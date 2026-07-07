Kinh tế Hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân ở Nam Thành: Đến thời điểm của hội tụ Nam Thành có nền kinh tế đa dạng và lĩnh vực nào cũng đang ở trạng thái “buổi ban đầu”. Cùng sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ có chủ đích, xã đã phát triển kinh tế tư nhân theo cách riêng…

Sản xuất ván lạng ở xã Nam Thành

Trong những ngày nhộn nhịp chuẩn bị kỷ niệm 1 năm sau sáp nhập, xã Nam Thành đã ban hành quyết định về việc cho phép thành lập Hội doanh nghiệp xã Nam Thành. Theo đó, ban chấp hành lâm thời của hiệp hội cũng ra mắt. Đây là sự đột phá của Nam Thành, nhất là trong bối cảnh có rất ít xã trong tỉnh Lâm Đồng có động thái tập hợp doanh nghiệp vào một tổ chức xã hội - nghề nghiệp để tạo sức bật như trên.

Sau sáp nhập 3 xã vốn nổi tiếng về xây dựng nông thôn mới ở phía Bắc sông La Ngà gồm: Sùng Nhơn, Mê Pu, Đa Kai, xã Nam Thành được hình thành với nền kinh tế đa lĩnh vực. Bên cạnh quỹ đất nông nghiệp màu mỡ, có thể nuôi dưỡng hầu như các loại cây trồng, đã tạo thành “bộ sưu tập” nông sản phong phú, Nam Thành còn có các loại khoáng sản, nhất là có nguồn khoáng nóng ở Đa Kai.

Từ đây đã góp phần quyết định cho sự xuất hiện của các doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, dịch vụ, bán buôn và 2 cụm công nghiệp (CCN) do Nhà nước quản lý cũng hình thành từ nhiều năm trước. Bất chấp trở ngại là cả 2 CCN đều chưa được quy hoạch chi tiết, chưa có chủ đầu tư hạ tầng, nhưng đến nay vẫn có các dự án đã hoạt động. Cụ thể, tại CCN Mê Pu rộng hơn 21 ha, đã thu hút 15 dự án đầu tư, trong đó có 10 dự án đang hoạt động sản xuất, chiếm diện tích 17,7 ha. Còn CCN Sùng Nhơn rộng 19 ha, đã thu hút 7 dự án đầu tư.

Thế mạnh chưa khai phá hết này đã được lãnh đạo xã Nam Thành xác định phải chú trọng. Khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành, xã đã tuyên truyền sâu rộng cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, thay đổi nhận thức và đổi mới tư duy, coi kinh tế tư nhân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, và doanh nghiệp siêu nhỏ/nhỏ tại địa bàn, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Sản xuất gạch Tuy nen ở xã Nam Thành

Tiếp đến, cuối tháng 11 năm ngoái, xã Nam Thành tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn, để lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn của các đơn vị và cũng là để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Rất nhiều kiến nghị trên các lĩnh vực như giao thông, liên kết sản xuất, giao dịch ngân hàng…được trình bày. Và đến nay, hầu hết các vấn đề đó đã được giải quyết.

Ông Võ Công Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Phú Thọ Bình Thuận cho biết, đơn vị giải quyết việc làm cho 100 lao động, nộp ngân sách nhà nước 250 triệu đồng/năm nhưng lại gặp 1 việc khó kéo dài nhiều năm nay, đã tính đến giải pháp dọn xưởng chế biến hạt điều đi nơi khác. Đó là các hộ xung quanh phun xịt thuốc rầy vườn sầu riêng quá nhiều, không thể bảo đảm sức khỏe của công nhân. Sau khi kiến nghị, xã Nam Thành đã quyết liệt giải quyết nên doanh nghiệp mới yên tâm sản xuất kinh doanh.

Với sự quan tâm, hỗ trợ và khuyến khích phát triển, kinh tế tư nhân ở xã tiếp tục phát triển. Theo báo cáo của UBND xã Nam Thành, đến tháng 6/2026, toàn xã có 99 doanh nghiệp là các công ty, đại diện chi nhánh công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó dịch vụ, bán buôn chiếm khoảng 70%, còn lại là các hoạt động xây dựng, khai khoáng, vận tải… Ngoài ra, còn có 5 hợp tác xã và 3 quỹ tín dụng nhân dân và 2.168 hộ kinh doanh cá thể, phần lớn đang hoạt động hiệu quả.

Ở diễn biến khác, đường dẫn kết nối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sắp mở, Nam Thành đề nghị bổ sung quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Đa Kai. Thế nên, có thêm không gian cho kinh tế tư nhân ở xã tiếp tục phát triển.