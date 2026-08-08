Đời sống Hỗ trợ 13.000 gà con giống cho người dân Hàm Thuận Bắc UBND xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) vừa phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ 13.000 con gà giống cho 260 hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai năm 2025. Hoạt động nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định đời sống.

Mạnh thường quân trao hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại do thiên tai ở Hàm Thuận Bắc

Theo đó, tổng kinh phí các mạnh thường quân hỗ trợ người dân Hàm Thuận Bắc là 400 triệu đồng. Trong đó, 364 triệu đồng được sử dụng để mua 13.000 con gà giống hỗ trợ 260 hộ dân bị thiệt hại, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 50 con gà giống. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thôn Thuận Hòa, do bị thiệt hại nặng, được hỗ trợ 36 triệu đồng để khắc phục, cải tạo diện tích đất bị xói lở, cuốn trôi.

Số gà giống hỗ trợ người dân có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện môi trường tại địa phương. Qua đó, giúp các hộ dân có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, chủ động chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi, tạo thêm thu nhập và từng bước ổn định đời sống.

Người dân phấn khởi sau khi được hỗ trợ giống gà con

Hoạt động hỗ trợ không chỉ góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sinh kế mà còn lan tỏa tinh thần tương trợ, động viên các hộ dân nỗ lực vượt khó, chủ động lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.