HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình giúp Việt Nam hạ Malaysia vào chung kết ASEAN Cup 2026 Chiến thuật xoay tua linh hoạt của HLV Kim Sang-sik giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 4-0 sau hai lượt trận để thẳng tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng giòn giã với tổng tỷ số 4-0 trước Malaysia sau hai lượt trận bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển không chỉ gây ấn tượng bằng kết quả vượt trội mà còn khiến các đối thủ bối rối bởi sự biến ảo trong chiến thuật và nghệ thuật xoay tua nhân sự đầy táo bạo.

Tuyển Việt Nam khó lường dưới thời ông Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Ma trận nhân sự và nghệ thuật xoay tua chiến thuật

Thống kê cho thấy kể từ lượt trận thứ ba vòng bảng cho đến hết vòng bán kết, nhà cầm quân 49 tuổi chưa từng giữ nguyên một đội hình xuất phát trong hai trận liên tiếp. Triết lý của chiến lược gia người Hàn Quốc là không có bất kỳ ngôi sao nào nắm giữ vị trí bất khả xâm phạm. Mỗi phương án nhân sự đều được đo đạc kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu thể lực và đặc điểm riêng của từng đối thủ.

Đỉnh điểm của sự táo bạo này diễn ra ở trận bán kết lượt về diễn ra vào tối 19/8. Dù đã có lợi thế dẫn trước 2-0 ở lượt đi, HLV Kim Sang-sik vẫn thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Những nhân tố tỏa sáng trước đó như Xuân Son hay Tài Lộc bất ngờ xuất phát trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Quang Hải, Văn Hậu và Tuấn Tài.

Hiệu quả từ những quyết định thay người định đoạt trận đấu

Sự tính toán của vị HLV người Hàn Quốc đã mang lại hiệu quả tối đa. Nhập cuộc với tư duy xem trận lượt về như một cuộc chạm trán mới từ tỷ số 0-0, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Khi Xuân Son được tung vào sân ở hiệp hai, tiền đạo này đã phát huy tối đa ưu thế thể lực trước hàng thủ đối phương để lập cú đúp, ấn định thắng lợi 2-0 ở lượt về và khép lại tấm vé vào chung kết một cách thuyết phục.

Đội tuyển Việt Nam đang trở thành một tập thể khó đoán. Ảnh: VFF

Chiều sâu lực lượng hướng tới trận chung kết với Thái Lan

Việc xóa bỏ khái niệm đội hình cố định giúp tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng có chiều sâu đáng nể. Những nhân tố như Hai Long, Thành Long hay Đình Bắc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất khi được trao cơ hội. Khi đối thủ rơi vào thế bị động vì không thể phân tích trước bộ khung chính thức, Việt Nam lại nắm giữ lợi thế tâm lý và chiến lược to lớn.

Lối chơi linh hoạt và khả năng biến hóa nhân sự của HLV Kim Sang-sik hứa hẹn tiếp tục là vũ khí then chốt cho đội tuyển Việt Nam khi bước vào trận chiến quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.