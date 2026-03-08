HLV Kim Sang-sik quyết trở lại với chiếc áo đen phong thủy trước trận đại chiến Indonesia HLV Kim Sang-sik khẳng định sẽ mặc lại chiếc áo thun đen phong thủy trong trận gặp Indonesia tại ASEAN Cup 2026 nhằm giải tỏa áp lực và quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Trước trận cầu mang tính quyết định với chủ nhà Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo ra bầu không khí vô cùng thoải mái cho buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 2/8. Tâm điểm chú ý của truyền thông bất ngờ xoay quanh câu chuyện chiếc áo thun màu đen quen thuộc – trang phục gắn liền với hàng loạt chiến tích của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Lá bùa may mắn và chuỗi thành tích ấn tượng

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại các đội tuyển bóng đá Việt Nam, chiếc áo thun màu đen đã trở thành biểu tượng phong thủy của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trang phục này đồng hành cùng chiến lược gia người Hàn Quốc trong hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2024, ngôi vương U23 Đông Nam Á 2025 cho đến tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Chiếc áo đen phong thủy gắn liền với HLV Kim Sang-sik qua nhiều giải đấu. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, ở trận hòa 0-0 trước Singapore vào ngày 31/7 vừa qua, nhà cầm quân này lại bất ngờ xuất hiện trên đường biên với chiếc áo thun màu trắng. Kết quả không như ý muốn lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều cổ động viên nói đùa rằng việc thay đổi sắc áo quen thuộc đã làm ảnh hưởng đến yếu tố may mắn của đội tuyển.

Lời đáp trả dí dỏm giải tỏa áp lực trước trận đại chiến

Trước những lời bàn tán từ dư luận, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đưa ra câu trả lời hóm hỉnh nhưng đầy bản lĩnh trong phòng họp báo:

“Tôi biết nhiều cổ động viên nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn 3 điểm. Dù Indonesia mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc màu đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo thun đen này”.

Chia sẻ hài hước của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc không chỉ mang lại tiếng cười cho truyền thông mà còn giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý cho các học trò. Sự tự tin cùng trạng thái tinh thần hưng phấn sẽ là chìa khóa quan trọng để đội tuyển Việt Nam hướng tới kết quả tốt nhất trước sức ép lớn tại xứ vạn đảo.