. Moller nhận thẻ vàng Phút 58, L. Moller của HJK Helsinki nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của HJK Helsinki trong hiệp hai, trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

64' Maswanhise đưa Motherwell vượt lên Phút 64, T. Maswanhise bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Motherwell. HJK Helsinki giờ phải đẩy cao sức ép sau bàn thua trên sân Bolt Arena.

65' Motherwell nhỉnh thế, HJK chịu sức ép Phút 65', Motherwell đang dẫn 0-1 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%. HJK Helsinki chưa tạo được ưu thế rõ rệt từ các tình huống cố định khi đôi bên cùng có 3 - 3 quả phạt góc.

66' Motherwell thay người sau bàn mở tỷ số Phút 66', Motherwell thay người khi M. Booth vào sân, thế chỗ W. Vogt. Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau bàn mở tỷ số, khi Motherwell đang dẫn HJK Helsinki 0-1.

66' Motherwell thay người sau bàn mở tỷ số Phút 66', O. Whyte vào sân thay L. Fadinger bên phía Motherwell, khi đội bóng này đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh có thể nhằm làm mới nhân sự sau bàn thắng ở phút 64'.

66' HJK Helsinki thay người ở phút 66 Phút 66, HJK Helsinki đưa K. Simojoki vào sân thay M. Ylitolva, trong bối cảnh Motherwell đang dẫn 0-1.

70' T. Pukki vào sân tiếp sức HJK Helsinki Phút 70', HJK Helsinki thay người: T. Pukki vào sân thay M. Borchers. Đang bị Motherwell dẫn 0-1, đội chủ nhà đặt thêm kỳ vọng vào sự xuất hiện của T. Pukki.

70' HJK Helsinki điều chỉnh nhân sự Phút 70', HJK Helsinki đưa L. Lingman vào sân thay P. Mentu. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà sau những diễn biến bất lợi.

71' T. Pukki giúp HJK Helsinki gỡ hòa Phút 71, T. Pukki lập công, đưa HJK Helsinki gỡ hòa 1-1 trước Motherwell. Bàn thắng giúp đội chủ nhà trở lại thế cân bằng sau khi bị dẫn trước.

73' Motherwell thay người sau khi cân bằng tỷ số Phút 73, Motherwell thay người: J. Knight-Lebel vào sân, A. Lowry rời cuộc chơi. Trong thế trận đang cân bằng với tỷ số 1-1, đây có thể là điều chỉnh đáng chú ý của đội khách.

77' Motherwell nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 77', HJK Helsinki và Motherwell vẫn hòa 1-1, trong đó Motherwell nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng khi cầm bóng 48% - 52%. Tuy nhiên, thế trận chưa nghiêng hẳn về đội khách bởi số phạt góc đang cân bằng 3 - 3.

80' Motherwell thay người ở phút 80 Phút 80', Motherwell đưa J. Koutroumbis vào sân thay R. Charles-Cook. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội khách trong những phút cuối.

80' Motherwell thay người ở phút 80 Phút 80, L. Ross vào sân thay E. Longelo bên phía Motherwell. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi tỷ số đang là 1-1.

80' HJK Helsinki thay người ở phút 80 Phút 80 , HJK Helsinki thay người: A. Cicale vào sân, T. Mero rời sân. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi trận đấu đang hòa 1-1.

80' HJK Helsinki thay người phút 80 Phút 80', HJK Helsinki đưa L. Lappalainen vào sân thay S. Haarala. Sự thay đổi này giúp đội chủ nhà làm mới lực lượng trong những phút cuối.

81' J. Girdwood-Reich nhận thẻ vàng Phút 81', J. Girdwood-Reich của Motherwell nhận thẻ vàng. Trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn sau khi HJK Helsinki và Motherwell hòa 1-1.

89' Thế trận cân bằng ở phút cuối Phút 89, Motherwell nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng cầm bóng với 49% - 51%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 3 - 3 quả phạt góc. HJK Helsinki và Motherwell đang giằng co trong những phút cuối, chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt.

KT Kết thúc: HJK Helsinki 1-1 Motherwell Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:52 07/08/2026

Đội hình chính thức HJK Helsinki Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joonas Rantanen Motherwell Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alfred Johansson 44 Matej Marković 28 Miska Ylitolva 6 Ville Tikkanen 3 Till Cissokho 14 Leonel Montano 22 Liam Möller 8 Pyry Mentu 29 Santeri Haarala 4 Alexander Ring 18 Toivo Mero 9 Mads Borchers 1 Alex Paulsen 7 Tom Sparrow 5 Martin Moormann 3 Jake Girdwood-Reich 45 Emmanuel Longelo 8 Lukas Fadinger 12 Oscar Priestman 77 Willy Vogt 11 Alex Lowry 17 Regan Charles-Cook 18 Tawanda Maswanhise Dự bị HJK Helsinki 1 Jesse Öst 12 Mitja Haapanen 5 Amara Nallo 13 Kaius Simojoki 24 Emil Levealahti 32 Mouhamed Gueye 17 Martin Kirilov 7 Alfie Cicale 10 Lucas Lingman Motherwell 21 Matty Connelly 31 Jack McConnell 23 Ewan Wilson 4 Jamie Knight-Lebel 22 Johnny Koutroumbis 25 Olly Whyte 29 Zander McAllister 27 Mikey Booth 24 Luca Ross Cập nhật đội hình lúc 22:30 06/08/2026

HJK Helsinki Thống kê Motherwell 51% Kiểm soát bóng 49% 5 Trúng đích 2 4 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

HJK Helsinki sẽ đối đầu Motherwell tại Bolt Arena lúc 23:00 ngày 06/08/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội cùng sở hữu dấu hiệu tích cực về phong độ gần nhất. HJK Helsinki và Motherwell đều giành chiến thắng trong hai trận được ghi nhận, tạo nền tảng tinh thần thuận lợi trước giờ bóng lăn.

Hai đội cùng có khởi đầu tích cực

HJK Helsinki đang có chuỗi hai trận thắng liên tiếp theo thứ tự từ trận gần nhất đến trận trước đó. Việc duy trì kết quả tích cực giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu trên sân Bolt Arena với sự tự tin nhất định.

Motherwell cũng có thành tích tương tự khi thắng cả hai trận gần nhất được thống kê. Đội khách vì thế không đến Helsinki trong trạng thái bị động về phong độ, đồng thời có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh ngay từ đầu.

Thế trận có thể được quyết định bởi sự cân bằng

Khi cả hai đội đều cùng trải qua hai chiến thắng liên tiếp, khác biệt lớn nhất có thể không nằm ở tâm lý thi đấu. Khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò đáng kể trong cục diện trận đấu.

HJK Helsinki có lợi thế sân nhà, nhưng Motherwell sở hữu nền tảng phong độ không kém trước cuộc chạm trán. Điều đó khiến trận đấu khó được nhìn nhận theo hướng một chiều, đặc biệt khi dữ liệu hiện có chưa cho thấy sự vượt trội rõ ràng của bên nào.

Nhận định chiến thuật

Chưa có dữ liệu về sơ đồ đội hình hoặc nhân sự cụ thể, vì vậy không thể xác định chính xác cách bố trí chiến thuật của HJK Helsinki và Motherwell. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội chuyển hóa sự tự tin từ chuỗi thắng gần nhất thành khả năng tổ chức trên sân.

HJK Helsinki có thể tận dụng lợi thế Bolt Arena để chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Trong khi đó, Motherwell cần duy trì sự chặt chẽ và kiên nhẫn nếu muốn hạn chế ảnh hưởng từ sân nhà của đối thủ. Sự khác biệt có thể đến từ những tình huống xử lý quyết định thay vì một ưu thế phong độ rõ rệt.

Nhận định chung

HJK Helsinki và Motherwell đều bước vào trận đấu với hai chiến thắng liên tiếp, tạo nên thế cân bằng đáng chú ý trước giờ thi đấu. Lợi thế sân nhà nghiêng về HJK Helsinki, nhưng Motherwell cũng có phong độ đủ tích cực để tạo ra thử thách đáng kể.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó phân định chỉ dựa trên những số liệu hiện có. Khả năng duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu và tận dụng tốt các cơ hội sẽ là yếu tố then chốt để một trong hai đội tạo ra khác biệt.

HJK Helsinki 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Motherwell 5 trận gần nhất T T T B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới