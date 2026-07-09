Đời sống Hỗ trợ 132,7 tỷ đồng khắc phục thiên tai Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại về nhà cửa, vật nuôi, cây trồng, đồng thời khắc phục những công trình phòng, chống thiên tai từ 3 nguồn vốn Trung ương (37 tỷ đồng), ngân sách tỉnh (gần 74,5 tỷ đồng), quỹ phòng, chống thiên tai (gần 21,2 tỷ đồng).

Nhanh chóng khắc phục sạt lở đất trong mùa mưa lũ

Cùng với đó, qua thống kê trên địa bàn đã xảy ra 7 đợt mưa lớn kèm theo giông, lốc, gió giật mạnh; 5 đợt nắng nóng, hậu quả 1 người chết, 2 người bị thương; sập, tốc mái, hư hỏng 168 căn nhà; thiệt hại 412 ha cây trồng các loại; sạt lở 375 m bờ biển; 3 điểm sạt lở đất; gãy 5 cột điện; chìm, hư hỏng 3 tàu cá… Tổng giá trị thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ tháng 9-12/2026 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 25%, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Ngoài ra khả năng xảy ra 1 - 2 đợt nắng nóng kéo dài.

Chủ động đảm bảo an toàn các công trình hồ đập trong mùa mưa lũ

Để chủ động ứng phó, phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, toàn tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ để dự báo các hình thái thiên tai phức tạp, khuyến cáo người dân tuân thủ lịch thời vụ sản xuất nông nghiệp; chủ động đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; hoàn thiện hệ thống kết nối trực tuyến từ điểm cầu trụ sở cấp tỉnh, xã và điểm cầu tại thực địa...

Đảm bảo an toàn các công trình hồ đập trong mùa mưa lũ

Đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp công trình hồ chứa, đập dâng nước có nguy cơ mất an toàn, tăng cường phối hợp giữa các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi và chính quyền địa phương vận hành công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện an toàn; phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với sạt lở, xói mòn đất, lũ quét; sơ tán kịp thời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ, bảo vệ các công trình ven biển.

Đặc biệt tập trung rà soát, chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép, tác động vào các khu vực sườn đồi, xây dựng taluy trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối và các khu vực công cộng...