Hòa 2-2 kịch tính, Orlando City SC đánh bại Atletico San Luis trên chấm luân lưu
Dẫn trước hai bàn nhưng bị Atletico San Luis san bằng tỷ số 2-2 ở phút 90, Orlando City SC phải nhờ đến thắng lợi 5-3 trên chấm luân lưu tại vòng bảng Leagues Cup trên sân Inter&Co Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Orlando City SC tiếp đón Atletico San Luis.
- 14'Atletico San Luis lấn lướt Orlando City SC
Sau 14 phút thi đấu, Atletico San Luis đang tạo ra thế trận áp đảo khi kiểm soát bóng vượt trội (24% - 76%). Đội khách liên tục dồn ép và dẫn trước ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), nhưng tỷ số trận đấu vẫn đang là 0 - 0.
- 15'Thẻ vàng sớm cho A. Duarte bên phía Atletico San Luis
Phút 15, trọng tài đã rút ra thẻ vàng cảnh cáo A. Duarte sau một tình huống phạm lỗi. Trung vệ của Atletico San Luis sẽ phải chơi cẩn trọng hơn trong phần còn lại của cuộc đối đầu tại Leagues Cup.
- 17'Trận đấu gia tăng sức nóng, W. Cartagena nhận thẻ vàng
Phút 17, đến lượt W. Cartagena bên phía Orlando City SC phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân đang diễn ra khá quyết liệt khi trước đó ở phút 15, A. Duarte của Atletico San Luis cũng đã bị dằn mặt bằng án phạt tương tự trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.
- 26'Atletico San Luis lấn lướt về thế trận
Trôi qua 26 phút thi đấu, Atletico San Luis đang là đội nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 35% - 65%. Đội khách tạo ra nhiều sức ép hơn và nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), tuy nhiên tỷ số trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis vẫn đang là 0 - 0.
- 31'D. Dike lập công, Orlando City SC mở tỷ số
Phút 31, D. Dike ghi bàn thắng quan trọng giúp Orlando City SC vươn lên dẫn trước 1-0. Dù chịu lép vớ về tỷ lệ kiểm soát bóng (36% - 64%), Orlando City SC vẫn thể hiện sự sắc bén trong các đợt hãm thành để tạo lợi thế trước Atletico San Luis.
- 35'Iago Teodoro nhận thẻ vàng ở phút 35
Phút 35, Iago Teodoro của Orlando City SC phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai dành cho đội bóng MLS từ đầu trận, trong bối cảnh họ chịu áp lực lớn từ Atletico San Luis dù vẫn tạm dẫn 1-0.
- 39'Orlando City SC sắc bén dù cầm bóng ít hơn
Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Orlando City SC vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 1-0 nhờ lối chơi đầy thực dụng. Dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% và chịu số cú dứt điểm 6 - 8, đội bóng áo tím lại tỏ ra vượt trội ở độ sắc bén với 4 - 1 lần dứt điểm trúng đích.
- 40'J. Caicedo nhận thẻ vàng, Atletico San Luis thêm khó khăn
Phút 40, J. Caicedo của Atletico San Luis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đang trong thế bị Orlando City SC dẫn trước 1-0, Atletico San Luis tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi số thẻ phạt ngày một tăng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Orlando City SC quyết định đưa ra sự thay đổi người khi G. Caraballo vào sân thay thế cho M. Pasalic. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0, đại diện nước Mỹ kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố tươi mới này sẽ giúp đội bóng duy trì sự chủ động trong thế trận.
- 52'Atletico San Luis cầm bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén
Bước sang phút 52, Atletico San Luis nhỉnh hơn hẳn về thời lượng kiểm soát bóng (35% - 65%), nhưng Orlando City SC mới là đội thi đấu hiệu quả hơn khi đang dẫn 1 - 0. Đội chủ nhà chấp nhận nhường thế trận nhưng tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các đợt phản công với số lần dứt điểm trúng đích vượt trội 5 - 1.
- 53'Atletico San Luis điều chỉnh nhân sự ở phút 53
Phút 53, Atletico San Luis quyết định thực hiện sự thay đổi người khi B. Galdames được tung vào sân thế chỗ Lucas Esteves. Trong bối cảnh đang bị Orlando City SC dẫn 1-0, đại diện Mexico kỳ vọng nhân tố mới sẽ tạo ra sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ.
- 59'Orlando City SC làm mới hàng công với J. Ellis
Phút 59, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi người khi J. Ellis được tung vào sân để thay thế D. Dike. Đội bóng đang dẫn 1-0 quyết định bổ sung năng lượng mới cho tuyến trên nhằm duy trì thế trận trước Atletico San Luis.
- 64'Atletico San Luis nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ
Bước sang phút 64, Atletico San Luis chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ với thời lượng cầm bóng vượt trội (35% - 65%). Tuy nhiên, Orlando City SC vẫn bảo vệ vững chắc lợi thế 1-0 nhờ sự hiệu quả trong các đợt hãm thành, sở hữu tới 5 - 1 lần dứt điểm trúng đích dù tổng số cú sút của hai đội khá cân bằng (11 - 12).
- 68'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự ở phút 68
Ở phút 68, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi người khi I. Haruna được tung vào sân để thế chỗ cho I. Gomez. Ban huấn luyện hy vọng sự xuất hiện của Haruna sẽ mang lại làn gió mới, giúp đội bóng duy trì lợi thế dẫn 1-0 trên sân.
- 69'J. Ellis lập công, Orlando City SC nhân đôi cách biệt
Phút 69, J. Ellis tỏa sáng ghi bàn giúp Orlando City SC vươn lên dẫn Atletico San Luis 2-0. Dù nhường thế trận cho đối thủ, sự hiệu quả trong các đợt hãm thành đã giúp đội bóng gia tăng cách biệt an toàn.
- 71'Atletico San Luis điều chỉnh nhân sự sau bàn thua
Phút 71, Atletico San Luis thực hiện sự thay đổi người khi D. Rodriguez được tung vào sân thay cho S. Munoz. Ngay sau khi nhận bàn thua khiến tỷ số thành 2-0 nghiêng về Orlando City SC, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong thời gian còn lại.
- 75'Orlando City SC tung A. Griezmann vào sân ở phút 75
Phút 75, Orlando City SC quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Griezmann được tung vào sân thay thế cho H. Sarajian. Với lợi thế dẫn 2-0 từ phút 69, sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội nhà củng cố thế trận trong thời gian còn lại của trận đấu.
- 75'Orlando City SC thay người: J. Gerbet vào thế chỗ W. Cartagena
Phút 75, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi người khi J. Gerbet vào sân thay cho W. Cartagena. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và Cartagena cũng đã phải nhận thẻ vàng từ hiệp một, ban huấn luyện đội nhà đưa ra điều chỉnh nhằm giữ sự an toàn cho tuyến giữa.
- 77'Atletico San Luis điều chỉnh nhân sự ở phút 77
Phút 77, Atletico San Luis có sự thay đổi người khi E. Aguila được tung vào sân để thế chỗ cho M. Garcia. Trong thế bị Orlando City SC dẫn 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số ở những phút còn lại.
- 77'Atletico San Luis làm mới hàng công ở phút 77
Phút 77, Atletico San Luis thực hiện sự thay đổi người khi S. Salles-Lamonge được tung vào sân thay cho R. Najera. Đang trong thế bị Orlando City SC dẫn trước 2-0, đội bóng này cần sự đột biến nhân sự để tìm kiếm hy vọng rút ngắn tỷ số.
- 77'Atletico San Luis tung F. Mora vào sân ở phút 77
Phút 77, Atletico San Luis quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung F. Mora vào sân thay thế L. Flores. Trong thế đang bị Orlando City SC dẫn trước 2-0, đội bóng rất cần sự đột biến từ các nhân tố mới để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số trong khoảng thời gian còn lại.
- 78'Atletico San Luis bế tắc dù kiểm soát bóng vượt trội
Tính đến phút 78, Atletico San Luis áp đảo về tỷ lệ cầm bóng với 36% - 64% nhưng gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ đối phương. Ngược lại, Orlando City SC thi đấu đầy hiệu quả khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm trúng đích 6 - 2 để tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn 2-0.
- 79'S. Perez rút ngắn tỷ số 2-1 cho Atletico San Luis
Phút 79, S. Perez lập công rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Atletico San Luis. Dù nắm giữ tới 64% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách phải chờ đến những phút cuối trận mới tìm thấy bàn gỡ để nhen nhóm hy vọng giành điểm trước Orlando City SC.
- 87'B. Galdames nhận thẻ vàng ở phút 87
Phút 87, B. Galdames bên phía Atletico San Luis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong nỗ lực dồn đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Orlando City SC, đại diện Mexico đang tỏ ra khá nóng vội ở những phút thi đấu cuối cùng.
- 90+7'Kịch tính phút 90+7, D. Rodriguez gỡ hòa 2-2 cho Atletico San Luis
Phút 90+7', D. Rodriguez tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Atletico San Luis. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực kiên cường của đại diện Mexico, khi họ gỡ lại hai bàn ở cuối trận dù từng bị Orlando City SC dẫn trước 2-0.
- 90+7'J. Otero nhận thẻ vàng ở phút 90+7 đầy căng thẳng
Phút 90+7', trọng tài rút thẻ vàng phạt J. Otero bên phía Orlando City SC. Tấm thẻ phạt diễn ra trong bối cảnh sức nóng trận đấu đẩy lên đỉnh điểm, ngay sau khi Atletico San Luis có bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 90'Atletico San Luis dâng cao ép sân tìm bàn gỡ
Bước sang phút 90, Atletico San Luis nỗ lực gia tăng áp lực với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% cùng 13 - 16 lần dứt điểm nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Orlando City SC vẫn thi đấu vô cùng hiệu quả khi vượt trội về số cú sút trúng đích 7 - 4 để bảo vệ thành công lợi thế tỷ số 2 - 1.
- 120+1'Luân lưu: Orlando City SC 1 - 0
A. Griezmann (Orlando City SC) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+1'Luân lưu: Atletico San Luis 1 - 1
S. Salles-Lamonge (Atletico San Luis) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Orlando City SC 2 - 1
J. Ellis (Orlando City SC) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Atletico San Luis 2 - 2
F. Mora (Atletico San Luis) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Orlando City SC 3 - 2
G. Caraballo (Orlando City SC) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Atletico San Luis 3 - 3
B. Galdames (Atletico San Luis) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Orlando City SC 4 - 3
Iago Teodoro (Orlando City SC) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Atletico San Luis sút hỏng
A. Cruz (Atletico San Luis) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120+5'Luân lưu: Orlando City SC 5 - 3
A. Gomez (Orlando City SC) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 3.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Orlando City SC 2-2 Atletico San Luis
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 08:53 13/08/2026
Trận đấu giữa Orlando City SC và Atletico San Luis thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06h30 ngày 13/08/2026. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý giữa đại diện bóng đá Mỹ và đối thủ đến từ Mexico.
Phong độ và thành tích đối đầu giữa hai đội
Xét về phong độ thi đấu gần đây, Orlando City SC trải qua những kết quả có sự trồi sụt khi ghi nhận 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 trận gần nhất. Đội bóng thi đấu với màn trình diễn chưa thực sự duy trì được sự ổn định xuyên suốt.
Về lịch sử chạm trán, hai đội bóng mới chỉ đối đầu nhau tổng cộng 1 lần trong quá khứ. Ở lần đụng độ duy nhất đó, trận đấu đã khép lại với kết quả hòa. Chi tiết hơn, Orlando City SC chưa có chiến thắng nào trước đối thủ (thắng 0, hòa 1, thua 0), và Atletico San Luis cũng tương tự khi chưa từng đánh bại đối phương.
Nhận định thế trận
Dựa trên những thông số đối đầu cân bằng trong quá khứ cùng phong độ phập phồng gần đây của Orlando City SC, cuộc so tài sắp tới dự báo sẽ diễn ra thận trọng. Cả hai CLB đều thể hiện sự dè chừng nhất định khi đối đầu với nhau, hứa hẹn một trận đấu giằng co ở khu vực trung tuyến vào lúc 06h30 ngày 13/08.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)