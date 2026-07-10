HLV Kim Sang Sik và cuộc sàng lọc khắc nghiệt: Tuyển Việt Nam chưa vội lộ diện bộ khung Với 8 bàn thắng sau hai trận giao hữu đầu tiên, hàng công Việt Nam đang thăng hoa. Tuy nhiên, chiến lược xoay tua liên tục của ông Kim cho thấy một kế hoạch sâu xa hơn cho ASEAN Cup 2026.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam không đơn thuần là những trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang Sik, mỗi phút thi đấu trên sân đều đang được tận dụng tối đa để biến thành một cuộc thử nghiệm nhân sự mang tính chiến lược, chuẩn bị cho mục tiêu tối thượng tại ASEAN Cup 2026.

Những tín hiệu tích cực từ hàng công

Kết quả thắng lợi trước Siheung FC và Yongin FC mang đến những con số thống kê ấn tượng: 8 bàn thắng sau 2 trận. Đây là hiệu suất ghi bàn đáng khích lệ, cho thấy các phương án tấn công của tuyển Việt Nam đang dần đi vào quỹ đạo. Những cái tên như Hai Long hay tiền đạo nhập tịch Xuân Son đã bước đầu để lại dấu ấn cá nhân đậm nét trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim.

HLV Kim Sang Sik vẫn đang tìm bộ khung cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Đoàn.

Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, kết quả của các trận giao hữu chưa bao giờ là thước đo tuyệt đối. HLV Kim Sang Sik hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thay vì sớm ổn định một đội hình xuất phát, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ động thực hiện những phép thử trên toàn bộ hệ thống. Ông liên tục thay đổi nhân sự ở cả ba tuyến qua từng hiệp đấu, buộc các học trò phải thích nghi với nhiều điều kiện thi đấu và đối tác khác nhau trên sân.

Triết lý xoay tua và sự cạnh tranh gắt gao

Mục tiêu lớn nhất của ban huấn luyện hiện tại là xây dựng một đội hình có chiều sâu, với những phương án thay thế chất lượng sẵn sàng ứng phó cho mọi kịch bản tại ASEAN Cup. Việc không sớm chốt bộ khung cố định đã vô tình (hoặc hữu ý) tạo ra một bầu không khí cạnh tranh cực kỳ gắt gao trong nội bộ đội tuyển.

Hiện nay, không có bất kỳ vị trí nào được xem là "bất khả xâm phạm". Ngay cả những ngôi sao nhận được nhiều kỳ vọng như Xuân Son cũng phải nỗ lực tối đa để chứng minh giá trị. Sự cạnh tranh này là động lực cần thiết để mỗi cá nhân không ngừng hoàn thiện tư duy chiến thuật và khả năng hòa nhập, trước khi ban huấn luyện thu thập đủ dữ liệu chuyên môn để đưa ra quyết định cuối cùng.

Xuân Son vẫn là ngòi nổ quan trọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Đoàn.

Thuốc thử liều cao mang tên Gangwon FC

Thử thách lớn nhất trong chuyến tập huấn lần này chính là cuộc đối đầu với Gangwon FC, một đại diện ưu tú đang thi đấu tại giải đấu cao nhất của xứ sở Kim chi. Đây được xem là bài kiểm tra định hình cường độ và chất lượng thực sự của tuyển Việt Nam. Đối đầu với một đối thủ có đẳng cấp vượt trội sẽ là cơ hội để ông Kim Sang Sik đánh giá chính xác năng lực phòng ngự cũng như khả năng chuyển đổi trạng thái của các học trò.

Sau trận đấu với Gangwon FC, diện mạo của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ trở nên rõ nét hơn. Dù ông Kim có tiếp tục thử nghiệm hay bắt đầu lắp ghép những mảnh ghép tối ưu, có thể thấy nhà cầm quân này đang giữ kín những quân bài chiến thuật quan trọng nhất. Những chiến thắng vừa qua chỉ là bước chạy đà, giúp đội tuyển hoàn thiện dần lối chơi và chuẩn bị tâm thế vững vàng nhất cho sân chơi khu vực sắp tới.