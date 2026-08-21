HLV Michael Carrick đánh giá cao sự đa năng của Marcus Rashford trong sơ đồ chiến thuật Man Utd HLV Michael Carrick khen ngợi Marcus Rashford sau màn tái xuất ấn tượng, khẳng định chân sút Anh là quân bài chiến thuật linh hoạt của Man Utd mùa tới.

Thuyền trưởng Michael Carrick vừa dành những lời khen có cánh cho Marcus Rashford, đồng thời khẳng định tiền đạo 28 tuổi sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phương án vận hành hàng công biến ảo của Manchester United ở mùa giải mới. Lời xác nhận này mở ra cơ hội tái sinh mạnh mẽ cho chân sút người Anh tại sân Old Trafford.

Rashford được HLV Carrick tin tưởng.

Hành trình hồi sinh từ những bản hợp đồng cho mượn

Từng đối mặt với tương lai mờ mịt và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi kế hoạch phát triển dưới thời HLV Ruben Amorim vào cuối năm 2024, Marcus Rashford đã lựa chọn con đường ra đi để tìm lại bản thân. Những giai đoạn thi đấu theo dạng cho mượn tại Aston Villa và Barcelona trở thành điểm tựa giúp tiền đạo người Anh từng bước khôi phục sự tự tin cùng cảm giác bóng đỉnh cao.

Trong màu áo Barcelona, Rashford ghi dấu ấn đậm nét khi cùng gã khổng lồ xứ Catalonia đăng quang tại La Liga. Phong độ ấn tượng này tiếp tục được anh duy trì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, góp công lớn đưa tuyển Anh cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup. Dù Barcelona quyết định chuyển hướng sang Anthony Gordon thay vì mua đứt, Rashford vẫn nhanh chóng khẳng định giá trị chuyên môn để sẵn sàng cho chương mới sự nghiệp.

Vũ khí biến ảo trong sơ đồ chiến thuật của Carrick

Trở lại Manchester United trong chuyến tập huấn tiền mùa giải tại Dublin bên cạnh Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez, Rashford lập tức tạo dấu ấn nhờ thái độ chuyên nghiệp cùng thể trạng sung mãn. HLV Michael Carrick chia sẻ sự hài lòng về quá trình chuẩn bị của học trò, đồng thời đánh giá rất cao sự linh hoạt mà tiền đạo này mang lại cho hệ thống tấn công.

Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh Rashford có thể đảm nhận tốt vị trí trung phong nhờ khả năng di chuyển và kinh nghiệm thi đấu phong phú. Với sự xuất hiện của anh, hàng công Manchester United sẽ sở hữu nhiều phương án xoay tua linh hoạt, cho phép các cầu thủ liên tục hoán đổi vị trí để gây đột biến. Trận mở màn mùa giải gặp Hull City vào cuối tuần này sẽ là thước đo chính xác nhất cho sự trở lại của chân sút mang áo số 10.