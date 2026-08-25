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    Hòa bế tắc không bàn thắng, Al Taawon và Al-Fayha chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng

    Đại Ngàn25/08/2026 18:07

    Trận hòa 0-0 trên sân Wolves Park Stadium khiến Al Taawon chỉ có được 1 điểm để đứng thứ 12, trong khi Al-Fayha tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Pro League.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Al Taawon 0-0 Al-Fayha: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Al Taawon0 - 0Al-FayhaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Al Taawon tiếp đón Al-Fayha.

    • 13'Al Taawon áp đảo quyền kiểm soát bóng

      Sau hơn 10 phút đầu trận, Al Taawon nhanh chóng áp đặt thế trận với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 72% - 28%. Đội chủ nhà đã tạo ra 2 - 0 pha dứt điểm cùng 1 quả phạt góc, nhưng cả hai đội vẫn chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 0) để tạo nên khác biệt.

    • 25'Al Taawon áp đảo cầm bóng nhưng chưa thể mở tỷ số

      Trôi qua 25 phút thi đấu, Al Taawon nắm thế chủ động trên sân với thời lượng cầm bóng vượt trội 63% - 37%. Dù vậy, Al-Fayha lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), khiến thế trận vẫn ở mức cân bằng 0-0.

    • 37'Al-Fayha dứt điểm sắc nét dù cầm bóng ít hơn

      Trôi về những phút cuối hiệp một, Al Taawon nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42%. Dẫu vậy, Al-Fayha mới là đội tạo ra nhiều pha uy hiếp hơn khi dẫn về số lần dứt điểm 6 - 7 cũng như số cú sút trúng đích 1 - 3, khiến tỷ số vẫn giằng co 0-0 ở phút 37.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Al-Fayha sắc bén dù cầm bóng ít hơn

      Bước sang phút 50, thế trận vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai đội hòa 0-0. Dù Al Taawon nhỉnh hơn ở tỷ lệ kiểm soát bóng với 56% - 44%, Al-Fayha mới là bên tạo ra nhiều cơ hội trúng đích hơn (1 - 4) và buộc thủ môn đối phương phải có tới 4 pha cứu thua.

    • 53'B. Al Hurayji nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

      Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Al Hurayji bên phía Al Taawon sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Wolves Park Stadium vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

    • 62'Al Taawon nhỉnh hơn về thế trận nhưng bế tắc

      Bước sang phút 62, Al Taawon nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% và vượt trội về số lần dứt điểm (14 - 10). Tuy nhiên, hiệu quả trong các pha hãm thành của đôi bên chưa thực sự cao khi chỉ có 3 - 4 cú sút trúng đích, khiến tỷ số vẫn giằng co ở mức 0-0.

    • 66'Al Taawon tung R. Al Tulayhi vào sân

      Phút 66, Al Taawon quyết định làm mới đội hình khi tung R. Al Tulayhi vào sân thay thế cho O. Dorley. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số trong bối cảnh trận đấu vẫn giằng co với kết quả 0-0.

    • 70'Thẻ vàng cho A. Al Duqayl bên phía Al-Fayha

      Phút 70, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo A. Al Duqayl của Al-Fayha sau pha bóng phi thể thao. Thế trận trên sân vẫn đang diễn ra rất giằng co khi hai đội tiếp tục cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

    • 73'Al-Fayha đưa M. Al Dowaish vào sân

      Phút 73, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi tung M. Al Dowaish vào sân thay thế cho F. Alhubayshi. Khi tỷ số vẫn đang giằng co 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

    • 73'Al-Fayha thay người, A. Bamsaud vào sân

      Phút 73, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi tung A. Bamsaud vào sân thay thế cho Lazaro. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

    • 73'Al Taawon làm mới tuyến giữa tìm bàn mở tỷ số

      Phút 73, Al Taawon tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung S. Rajab vào sân thay cho N. Bajrami. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

    • 73'Al Taawon đưa B. Al Arini vào sân tìm đột biến

      Phút 73, Al Taawon thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi B. Al Arini được tung vào sân thế chỗ Y. El Bahraoui. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số trong bối cảnh trận đấu vẫn hòa 0-0.

    • 74'Al Taawon gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số

      Bước sang phút 74, Al Taawon vẫn đang nắm quyền kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59% - 41% cùng vượt trội về số pha dứt điểm (15 - 10). Dù vậy, Al-Fayha vẫn đứng vững khi số cú sút trúng đích của đội khách thậm chí nhỉnh hơn (3 - 4), khiến tỷ số vẫn duy trì ở mức 0-0.

    • 78'Al-Fayha tung M. Al Beshe vào sân

      Phút 78, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi tung M. Al Beshe vào sân thế chỗ cho N. Al Harthi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

    • 84'Al Taawon điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 84, Al Taawon có sự thay đổi về mặt lực lượng khi S. M. Al Aqel M. được tung vào sân để thế chỗ cho M. Al Kuwaykibi nhằm làm mới đội hình trong khoảng thời gian cuối trận.

    • 84'Al Taawon rút Al Hurayji khỏi sân

      Phút 84, Al Taawon tiến hành thay đổi nhân sự khi tung A. Hendi vào sân thế chỗ B. Al Hurayji. Đây là quyết định an toàn khi Al Hurayji trước đó đã phải nhận thẻ vàng ở phút 53.

    • 86'Al-Fayha điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 86, Al-Fayha thực hiện sự thay đổi người khi M. Al Rashidi được tung vào sân thế chỗ cho Z. Al Sahafi. Đội khách nỗ lực làm mới đội hình nhằm giữ vững thế trận khi tỷ số trên sân vẫn đang bất phân thắng bại 0-0.

    • 86'A. Al Hussain vào sân củng cố tuyến giữa Al-Fayha

      Phút 86, Al-Fayha thực hiện quyền thay đổi người khi A. Al Hussain được tung vào sân thay thế cho Alfa Semedo. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 ở những phút cuối trận, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực và giữ vững sự an toàn cho đội khách.

    • 86'Al Taawon gia tăng sức ép cuối trận

      Tiến về những phút cuối, Al Taawon vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vượt trội về số pha dứt điểm với 19 - 10 (trúng đích 5 - 4), đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Al-Fayha.

    • KTKết thúc: Al Taawon 0-0 Al-Fayha

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

    Cập nhật lúc 01:07 26/08/2026

    Đội hình chính thức
    Al Taawon
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zarko Lazetic
    Al-Fayha
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carille Fabio
    1
    Mailson
    6
    Bassam Al-Hurayji
    93
    Awn Al-Saluli
    32
    Muteb Al-Mufarrij
    88
    Marin Petkov
    19
    Oscar Dorley
    18
    Ashraf El Mahdioui
    10
    Nedim Bajrami
    7
    Mohammed Al-Kuwaykibi
    9
    Abderazak Hamdallah
    47
    Younes El Bahraoui
    52
    Orlando Mosquera
    22
    Mohammed Al Baqawi
    21
    Ziyad Al-Sahafi
    15
    Paulo Oliveira
    77
    Rayan Enad
    7
    Nawaf Al-Harthi
    30
    Alfa Semedo
    5
    Hugo Moura
    43
    Fahad Majed Alhubayshi
    17
    Lázaro
    10
    Fashion Sakala
    Dự bị
    Al Taawon
    39 Abdulrahman Al-Ghamdi12 Turki Al-Jaadi70 Abdulrahman Hendi27 Adeeb Al Hassan23 Rakan Al-Tulayhi17 Mohammed Al Aqal11 Fahad Al-Rashidi14 Saif Rashad Mohamed20 Bassem Al-Arini
    Al-Fayha
    1 Abdulraouf Al-Duqayl47 Mohammed Al Dowaish24 Ahmed Bamasud2 Mokher Al-Rashidi6 Ali Al Hussain14 Mansor Al-Beshe9 Malek Al Abdulmonam35 Silvère Ganvoula72 Mohammed Ahmed Hakami
    Cập nhật đội hình lúc 22:44 25/08/2026
    Al TaawonThống kêAl-Fayha
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    25
    Dứt điểm
    12
    6
    Trúng đích
    5
    10
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    3
    5
    Thủ môn cứu thua
    6
    Cầu thủ nổi bật
    Orlando Mosquera
    Orlando Mosquera
    Al-Fayha
    Điểm 8.9
    Marin Petkov
    Marin Petkov
    Al Taawon
    Điểm 8.3
    Ashraf El Mahdioui
    Ashraf El Mahdioui
    Al Taawon
    Điểm 7.9
    Awn Al-Saluli
    Awn Al-Saluli
    Al Taawon
    Điểm 7.6
    Muteb Al-Mufarrij
    Muteb Al-Mufarrij
    Al Taawon
    Điểm 7.6
    Mailson
    Mailson
    Al Taawon
    Điểm 7.3

    Al Taawon sẽ tiếp đón Al-Fayha trên sân vận động Al Taawon Arena vào lúc 23h10 ngày 25/8/2026. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang nỗ lực tích lũy điểm số nhằm hiện thực hóa mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục.

    Tình hình phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

    Khởi đầu mùa giải, Al Taawon đang trải qua giai đoạn chưa thực sự bùng nổ nhưng vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Trải qua 2 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Al Taawon Arena có kết quả 1 trận hòa và 1 trận thua. Với 1 điểm hiện có, Al Taawon đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Fayha đang phải đối mặt với nhiều thử thách ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Đội khách chưa giành được điểm số nào sau 2 trận toàn thua liên tiếp ở các lượt đấu vừa qua. Hiện tại, Al-Fayha đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chịu áp lực không nhỏ trong chuyến làm khách lần này.

    Cán cân đối đầu nghiêng về phía Al Taawon

    Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Al Taawon là đội nắm giữ ưu thế rõ rệt hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Taawon giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trước Al-Fayha.

    Lợi thế sân nhà Al Taawon Arena cùng điểm tựa từ những kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Al Taawon. Việc đối thủ đang gặp khó khăn sau chuỗi trận không tốt chính là thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trọn vẹn.

    Đánh giá cục diện trận đấu

    Màn đối đầu giữa Al Taawon và Al-Fayha mang tính chất bản lề cho chặng đường tiếp theo của cả hai bên. Al Taawon đặt quyết tâm rất lớn trong việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà để cải thiện thứ bậc và bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Al-Fayha buộc phải thi đấu chặt chẽ nhằm hy vọng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

    Với sự vượt trội về thành tích đối đầu cùng lợi thế sân bãi, Al Taawon được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội hơn để làm chủ thế trận và hướng đến một kết quả có lợi trước Al-Fayha.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al Taawon · 2 thắng2 hòaAl-Fayha · 1 thắng
    21/02/2026
    Al Taawon
    2 - 3
    Al-Fayha
    AL-
    23/10/2025
    Al-Fayha
    1 - 2
    Al Taawon
    AT
    31/01/2025
    Al-Fayha
    0 - 0
    Al Taawon
    Hòa
    22/08/2024
    Al Taawon
    1 - 0
    Al-Fayha
    AT
    24/05/2024
    Al-Fayha
    1 - 1
    Al Taawon
    Hòa
    Al Taawon
    5 trận gần nhất
    BTHHT
    2
    Trận
    0-1-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Al-Fayha
    5 trận gần nhất
    BTBBH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    5
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    11Al Khaleej Saihat202002HH
    12Al Taawon2011-11BH
    13Al Shabab2011-21HB
    14Al-Faisaly FC2002-40BB
    15Al-Fayha2002-40BB
    16Al-Fateh2002-40BB

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Hòa bế tắc không bàn thắng, Al Taawon và Al-Fayha chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng
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