Hòa bế tắc không bàn thắng, Al Taawon và Al-Fayha chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng Trận hòa 0-0 trên sân Wolves Park Stadium khiến Al Taawon chỉ có được 1 điểm để đứng thứ 12, trong khi Al-Fayha tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Pro League.

Al Taawon 0 - 0 Al-Fayha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Taawon tiếp đón Al-Fayha.

13' Al Taawon áp đảo quyền kiểm soát bóng Sau hơn 10 phút đầu trận, Al Taawon nhanh chóng áp đặt thế trận với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 72% - 28% . Đội chủ nhà đã tạo ra 2 - 0 pha dứt điểm cùng 1 quả phạt góc, nhưng cả hai đội vẫn chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 0) để tạo nên khác biệt.

25' Al Taawon áp đảo cầm bóng nhưng chưa thể mở tỷ số Trôi qua 25 phút thi đấu, Al Taawon nắm thế chủ động trên sân với thời lượng cầm bóng vượt trội 63% - 37% . Dù vậy, Al-Fayha lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1 ), khiến thế trận vẫn ở mức cân bằng 0-0 .

37' Al-Fayha dứt điểm sắc nét dù cầm bóng ít hơn Trôi về những phút cuối hiệp một, Al Taawon nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% . Dẫu vậy, Al-Fayha mới là đội tạo ra nhiều pha uy hiếp hơn khi dẫn về số lần dứt điểm 6 - 7 cũng như số cú sút trúng đích 1 - 3 , khiến tỷ số vẫn giằng co 0-0 ở phút 37.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Al-Fayha sắc bén dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 50, thế trận vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai đội hòa 0-0. Dù Al Taawon nhỉnh hơn ở tỷ lệ kiểm soát bóng với 56% - 44% , Al-Fayha mới là bên tạo ra nhiều cơ hội trúng đích hơn ( 1 - 4 ) và buộc thủ môn đối phương phải có tới 4 pha cứu thua.

53' B. Al Hurayji nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Al Hurayji bên phía Al Taawon sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Wolves Park Stadium vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

62' Al Taawon nhỉnh hơn về thế trận nhưng bế tắc Bước sang phút 62, Al Taawon nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% và vượt trội về số lần dứt điểm (14 - 10). Tuy nhiên, hiệu quả trong các pha hãm thành của đôi bên chưa thực sự cao khi chỉ có 3 - 4 cú sút trúng đích, khiến tỷ số vẫn giằng co ở mức 0-0.

66' Al Taawon tung R. Al Tulayhi vào sân Phút 66, Al Taawon quyết định làm mới đội hình khi tung R. Al Tulayhi vào sân thay thế cho O. Dorley . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số trong bối cảnh trận đấu vẫn giằng co với kết quả 0-0.

70' Thẻ vàng cho A. Al Duqayl bên phía Al-Fayha Phút 70, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo A. Al Duqayl của Al-Fayha sau pha bóng phi thể thao. Thế trận trên sân vẫn đang diễn ra rất giằng co khi hai đội tiếp tục cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

73' Al-Fayha đưa M. Al Dowaish vào sân Phút 73, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi tung M. Al Dowaish vào sân thay thế cho F. Alhubayshi . Khi tỷ số vẫn đang giằng co 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

73' Al-Fayha thay người, A. Bamsaud vào sân Phút 73, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi tung A. Bamsaud vào sân thay thế cho Lazaro. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

73' Al Taawon làm mới tuyến giữa tìm bàn mở tỷ số Phút 73, Al Taawon tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung S. Rajab vào sân thay cho N. Bajrami . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

73' Al Taawon đưa B. Al Arini vào sân tìm đột biến Phút 73, Al Taawon thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi B. Al Arini được tung vào sân thế chỗ Y. El Bahraoui . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số trong bối cảnh trận đấu vẫn hòa 0-0.

74' Al Taawon gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số Bước sang phút 74, Al Taawon vẫn đang nắm quyền kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59% - 41% cùng vượt trội về số pha dứt điểm ( 15 - 10 ). Dù vậy, Al-Fayha vẫn đứng vững khi số cú sút trúng đích của đội khách thậm chí nhỉnh hơn ( 3 - 4 ), khiến tỷ số vẫn duy trì ở mức 0-0.

78' Al-Fayha tung M. Al Beshe vào sân Phút 78, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi tung M. Al Beshe vào sân thế chỗ cho N. Al Harthi . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

84' Al Taawon điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 84, Al Taawon có sự thay đổi về mặt lực lượng khi S. M. Al Aqel M. được tung vào sân để thế chỗ cho M. Al Kuwaykibi nhằm làm mới đội hình trong khoảng thời gian cuối trận.

84' Al Taawon rút Al Hurayji khỏi sân Phút 84, Al Taawon tiến hành thay đổi nhân sự khi tung A. Hendi vào sân thế chỗ B. Al Hurayji . Đây là quyết định an toàn khi Al Hurayji trước đó đã phải nhận thẻ vàng ở phút 53.

86' Al-Fayha điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 86, Al-Fayha thực hiện sự thay đổi người khi M. Al Rashidi được tung vào sân thế chỗ cho Z. Al Sahafi . Đội khách nỗ lực làm mới đội hình nhằm giữ vững thế trận khi tỷ số trên sân vẫn đang bất phân thắng bại 0-0.

86' A. Al Hussain vào sân củng cố tuyến giữa Al-Fayha Phút 86, Al-Fayha thực hiện quyền thay đổi người khi A. Al Hussain được tung vào sân thay thế cho Alfa Semedo . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 ở những phút cuối trận, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực và giữ vững sự an toàn cho đội khách.

86' Al Taawon gia tăng sức ép cuối trận Tiến về những phút cuối, Al Taawon vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vượt trội về số pha dứt điểm với 19 - 10 (trúng đích 5 - 4), đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Al-Fayha .

KT Kết thúc: Al Taawon 0-0 Al-Fayha Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:07 26/08/2026

Đội hình chính thức Al Taawon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zarko Lazetic Al-Fayha Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carille Fabio 1 Mailson 6 Bassam Al-Hurayji 93 Awn Al-Saluli 32 Muteb Al-Mufarrij 88 Marin Petkov 19 Oscar Dorley 18 Ashraf El Mahdioui 10 Nedim Bajrami 7 Mohammed Al-Kuwaykibi 9 Abderazak Hamdallah 47 Younes El Bahraoui 52 Orlando Mosquera 22 Mohammed Al Baqawi 21 Ziyad Al-Sahafi 15 Paulo Oliveira 77 Rayan Enad 7 Nawaf Al-Harthi 30 Alfa Semedo 5 Hugo Moura 43 Fahad Majed Alhubayshi 17 Lázaro 10 Fashion Sakala Dự bị Al Taawon 39 Abdulrahman Al-Ghamdi 12 Turki Al-Jaadi 70 Abdulrahman Hendi 27 Adeeb Al Hassan 23 Rakan Al-Tulayhi 17 Mohammed Al Aqal 11 Fahad Al-Rashidi 14 Saif Rashad Mohamed 20 Bassem Al-Arini Al-Fayha 1 Abdulraouf Al-Duqayl 47 Mohammed Al Dowaish 24 Ahmed Bamasud 2 Mokher Al-Rashidi 6 Ali Al Hussain 14 Mansor Al-Beshe 9 Malek Al Abdulmonam 35 Silvère Ganvoula 72 Mohammed Ahmed Hakami Cập nhật đội hình lúc 22:44 25/08/2026

Al Taawon Thống kê Al-Fayha 60% Kiểm soát bóng 40% 25 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 5 10 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Orlando Mosquera Al-Fayha Điểm 8.9 Marin Petkov Al Taawon Điểm 8.3 Ashraf El Mahdioui Al Taawon Điểm 7.9 Awn Al-Saluli Al Taawon Điểm 7.6 Muteb Al-Mufarrij Al Taawon Điểm 7.6 Mailson Al Taawon Điểm 7.3

Al Taawon sẽ tiếp đón Al-Fayha trên sân vận động Al Taawon Arena vào lúc 23h10 ngày 25/8/2026. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang nỗ lực tích lũy điểm số nhằm hiện thực hóa mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tình hình phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Khởi đầu mùa giải, Al Taawon đang trải qua giai đoạn chưa thực sự bùng nổ nhưng vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Trải qua 2 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Al Taawon Arena có kết quả 1 trận hòa và 1 trận thua. Với 1 điểm hiện có, Al Taawon đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Fayha đang phải đối mặt với nhiều thử thách ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Đội khách chưa giành được điểm số nào sau 2 trận toàn thua liên tiếp ở các lượt đấu vừa qua. Hiện tại, Al-Fayha đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chịu áp lực không nhỏ trong chuyến làm khách lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía Al Taawon

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Al Taawon là đội nắm giữ ưu thế rõ rệt hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Taawon giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trước Al-Fayha.

Lợi thế sân nhà Al Taawon Arena cùng điểm tựa từ những kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Al Taawon. Việc đối thủ đang gặp khó khăn sau chuỗi trận không tốt chính là thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trọn vẹn.

Đánh giá cục diện trận đấu

Màn đối đầu giữa Al Taawon và Al-Fayha mang tính chất bản lề cho chặng đường tiếp theo của cả hai bên. Al Taawon đặt quyết tâm rất lớn trong việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà để cải thiện thứ bậc và bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Al-Fayha buộc phải thi đấu chặt chẽ nhằm hy vọng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Với sự vượt trội về thành tích đối đầu cùng lợi thế sân bãi, Al Taawon được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội hơn để làm chủ thế trận và hướng đến một kết quả có lợi trước Al-Fayha.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Taawon · 2 thắng 2 hòa Al-Fayha · 1 thắng Al Taawon 2 - 3 Al-Fayha AL- Al-Fayha 1 - 2 Al Taawon AT Al-Fayha 0 - 0 Al Taawon Hòa Al Taawon 1 - 0 Al-Fayha AT Al-Fayha 1 - 1 Al Taawon Hòa

Al Taawon 5 trận gần nhất B T H H T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Al-Fayha 5 trận gần nhất B T B B H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T … 11 Al Khaleej Saihat 2 0 2 0 0 2 H H 12 Al Taawon 2 0 1 1 -1 1 B H 13 Al Shabab 2 0 1 1 -2 1 H B 14 Al-Faisaly FC 2 0 0 2 -4 0 B B 15 Al-Fayha 2 0 0 2 -4 0 B B 16 Al-Fateh 2 0 0 2 -4 0 B B …