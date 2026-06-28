HLV Kim Sang Sik và nghệ thuật quản trị rủi ro trước cơn bão chấn thương của tuyển Việt Nam Đối mặt lực lượng sứt mẻ trước ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik chọn cách tiếp cận kiên nhẫn thay vì nôn nóng, khẳng định bản lĩnh quản trị rủi ro sắc sảo.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang đối mặt với những thử thách lớn về mặt lực lượng. Sau gần một tuần hội quân, bức tranh nhân sự trên sân tập vẫn là một mảnh ghép dang dở khi nhiều trụ cột chưa thể đạt trạng thái thể lực lý tưởng nhất.

Cơn đau đầu từ hệ quả của mùa giải kéo dài

Dư âm từ một mùa giải quốc nội khốc liệt đã vắt kiệt sức lực của các tuyển thủ. Hiện trạng này dẫn đến việc nhiều gương mặt quan trọng phải vắng mặt trong các buổi tập chung hoặc chỉ có thể tập nhẹ bên lề. Đáng chú ý nhất là trường hợp của tân binh Đăng Khoa, người vẫn chưa thể xỏ giày ra sân tập buổi nào kể từ khi hội quân.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với một bài toán nhân sự. Ảnh: Getty Images.

Sự thiếu hụt quân số rõ ràng đã làm xáo trộn những tính toán chiến thuật ban đầu của HLV Kim Sang Sik. Khi không có đủ nhân sự, việc lắp ráp đội hình, thử nghiệm các mảng miếng phối hợp hay truyền tải trọn vẹn giáo án trở nên vô cùng khó khăn. Xét dưới góc độ chuyên môn, đây không phải là một bước chạy đà hoàn hảo cho một giải đấu mang tầm vóc khu vực.

Bản lĩnh của nhà quản trị rủi ro sắc sảo

Trong bối cảnh áp lực về thời gian đang đè nặng, HLV Kim Sang Sik lại cho thấy một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Thay vì nóng vội ép các học trò trở lại với cường độ cao – một hành động có thể biến đại bản doanh đội tuyển thành một "bệnh viện thu nhỏ" – ông chọn cách kiên nhẫn chờ đợi.

HLV Kim cho thấy bản lĩnh trước những khó khăn. Ảnh: Getty Images.

Đây là một quyết định quản trị rủi ro đầy khôn ngoan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rằng việc đốt cháy giai đoạn lúc này sẽ dẫn đến những ca tái phát chấn thương đáng tiếc, buộc ông phải thay đổi danh sách triệu tập vào phút chót. Sau thời gian dài quan sát bóng đá Việt Nam, ông thấu hiểu tình trạng bào mòn thể lực của các cầu thủ sau lịch thi đấu dày đặc ở cấp độ câu lạc bộ.

Tính toán điểm rơi cho mục tiêu tối thượng

Cuộc đua đến chức vô địch ASEAN Cup 2026 không được định đoạt ở những buổi tập đầu tiên. Điểm rơi phong độ thực sự được ban huấn luyện tính toán cho trận mở màn gặp Timor Leste vào ngày 24/7 tới. Việc chấp nhận một khởi đầu chậm chạp nhưng an toàn mang lại giá trị đường dài lớn hơn nhiều so với những rủi ro từ sự vội vã.

Sự thiếu hụt quân số hiện tại chỉ thực sự đáng báo động nếu ban huấn luyện rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, qua cách vận hành hiện tại, có thể thấy ông Kim Sang Sik vẫn đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát kế hoạch chuẩn bị cùng các phương án dự phòng hiệu quả. Chìa khóa để đội tuyển Việt Nam vững bước chính là sự tỉnh táo và biết nói "không" với áp lực thời gian, chờ đợi từng cầu thủ trở lại với thể trạng và sự tự tin cao nhất.