HLV Deschamps trở lại ĐT Pháp: Cú hích tinh thần trước đại chiến Thụy Điển tại World Cup 2026 Sự tái xuất của Didier Deschamps sau biến cố gia đình mang lại điểm tựa tâm lý quan trọng cho 'Les Bleus'. Trong khi Rayan Cherki rực sáng trên sân tập, tuyển Pháp vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục các trụ cột trước vòng 1/16.

Sau khi khép lại vòng bảng với vị thế dẫn đầu nhờ chiến thắng áp đảo 4-1 trước Na Uy, đội tuyển Pháp đã chính thức bắt tay vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng knock-out. Tại sân tập Waltham ở ngoại ô Boston, một hình ảnh quen thuộc nhưng mang ý nghĩa biểu tượng lớn đã xuất hiện: HLV Didier Deschamps đã trở lại trực tiếp chỉ đạo các học trò.

Sự hiện diện của vị chiến lược gia 55 tuổi sau thời gian ngắn rời đội để dự tang lễ mẹ đã xua tan bầu không khí trầm lắng, thay vào đó là sự tập trung cao độ cho mục tiêu chinh phục cúp vàng. Deschamps không chỉ là người cầm lái về mặt chiến thuật mà còn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế cho dàn sao trẻ của "Les Bleus" trong bối cảnh áp lực của vòng loại trực tiếp đang cận kề.

HLV Deschamps trở lại chỉ đạo toàn đội sau thời gian tạm rời đội tuyển để dự tang lễ mẹ.

Điểm sáng Rayan Cherki và bài toán hồi phục

Theo ghi nhận từ L'Équipe, buổi tập tại Boston được thiết kế với cường độ vừa phải, ưu tiên khả năng hồi phục. Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện để các cầu thủ có thời gian bên gia đình nhằm giải tỏa áp lực tâm lý. Tuy nhiên, cường độ trên sân cỏ vẫn được duy trì ở mức cần thiết thông qua các bài đấu đối kháng nội bộ.

Trong trận đấu tập 6v6 trên sân hẹp, Rayan Cherki đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiền vệ đang thuộc biên chế Manchester City đã phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện và bản năng sát thủ với một cú hat-trick, giúp đội của mình giành chiến thắng kịch tính 9-6. Sự bùng nổ của Cherki mang đến cho Deschamps thêm một phương án tấn công đột biến khi đối đầu với hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thụy Điển.

Cherki là cầu thủ tỏa sáng trong bài thi đấu đối kháng với một cú hat-trick ấn tượng.

Nỗi lo nhân sự từ Saliba và Marcus Thuram

Dù tinh thần toàn đội đang lên cao, tuyển Pháp vẫn phải đối mặt với những dấu hỏi lớn về tình hình lực lượng. William Saliba, chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ, đã không thể hoàn thành trọn vẹn giáo án cùng đồng đội. Trung vệ của Arsenal chỉ thực hiện các bài chạy nhẹ và tăng tốc ngắn dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế. Việc Saliba chưa đạt 100% thể trạng là một rủi ro không nhỏ đối với hệ thống phòng ngự của Pháp.

Nghiêm trọng hơn là trường hợp của Marcus Thuram. Tiền đạo này vẫn phải tập riêng trong nhà do vấn đề ở bắp chân và chưa có dấu hiệu sẵn sàng trở lại sân cỏ. Bên cạnh đó, lão tướng N'Golo Kanté cũng phải làm bạn với phòng gym để tập hồi phục, bỏ ngỏ khả năng ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tới.

Marcus Thuram vẫn chưa thể trở lại sân tập và tiếp tục là trường hợp được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Để chuẩn bị cho trận đại chiến với Thụy Điển diễn ra lúc 4h ngày 1/7 (giờ Hà Nội), HLV Deschamps đã dành nhiều thời gian trao đổi riêng với các cầu thủ trẻ như Maxence Lacroix và Warren Zaïre-Emery. Đây là động thái nhằm củng cố niềm tin và truyền đạt các yêu cầu chiến thuật chuyên sâu cho vòng knock-out, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Pháp bước vào vòng 1/16 với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu, nhưng thử thách từ Thụy Điển sẽ là thước đo chính xác cho bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới khi họ không có được lực lượng mạnh nhất.