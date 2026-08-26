Hòa Al-Fateh 1-1, Al-Faisaly FC cùng đối thủ chôn chân ở nhóm cuối bảng Pro League Chia điểm 1-1 trên sân Al Majma'ah Sport City sau các pha lập công của Haraslin và Bassogog ở vòng 3 Pro League, cả Al-Faisaly FC lẫn Al-Fateh đều chưa thể bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Al-Faisaly FC 1 - 1 Al-Fateh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Faisaly FC tiếp đón Al-Fateh.

12' Al-Faisaly FC chiếm thế chủ động Sau hơn 10 phút đầu trận, Al-Faisaly FC là đội nắm giữ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63% - 37% . Đội chủ nhà đã tung ra 2 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ), trong khi Al-Fateh vẫn chưa thể tạo ra cú sút nào về phía khung thành đối phương.

23' T. Bongonda nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo T. Bongonda bên phía Al-Faisaly FC sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn diễn ra khá giằng co khi hai đội đang hòa nhau 0-0.

24' Thế trận giằng co sau nửa hiệp một Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi thời lượng kiểm soát bóng chia đều 50% - 50%. Dù vậy, Al-Faisaly FC là đội có phần chủ động hơn ở mặt trận tấn công với 2 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ), trong khi Al-Fateh vẫn tập trung phòng ngự chặt chẽ và chưa tung ra được cú sút nào.

29' L. Haraslin tỏa sáng mở tỷ số cho Al-Fateh Phút 29, L. Haraslin dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc, đưa Al-Fateh vượt lên dẫn trước với tỷ số 0-1. Bàn thắng mở điểm quý giá này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đội khách trong nỗ lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

33' K. Boateng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. Boateng bên phía Al-Fateh sau một pha vào bóng phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách vẫn phải duy trì sự quyết liệt ở khu trung tuyến để bảo toàn cách biệt.

35' A. Seck nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 35, đến lượt A. Seck bên phía Al-Faisaly FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha vào bóng phạm lỗi. Đội chủ nhà đang gặp nhiều bất lợi khi vừa bị dẫn 0-1, vừa phải nhận liên tiếp các án phạt cảnh cáo.

36' Al-Faisaly nỗ lực tìm bàn gỡ hòa Bị dẫn bàn, Al-Faisaly nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% . Dù tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 4 - 2 (trúng đích 1 - 1 ), đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Al-Fateh.

41' C. Bassogog lập công gỡ hòa 1-1 cho Al-Faisaly FC Phút 41, C. Bassogog tỏa sáng kịp thời để ghi bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Al-Faisaly FC . Pha lập công này cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng 57% - 43% của đội chủ nhà ngay trước khi hiệp một khép lại.

45+3' E. Al Muwallad nhận thẻ vàng cuối hiệp một Ở phút 45+3, E. Al Muwallad bên phía Al-Faisaly FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ ba của đội chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên đầy căng thẳng trước khi bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Al-Faisaly chủ động ép sân đầu hiệp hai Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, Al-Faisaly FC vẫn duy trì sức ép nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 54% - 46% trước Al-Fateh. Sự chủ động giúp đội chủ nhà tạo ra 6 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 2 ), tiếp tục nỗ lực phá vỡ thế cân bằng 1-1.

58' E. Al Muwallad nhận thẻ phạt tai hại Phút 58, E. Al Muwallad bên phía Al-Faisaly FC phải nhận thêm một thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Đội chủ nhà tự đẩy mình vào thế khó khi trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1.

58' E. Al Muwallad nhận thẻ đỏ rời sân Phút 58, E. Al Muwallad của Al-Faisaly FC phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi nhận liên tiếp hai thẻ vàng. Việc phải thi đấu thiếu người khi tỷ số đang là 1-1 sẽ mang đến thử thách rất lớn cho đội chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại.

61' Al-Faisaly chủ động kiểm soát thế trận Bước sang phút 61, Al-Faisaly FC đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 57% - 43% và tạo ra sức ép nhỉnh hơn. Đội chủ nhà đã thực hiện 7 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 2 ), trong khi Al-Fateh chơi thận trọng và kiên trì phòng ngự khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

66' M. Jahfali vào sân củng cố đội hình Al-Faisaly FC Phút 66, Al-Faisaly FC quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung M. Jahfali vào sân thế chỗ A. Al Shereaf . Trong bối cảnh đang phải thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của E. Al Muwallad ở phút 58, đội chủ nhà cần tăng cường sự vững chắc nhằm giữ vững tỷ số hòa 1-1.

70' Al-Faisaly FC đưa S. Haddad vào sân Phút 70, Al-Faisaly FC tiến hành thay người khi S. Haddad được tung vào sân thế chỗ T. Bongonda . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và phải chơi thiếu người, sự bổ sung này có thể nhằm gia tăng thể lực để giữ vững thế trận.

71' Al-Fateh tung Sorriso vào sân tăng cường hàng công Phút 71, Al-Fateh thực hiện sự thay đổi người khi Sorriso được tung vào sân thế chỗ F. Al Abdulwahed. Nắm lợi thế thi đấu hơn người, đội khách dồn lực làm mới các phương án tấn công nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1.

75' Thế trận giằng co nghẹt thở Bước sang phút 75, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng khi tỷ số đang là 1-1 . Al-Faisaly nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45% cùng 8 - 7 pha dứt điểm, nhưng Al-Fateh cũng luôn sẵn sàng đáp trả khi sở hữu số lần sút trúng đích tốt hơn ( 3 - 4 ).

80' Al-Fateh tăng cường nhân sự ở những phút cuối Phút 80, Al-Fateh tiến hành điều chỉnh lực lượng khi tung Bin Mahmoud vào sân thay thế cho A. R. Al Khaibre . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đối thủ Al-Faisaly FC phải chơi thiếu người từ sớm, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo nên đột biến ở khoảng thời gian then chốt cuối trận.

80' Al-Fateh làm mới đội hình ở phút 80 Phút 80, Al-Fateh quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi F. Al Zubaidi được tung vào sân thay thế cho L. Haraslin . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và có lợi thế hơn người, đội khách tiếp tục tìm kiếm phương án làm mới thế trận ở khoảng thời gian cuối trận.

84' Thẻ vàng cho Bin Mahmoud bên phía Al-Fateh Phút 84, Bin Mahmoud bên phía Al-Fateh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trôi về những phút cuối trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 1-1.

85' Al-Faisaly FC làm mới đội hình ở phút 85 Phút 85, Al-Faisaly FC thực hiện sự thay đổi người khi Y. Al Shammari được tung vào sân thế chỗ cho K. Al Harbi . Trong bối cảnh đang thi đấu thiếu người và tỷ số vẫn là 1-1, sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà bổ sung thể lực để giữ vững thế trận ở những phút cuối.

85' Al-Faisaly FC làm mới hàng công ở những phút cuối Phút 85, Al-Faisaly FC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi rút C. Bassogog ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Subayt . Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ hiệp hai, đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn là 1-1.

87' Al-Fateh điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 87, Al-Fateh thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Al Suwailem vào sân thế chỗ A. I. Al Khaibari . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

87' Al-Fateh thay người tăng cường sức ép cuối trận Phút 87, Al-Fateh thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung S. Al Sharfa vào sân thay thế cho M. Lixandru . Đội khách nỗ lực gia tăng sức ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn ấn định tỷ số khi cục diện vẫn đang là 1-1.

87' Thế trận giằng co những phút cuối Bước sang phút 87, hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 trong một thế trận vô cùng giằng co. Al-Faisaly FC nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng ( 55% - 45% ) cùng số lần dứt điểm ( 8 - 7 ), nhưng Al-Fateh tỏ ra không hề kém cạnh khi có 3 - 4 cú sút trúng đích nguy hiểm.

KT Kết thúc: Al-Faisaly FC 1-1 Al-Fateh Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:59 27/08/2026

Đội hình chính thức Al-Faisaly FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giovanni Solinas Al-Fateh Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atwi 1 Fernando Pacheco 3 Khalid Al-Harbi 4 Abdoulaye Seck 5 Andrei Girotto 50 Mohammed Al-Shanqiti 20 Jaime Seoane 6 Eid Al Muwallad 77 Abdulrahman Al-Shereaf 13 Christian Bassogog 19 Alexandre Mendy 10 Théo Bongonda 94 Waled Al Enazi 22 Abdul Rahman Al Khaibari 17 Marwane Saadane 3 Kennedy Boateng 16 Abdulelah Al Khaibari 8 Mihai Lixandru 28 Zaydou Youssouf 11 Mourad Batna 80 Faisal Al Abdulwahed 10 Lukáš Haraslín 9 Wilfried Kanga Dự bị Al-Faisaly FC 26 Mohammed Al-Hasawi 88 Saud Haddad 87 Abdullah Bin Subayt 99 Ahmad Al Mhemaid 2 Yaseen Barnawi 70 Mohammed Jahfali 95 Ayman Fallatah 11 André Jordy Ella 7 Yousef Al-Shammari Al-Fateh 38 Ibrahim Al Abood 78 Abdulaziz Al Suwailem 19 Robin Kelder 87 Sattam Al Tumbukti 4 Ziyad Aljari 18 Abdulaziz Al Fawaz 23 Sorriso 49 Saad Al-Shurafa 7 Fahad Zubaidi Cập nhật đội hình lúc 22:35 26/08/2026

Al-Faisaly FC Thống kê Al-Fateh 49% Kiểm soát bóng 51% 11 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Christian Bassogog Al-Faisaly FC 1 bàn Lukáš Haraslín Al-Fateh 1 bàn Zaydou Youssouf Al-Fateh 1 kiến tạo · điểm 8.2 Alexandre Mendy Al-Faisaly FC 1 kiến tạo · điểm 6.6 Fernando Pacheco Al-Faisaly FC Điểm 7.3 Jaime Seoane Al-Faisaly FC Điểm 7.3

Cuộc đọ sức giữa Al-Faisaly FC và Al-Fateh diễn ra vào lúc 23:00 ngày 26/08/2026 mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Khi mùa giải đang ở giai đoạn khởi động đầy cam go, việc tích lũy từng điểm số lúc này mang tính chất bản lề cho cuộc đua trụ hạng đường dài của cả hai đội bóng.

Áp lực đè nặng nơi đáy bảng xếp hạng

Tình cảnh hiện tại đang đặt cả Al-Faisaly FC lẫn Al-Fateh vào thế báo động. Đội chủ nhà Al-Faisaly FC hiện xếp ở vị trí thứ 17 khi chưa giành được điểm số nào. Trong khi đó, Al-Fateh thậm chí còn xếp ngay sau ở vị trí thứ 18 với thành tích 0 điểm tương tự.

Sự tương đồng về mặt điểm số và thứ hạng khiến màn chạm trán trực tiếp này không khác gì một trận chung kết ngược. Đội bóng nào giành được trọn vẹn điểm số sẽ có cơ hội lớn để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường tiếp theo.

Khởi đầu khó khăn với chuỗi trận toàn thua

Cả hai đội bóng đều bước vào màn so tài này với phong độ không hề khả quan. Al-Faisaly FC đã phải nhận hai thất bại liên tiếp trong hai trận gần nhất, phơi bày nhiều điểm yếu chưa thể khắc phục trong lối chơi.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Fateh cũng rơi vào kịch bản tương tự khi toàn thua trong cả hai lần ra sân gần nhất. Sự bế tắc trong khâu vận hành chiến thuật cùng tinh thần thi đấu đang bị thử thách nghiêm trọng là bài toán chung mà ban huấn luyện đôi bên cần sớm tìm ra lời giải.

Lợi thế lịch sử đối đầu của Al-Fateh

Dù đang chật vật ở thời điểm hiện tại, Al-Fateh lại nắm giữ ưu thế nhất định khi xét về thành tích chạm trán trong quá khứ. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Al-Fateh đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để Al-Faisaly FC vượt qua đúng 1 trận.

Sự vượt trội trong quá khứ có thể là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Al-Fateh trong chuyến làm khách lần này. Ngược lại, Al-Faisaly FC với lợi thế sân bãi sẽ phải nỗ lực rất lớn để phá dớp đối đầu không mấy thuận lợi trước đối thủ.

Kịch bản thận trọng và toan tính

Với tính chất quan trọng của một trận cầu nhóm cuối, sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai câu lạc bộ đặt lên hàng đầu. Đứng trước chuỗi phong độ nghèo nàn, mục tiêu tối thượng của cả Al-Faisaly FC lẫn Al-Fateh là tránh một thất bại tiếp theo trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Thế trận chặt chẽ nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay từ những phút đầu. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội ít ỏi và hạn chế tối đa sai sót nơi hàng phòng ngự sẽ nắm giữ chìa khóa để giành lấy điểm số quý giá trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Faisaly FC · 1 thắng 1 hòa Al-Fateh · 3 thắng Al-Faisaly FC 1 - 0 Al-Fateh AF Al-Fateh 4 - 1 Al-Faisaly FC AL- Al-Faisaly FC 2 - 3 Al-Fateh AL- Al-Fateh 3 - 2 Al-Faisaly FC AL- Al-Fateh 2 - 2 Al-Faisaly FC Hòa

Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất B B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Al-Fateh 5 trận gần nhất B B B B H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Nassr 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T … 16 Al Riyadh 3 0 1 2 -6 1 H B B 17 Al-Faisaly FC 2 0 0 2 -4 0 B B 18 Al-Fateh 2 0 0 2 -4 0 B B