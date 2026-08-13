17' Trận đấu gia tăng sức nóng, W. Cartagena nhận thẻ vàng

Phút 17, đến lượt W. Cartagena bên phía Orlando City SC phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân đang diễn ra khá quyết liệt khi trước đó ở phút 15, A. Duarte của Atletico San Luis cũng đã bị dằn mặt bằng án phạt tương tự trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.