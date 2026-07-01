HNK Rijeka thắng tối thiểu, Derry City thất thế ở vòng loại Conference League HNK Rijeka đánh bại Derry City 1-0 tại Brandywell Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ bàn thắng của Adjei phút 14, qua đó khiến đội chủ nhà nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Derry City 0 - 1 HNK Rijeka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Derry City tiếp đón HNK Rijeka.

14' D. Adu Adjei mở tỷ số cho HNK Rijeka Phút 14, D. Adu Adjei lập công, đưa HNK Rijeka vượt lên dẫn 1-0. Đội khách có bàn mở tỷ số trên sân Brandywell Stadium.

29' N. Twisk nhận thẻ vàng Phút 29', N. Twisk (Derry City) nhận thẻ vàng khi HNK Rijeka đang dẫn 0-1. Derry City cần giữ sự tỉnh táo trong thế bị dẫn bàn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Derry City thay người đầu hiệp hai Phút 46', Derry City đưa J. Clarke vào sân thay L. Boyce.

46' B. Lyons-Foster nhận thẻ vàng Phút 46', B. Lyons-Foster của Derry City nhận thẻ vàng khi HNK Rijeka đang dẫn 0-1. Đây là thẻ vàng thứ hai của Derry City trong trận.

62' Derry City thay người ở phút 62 Phút 62, D. Burns vào sân thay J. Olayinka bên phía Derry City, khi đội bóng này đang bị HNK Rijeka dẫn 0-1.

62' Derry City thay người phút 62 Phút 62', B. Cotter được tung vào sân thay B. Lyons-Foster bên phía Derry City. Một sự điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai, khi Derry City cần tạo thêm khác biệt trong phần còn lại của trận đấu.

65' A. Majstorovic nhận thẻ vàng Phút 65, A. Majstorovic của HNK Rijeka nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

69' C. Dummigan nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, C. Dummigan của Derry City nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Derry City cần thêm sự thận trọng khi đang bị HNK Rijeka dẫn trước.

81' Derry City thay người ở phút 81 Phút 81, Derry City đưa J. Stott vào sân thay P. McClean. Sự điều chỉnh này đến trong lúc Derry City đang bị HNK Rijeka dẫn trước 0-1.

81' HNK Rijeka thay người ở phút 81 Phút 81', J. Lasickas vào sân thay N. Jankovic bên phía HNK Rijeka. Đội khách có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn trước.

89' HNK Rijeka thay người ở phút 89 Phút 89, HNK Rijeka đưa I. Cubelic vào sân thay T. Fruk. Sự điều chỉnh đến khi HNK Rijeka vẫn đang dẫn trước và có thể nhằm giữ sự chắc chắn trong những phút cuối.

90+2' HNK Rijeka thay người phút 90+2 Phút 90+2', G. Grulovic vào sân thay D. Adu Adjei bên phía HNK Rijeka. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

90+3' B. Cotter nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+3', B. Cotter của Derry City nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo muộn cho Derry City trong thời điểm HNK Rijeka vẫn đang dẫn trước.

KT Kết thúc: Derry City 0-1 HNK Rijeka Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:23 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Derry City sẽ đối đầu HNK Rijeka tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 31/07/2026 trên sân Brandywell Stadium.

Đây là cuộc so tài mà những chi tiết nhỏ có thể quyết định cục diện. Derry City bước vào trận với kết quả không thuận lợi ở lần ra sân gần nhất, trong khi HNK Rijeka đang có khởi đầu tích cực hơn. Bên cạnh đó, cán cân đối đầu gần đây cũng nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Croatia.

HNK Rijeka nắm ưu thế từ phong độ và đối đầu

Phong độ gần nhất của Derry City là một trận thua. Với dữ liệu chỉ ghi nhận một trận, chưa thể xem đây là dấu hiệu cho một chuỗi sa sút kéo dài, nhưng kết quả ấy chắc chắn khiến đội chủ nhà phải nhập cuộc thận trọng hơn.

Ngược lại, HNK Rijeka giành chiến thắng ở trận gần nhất. Sự khác biệt này tạo cho đội khách trạng thái tâm lý thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, đặc biệt khi họ cũng chiếm ưu thế trong hai lần đối đầu gần nhất.

Cụ thể, Derry City chưa thắng và chưa hòa trong hai lần gặp HNK Rijeka gần nhất, còn đội khách giành chiến thắng cả hai trận. Không nên xem xu hướng này là bảo đảm cho kết quả sắp tới, nhưng nó cho thấy HNK Rijeka từng xử lý tốt những cuộc đối đầu với Derry City và có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin.

Derry City cần kiểm soát nhịp độ

Trong hoàn cảnh bất lợi về kết quả đối đầu, Derry City cần tránh để trận đấu diễn ra theo nhịp độ mà HNK Rijeka mong muốn. Ưu tiên của đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ là duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống ở trung lộ và không để một tình huống bất lợi sớm làm thay đổi kế hoạch thi đấu.

Brandywell Stadium là bối cảnh quen thuộc của Derry City, vì vậy khả năng tận dụng sự chủ động trên sân nhà sẽ có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, đội bóng này cần chuyển sự chủ động đó thành những đợt lên bóng có tổ chức, thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát và tạo cơ hội cho HNK Rijeka khai thác khoảng trống phía sau.

HNK Rijeka có thể tiếp cận trận đấu thực dụng

Với chiến thắng ở trận gần nhất cùng thành tích vượt trội trong hai lần đối đầu gần đây, HNK Rijeka không nhất thiết phải vội vàng đẩy trận đấu lên cao. Đội khách có thể ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu, chờ Derry City bộc lộ khoảng trống rồi mới tăng tốc ở những thời điểm phù hợp.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái. Nếu Derry City dâng đội hình để tìm cách tạo sức ép, HNK Rijeka sẽ có cơ hội tận dụng những khoảng không xuất hiện khi đội chủ nhà mất bóng. Ngược lại, nếu Derry City duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đội khách có thể gặp khó khăn hơn trong việc duy trì ưu thế từ lịch sử đối đầu.

Nhận định trước trận

HNK Rijeka đang sở hữu nhiều lợi thế hơn về dữ liệu trước trận: họ thắng ở lần ra sân gần nhất và giành chiến thắng trong cả hai lần đối đầu gần đây với Derry City. Đội chủ nhà vẫn có cơ hội tạo thế trận cân bằng nếu kiểm soát tốt nhịp độ, giữ khoảng cách giữa các tuyến và tận dụng hiệu quả những thời điểm có bóng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà HNK Rijeka được đánh giá cao hơn nhờ sự vượt trội trong các chỉ dấu gần nhất. Derry City cần một màn trình diễn kỷ luật và giàu năng lượng tại Brandywell Stadium để phá vỡ xu hướng bất lợi, trong khi HNK Rijeka sẽ hướng tới việc duy trì sự tự tin và kiểm soát những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Derry City · 0 thắng 0 hòa HNK Rijeka · 2 thắng Derry City 0 - 1 HNK Rijeka HR HNK Rijeka 1 - 0 Derry City HR

Derry City 5 trận gần nhất B B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới