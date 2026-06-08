HNK Rijeka thắng tối thiểu, Ilves trắng tay tại vòng loại châu Âu HNK Rijeka đánh bại Ilves 1-0 nhờ bàn thắng của Jankovic ở phút 16 tại Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac, trong trận thuộc vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; đội chủ nhà hưởng niềm vui chiến thắng, còn Ilves nhận thất bại đáng tiếc.

HNK Rijeka 1 - 0 Ilves Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HNK Rijeka tiếp đón Ilves.

11' B. Pavic nhận thẻ vàng phút 11 Phút 11', B. Pavic của HNK Rijeka nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ HNK Rijeka trong phần còn lại của trận đấu.

12' Rijeka áp đảo thế trận đầu trận Phút 12, HNK Rijeka đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 78% - 22%, đẩy Ilves vào thế phải phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép mới chỉ được thể hiện qua phạt góc 1 - 0, trong khi tỷ số vẫn là 0 - 0.

16' N. Jankovic mở tỷ số cho HNK Rijeka Phút 16, N. Jankovic lập công giúp HNK Rijeka vượt lên dẫn trước Ilves 1-0. Bàn thắng phản ánh thế chủ động của đội chủ nhà, khi HNK Rijeka đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

25' HNK Rijeka áp đảo sau 25 phút Phút 25', HNK Rijeka đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 73% so với 27% của Ilves, đồng thời dẫn 1-0. Sức ép của đội chủ nhà còn thể hiện qua 2 quả phạt góc, trong khi Ilves chưa có lần nào.

27' J. Kilo nhận thẻ vàng ở phút 27 Phút 27, J. Kilo của Ilves nhận thẻ vàng. Trong thế bị dẫn 1-0, Ilves càng phải giữ sự tỉnh táo để tránh gặp thêm bất lợi.

38' Rijeka áp đảo trước giờ nghỉ Phút 38, HNK Rijeka vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-0 và chiếm 77% - 23% thời lượng cầm bóng. Ilves phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Rijeka tiếp tục gây sức ép với ưu thế phạt góc 4 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' HNK Rijeka điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', S. Vignato vào sân thay T. Fruk bên phía HNK Rijeka. Đội chủ nhà có thêm sự lựa chọn khi bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước Ilves.

50' A. Barco nhận thẻ vàng ở phút 50 Phút 50, A. Barco của HNK Rijeka nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà vẫn đang giữ lợi thế 1-0 trước Ilves.

53' HNK Rijeka tiếp tục áp đảo Phút 53', HNK Rijeka đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và lợi thế dẫn 1-0. Ilves chịu sức ép khi mới có 1 quả phạt góc, so với 4 của đối thủ.

59' Ilves điều chỉnh nhân sự ở phút 59 Phút 59, Ilves đưa R. Riski vào sân thay T. Hytonen. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị HNK Rijeka dẫn 1-0.

59' Ilves điều chỉnh nhân sự ở phút 59 Phút 59, O. Multala vào sân thay L. Ala-Myllymaki bên phía Ilves, trong bối cảnh đội khách đang bị HNK Rijeka dẫn 1-0. Sự thay đổi này có thể là nỗ lực làm mới thế trận của Ilves trong phần còn lại.

65' HNK Rijeka áp đảo thế trận Bước sang phút 65', HNK Rijeka vẫn kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng và đã có 6 quả phạt góc, vượt xa Ilves ở cả hai chỉ số. Ilves đang phải lùi sâu chống đỡ khi mới có 33% thời lượng cầm bóng và 1 quả phạt góc.

71' Rijeka điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, HNK Rijeka thay người: J. Puljic vào sân, thế chỗ D. Adu Adjei. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong hiệp hai.

71' HNK Rijeka điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71', HNK Rijeka đưa J. Lasickas vào sân thay T. Dantas. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong những phút tiếp theo của trận đấu.

72' Ilves thay người ở phút 72 Phút 72, Ilves đưa T. Miettunen vào sân thay S. Vaisanen. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Ilves trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

72' Ilves đưa Y. Sacko vào sân Phút 72', Y. Sacko vào sân thay A. Popovitch bên phía Ilves. Đang bị dẫn 1-0, Ilves hy vọng sự xuất hiện của Y. Sacko sẽ giúp đội tìm lại thế trận trong phần còn lại.

75' J. Kanga nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, J. Kanga của Ilves nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Đây là lời cảnh báo cho Ilves trong những phút cuối khi HNK Rijeka vẫn đang kiểm soát thế trận.

78' Rijeka kiểm soát, Ilves chịu trận Bước sang phút 78, HNK Rijeka vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và sự chủ động rõ rệt ở những pha lên bóng, thể hiện qua 8 - 1 quả phạt góc. Ilves đang phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi Rijeka có thể ưu tiên duy trì lợi thế dẫn bàn.

83' Ilves thay người ở phút 83 Phút 83, Ilves đưa E. Tamminen vào sân thay J. Kanga. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị HNK Rijeka dẫn 1-0.

84' HNK Rijeka thay người phút 84 Phút 84', HNK Rijeka thay người: G. Rukavina vào sân, thế chỗ M. Devetak. Với lợi thế dẫn trước, sự điều chỉnh này có thể giúp đội đang dẫn duy trì thế trận trong những phút cuối.

90' HNK Rijeka thay người ở phút 90 Phút 90', HNK Rijeka đưa I. Cubelic vào sân thay A. Gojak. Đội chủ nhà đang giữ lợi thế 1-0 trước Ilves, và sự thay đổi này có thể nhằm bảo toàn cách biệt trong những phút cuối.

90+2' G. Bamba nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2, G. Bamba của Ilves nhận thẻ vàng. Ilves tiếp tục chịu thêm cảnh cáo khi HNK Rijeka vẫn dẫn 1-0.

90' Rijeka vẫn áp đảo ở phút 90 Phút 90, HNK Rijeka vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66% - 34% và áp đảo về phạt góc 9 - 1. Ilves chịu sức ép lớn, trong khi Rijeka duy trì quyền chủ động để bảo vệ lợi thế dẫn trước.

KT Kết thúc: HNK Rijeka 1-0 Ilves Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:42 07/08/2026

Đội hình chính thức HNK Rijeka Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matjaz Kek Ilves Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen 99 Aleksa Todorović 22 Ante Oreč 45 Ante Majstorović 5 Alfonso Barco 34 Mladen Devetak 26 Tiago Dantas 6 Branko Pavić 14 Amer Gojak 10 Toni Fruk 4 Niko Janković 18 Daniel Adu-Adjei 12 Faris Krkalić 19 Abdoul Goudouss Bamba 24 Ville Kumpu 5 Sauli Väisänen 3 Matias Rale 28 Jesse Kilo 14 Anton Popovitch 15 Lauri Ala-Myllymäki 30 Jardell Kanga 9 Teemu Hytönen 13 Kalle Wallius Dự bị HNK Rijeka 13 Igor Vekič 1 Vito Kovač 3 Moreno Živković 23 Justas Lasickas 51 Anel Husić 91 Noel Bodetić 8 Ivan Ćubelić 11 Gabriel Rukavina 19 Samuele Vignato Ilves 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 16 Tatu Miettunen 25 Sebastian Suvanne 36 Roope Aho 17 Stanislav Baranov 22 Oskari Multala 33 Yacouba Sacko 10 Roope Riski Cập nhật đội hình lúc 01:20 07/08/2026

HNK Rijeka Thống kê Ilves 66% Kiểm soát bóng 34% 14 Trúng đích 1 9 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

HNK Rijeka sẽ đối đầu Ilves tại Stadion HNK Rijeka trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 07/08/2026. Hai đội bước vào cuộc chạm trán với những tín hiệu phong độ khác nhau, nhưng chưa bên nào tạo ra khoảng cách đủ lớn để được đánh giá vượt trội.

Phong độ tạo nên thế cân bằng

HNK Rijeka có chuỗi hai trận thắng liên tiếp trong phần phong độ gần nhất được ghi nhận. Đây là điểm tựa đáng chú ý trước trận đấu trên sân Stadion HNK Rijeka, nơi đội bóng Croatia có cơ hội triển khai trận đấu theo cách chủ động hơn.

Trong khi đó, Ilves trải qua bốn trận gần nhất với thành tích thắng hai trận, hòa một trận và thua một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Phần Lan vẫn duy trì khả năng cạnh tranh, dù sự ổn định chưa đạt mức tương tự HNK Rijeka trong giai đoạn gần đây.

Sự khác biệt nằm ở nhịp phong độ, không phải một khoảng cách quá lớn về kết quả. HNK Rijeka đang có đà đi lên rõ ràng hơn, còn Ilves sở hữu mẫu phong độ đan xen nhưng vẫn có hai chiến thắng trong bốn trận gần nhất. Vì vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được sự chắc chắn sau những thời điểm đầu tiên.

HNK Rijeka có thể tận dụng lợi thế sân nhà

Việc thi đấu tại Stadion HNK Rijeka mang đến cho đội chủ nhà điều kiện thuận lợi để nhập cuộc với cường độ cao. Với chuỗi hai trận thắng liên tiếp, HNK Rijeka có cơ sở để hướng đến thế trận chủ động, gây sức ép và tìm cách kiểm soát nhịp độ từ sớm.

Tuy nhiên, phong độ của Ilves cũng cho thấy đội khách không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Hai chiến thắng trong bốn trận gần nhất có thể giúp Ilves duy trì sự tự tin, đặc biệt nếu đội bóng này giữ được cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với HNK Rijeka, nhiệm vụ quan trọng là biến ưu thế sân nhà và đà phong độ thành sức ép thực tế. Đội chủ nhà cần tránh để thế trận trở nên giằng co, bởi khi đó Ilves có thể phát huy sự kiên nhẫn từ chuỗi kết quả gần đây.

Ở chiều ngược lại, Ilves có thể ưu tiên sự cân bằng trong giai đoạn đầu, hạn chế những khoảng trống và chờ thời điểm thích hợp để đáp trả. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát sai lầm, thay vì chỉ phụ thuộc vào mức độ áp đảo của một bên.

Lực lượng và nhận định

Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá tác động của những thay đổi nhân sự lên cách vận hành của hai đội.

Nhìn chung, HNK Rijeka bước vào trận đấu với lợi thế về chuỗi phong độ khi toàn thắng hai trận gần nhất và được thi đấu tại Stadion HNK Rijeka. Ilves có thành tích gần đây kém liền mạch hơn, nhưng vẫn cho thấy khả năng giành kết quả tích cực. Đây là màn so tài mà HNK Rijeka có thể được đánh giá nhỉnh hơn về đà tâm lý, trong khi Ilves sẽ tìm cách kéo trận đấu về thế cân bằng và tận dụng mọi cơ hội xuất hiện.

HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Ilves 5 trận gần nhất B T T B T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới