Hòa không bàn thắng, Pyunik Yerevan và Debreceni VSC chưa tạo lợi thế Pyunik Yerevan hòa Debreceni VSC 0-0 trên sân Republican, Yerevan ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khiến cả hai đội chưa tạo được lợi thế sau trận đấu.

Pyunik Yerevan 0 - 0 Debreceni VSC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pyunik Yerevan tiếp đón Debreceni VSC.

13' Debreceni VSC nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 13', Debreceni VSC đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41%-59%, trong khi Pyunik Yerevan chủ yếu lui về giữ cự ly. Tuy nhiên, thế trận vẫn khá thận trọng khi dứt điểm mới là 0-1 và phạt góc 1-1.

25' Debreceni nhỉnh thế nhưng chưa tạo đột biến Phút 25' , Debreceni VSC đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với 58% thời lượng cầm bóng, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm và chưa lần nào trúng đích. Pyunik Yerevan có phần chủ động hơn ở các tình huống phạt góc, với 2 - 1 .

37' Debreceni kiểm soát, Pyunik vẫn tạo sức ép Phút 37', Debreceni VSC kiểm soát bóng tốt hơn với 42% - 58%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi số pha dứt điểm là 4 - 5. Pyunik Yerevan gây sức ép đáng kể từ các tình huống cố định với 4 - 2 quả phạt góc, trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Debreceni VSC kiểm soát thế trận Phút 50 , Debreceni VSC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 40% - 60% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 5 - 8 . Pyunik Yerevan chịu sức ép nhưng vẫn giữ thế cân bằng khi số cú sút trúng đích là 2 - 2 .

56' Debreceni VSC thay đổi nhân sự Phút 56', Debreceni VSC đưa B. Batik vào sân thay D. Patai. Trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng, đội khách thực hiện điều chỉnh để tạo thêm phương án trên sân.

58' Pyunik Yerevan điều chỉnh nhân sự phút 58 Phút 58, Pyunik Yerevan đưa Witi vào sân thay H. Harutyunyan. Sự thay đổi diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

58' Pyunik Yerevan điều chỉnh nhân sự Phút 58', Pyunik Yerevan đưa I. Griffith vào sân thay I. Pikis. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự xuất hiện của I. Griffith mang đến thêm một lựa chọn cho đội chủ nhà ở phần còn lại.

58' Pyunik Yerevan thay người ở phút 58 Phút 58', Pyunik Yerevan đưa M. Yansane vào sân thay D. Kulikov. Sự điều chỉnh này đến trong lúc trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, khi đôi bên đang giằng co trên sân Republican.

62' Debreceni VSC nắm quyền chủ động Phút 62 , Debreceni VSC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 42% - 58% và nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 9 . Pyunik Yerevan chủ động lùi sâu chống đỡ, trong khi Debreceni tiếp tục gây sức ép qua số phạt góc 4 - 6 , nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0.

64' A. Lang nhận thẻ vàng ở phút 64 Phút 64, A. Lang của Debreceni VSC nhận thẻ vàng. Đội khách sẽ cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

68' Debreceni VSC thay người ở phút 68 Phút 68', Debreceni VSC đưa M. Szecsi vào sân thay F. Cibla. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau tấm thẻ vàng của A. Lang.

68' Debreceni VSC thay đổi nhân sự phút 68 Phút 68, Debreceni VSC đưa A. Szendrei vào sân thay S. Baldoni . Sự điều chỉnh này giúp đội bóng làm mới nhân sự trong phần còn lại của trận đấu.

69' Witi nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, Witi của Pyunik Yerevan nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

72' Pyunik Yerevan thay người ở phút 72 Phút 72, S. Metoyan vào sân thay E. Simonyan bên phía Pyunik Yerevan. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

74' Debreceni VSC gia tăng sức ép Phút 74, Debreceni VSC đang kiểm soát thế trận với 57% thời lượng cầm bóng và tung ra 7 - 12 pha dứt điểm. Pyunik Yerevan chịu sức ép đáng kể, khi đối thủ cũng vượt trội ở số quả phạt góc với 4 - 7.

78' Pyunik Yerevan thay người ở phút 78 Phút 78, Pyunik Yerevan đưa R. Darbinyan vào sân thay M. Kovalenko, trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Debreceni VSC dứt điểm nhiều hơn, nhưng hai đội vẫn cân bằng về số lần trúng đích.

84' Debreceni VSC thay người ở phút 84 Phút 84', Debreceni VSC đưa C. Sain Balasz vào sân thay J. Mejias. Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, sự thay đổi này có thể giúp đội khách làm mới hàng công ở những phút cuối.

86' Debreceni VSC nhỉnh hơn ở cuối trận Bước sang phút 86', Debreceni VSC đang là đội chủ động hơn với thời lượng cầm bóng 46% - 54% , cùng ưu thế dứt điểm 8 - 13 . Pyunik Yerevan chịu sức ép và chủ yếu phòng ngự, thể hiện qua cách biệt phạt góc 4 - 9 , nhưng thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

90+4' A. Szendrei nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+4, A. Szendrei của Debreceni VSC nhận thẻ vàng. Trận đấu đang bước vào những giây cuối với tỷ số 0-0.

KT Kết thúc: Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:55 31/07/2026

Đội hình chính thức Pyunik Yerevan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Artak Oseyan Debreceni VSC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel 16 Henri Avagyan 22 Sead Islamović 15 Mikhail Kovalenko 79 Sergiy Vakulenko 3 Nikolaos Kenourgios 25 Daniil Kulikov 11 Hovhannes Harutyunyan 18 Karlen Hovhannisyan 5 James 4 Erik Simonyan 29 Iasonas Pikis 1 Plamen Andreev 29 Erik Kusnyír 4 Josua Mejías 26 Ádám Lang 3 Adrián Guerrero 75 Dávid Patai 10 Balázs Dzsudzsák 6 Blaž Bošković 19 Dominik Kocsis 25 Sohan Baldoni 99 Flórián Cibla Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Pyunik Yerevan Thống kê Debreceni VSC 50% Kiểm soát bóng 50% 16 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 4 6 Phạt góc 9 8 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Sergiy Vakulenko Pyunik Yerevan Điểm 7.7 Karlen Hovhannisyan Pyunik Yerevan Điểm 7.3 Henri Avagyan Pyunik Yerevan Điểm 7.2 James Pyunik Yerevan Điểm 7.2 Sead Islamović Pyunik Yerevan Điểm 7.2 Ádám Lang Debreceni VSC Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Pyunik Yerevan vs Debreceni VSC

Thời gian: 23h ngày 30/07/2026

Sân vận động: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Pyunik Yerevan sẽ tiếp đón Debreceni VSC tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium trong cuộc đối đầu thuộc UEFA Europa Conference League. Trận đấu thu hút sự chú ý bởi sự tương phản giữa lợi thế sân nhà của Pyunik Yerevan và ưu thế từ lần chạm trán gần nhất dành cho đội khách.

Pyunik Yerevan cần tận dụng lợi thế sân nhà

Phong độ gần đây của Pyunik Yerevan là thắng 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì khả năng giành chiến thắng, nhưng chưa tạo được sự ổn định hoàn toàn trước cuộc tiếp đón Debreceni VSC.

Điểm quan trọng với Pyunik Yerevan là cách đội bóng phản ứng sau thất bại gần nhất trong chuỗi phong độ. Việc được thi đấu tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium mang đến điều kiện thuận lợi để họ chủ động hơn về nhịp độ trận đấu, đồng thời giảm áp lực trong những thời điểm Debreceni VSC tìm cách kiểm soát thế trận.

Pyunik Yerevan sẽ cần khởi đầu chắc chắn và duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Khi phong độ chưa hoàn toàn liền mạch, khả năng hạn chế sai lầm có thể trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh mục tiêu tạo ra sức ép trên sân nhà.

Debreceni VSC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực

Debreceni VSC chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất, đó là chiến thắng. Dù dữ liệu chưa cho thấy một chuỗi thi đấu đủ dài để đánh giá toàn diện, kết quả này vẫn tạo nền tảng tinh thần tích cực cho đội khách trước chuyến làm khách tại Armenia.

Với Debreceni VSC, ưu tiên trước mắt có thể là duy trì sự ổn định đã thể hiện ở trận gần nhất. Đội khách cần tránh để Pyunik Yerevan sớm áp đặt thế trận, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ được thi đấu trên sân nhà và có động lực phản ứng sau thất bại.

Khả năng giữ cự ly đội hình, kiểm soát các giai đoạn chuyển trạng thái và tận dụng những thời điểm Pyunik Yerevan để lộ khoảng trống sẽ có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, những yếu tố cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự không được cung cấp, vì vậy cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự chủ động và mức độ chính xác của hai đội trong từng thời điểm.

Ưu thế đối đầu thuộc về Debreceni VSC

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Debreceni VSC giành chiến thắng, còn Pyunik Yerevan không có chiến thắng hay trận hòa. Đây là lợi thế tâm lý nhất định dành cho đội khách, dù kết quả đối đầu này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan trước trận đấu sắp tới.

Pyunik Yerevan sẽ muốn thay đổi xu hướng đó bằng một màn trình diễn có tổ chức hơn trên sân nhà. Ngược lại, Debreceni VSC có thể dựa vào sự tự tin từ lần chạm trán trước để bước vào trận đấu với tâm thế bình tĩnh hơn.

Nhận định trước trận

Đây là màn so tài mà Pyunik Yerevan có lợi thế địa điểm, trong khi Debreceni VSC sở hữu hai điểm tựa gồm chiến thắng ở trận gần nhất được ghi nhận và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu trước đó. Sự cân bằng giữa các yếu tố này khiến trận đấu khó được định đoạt chỉ bởi lợi thế sân nhà.

Pyunik Yerevan cần biến ưu thế tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium thành sức ép thực tế, đồng thời kiểm soát tốt những rủi ro đến từ phong độ chưa ổn định. Với Debreceni VSC, nhiệm vụ quan trọng là duy trì sự chắc chắn và không để lợi thế đối đầu trở thành áp lực.

Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với trọng tâm nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm. Pyunik Yerevan có cơ sở để chơi chủ động hơn, nhưng Debreceni VSC vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ sự tự tin từ những kết quả gần đây.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pyunik Yerevan · 0 thắng 0 hòa Debreceni VSC · 1 thắng Debreceni VSC 1 - 0 Pyunik Yerevan DV

Pyunik Yerevan 5 trận gần nhất B T T B H 3 Trận 2-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới Debreceni VSC 5 trận gần nhất B T T B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới