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    Hòa kịch tính 2-2, Racing Santander và Villarreal chia nhau các vị trí thứ 3 và 4

    Đại Ngàn16/08/2026 17:00

    Chia điểm sau trận hòa 2-2 kịch tính trên sân Campos de Sport de El Sardinero, Racing Santander tạm thời xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 1 điểm, ngay trên Villarreal ở vị trí thứ 4.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Racing Santander 2-2 Villarreal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Racing Santander2 - 2VillarrealKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Racing Santander tiếp đón Villarreal.

    • 12'Villarreal nhỉnh hơn về thế trận

      Nhập cuộc chủ động, Villarreal đang nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 44 - 56. Đội khách cũng tạo ra sức ép tốt hơn khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), khiến hàng thủ Racing Santander phải thi đấu tập trung để duy trì tỷ số 0 - 0 trong 12 phút đầu tiên.

    • 16'Racing Santander thay người sớm ở phút 16

      Ngay ở phút 16, Racing Santander đã phải đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Manu Hernando được tung vào sân thay thế cho Pedro Felipe. Sự điều chỉnh sớm nơi hàng phòng ngự diễn ra trong bối cảnh thế trận giữa hai đội vẫn đang giữ ở tỷ số 0-0.

    • 21'Andrés Martín sút phạt đền thành công, Racing Santander vươn lên dẫn 1-0

      Phút 21, Andrés Martín thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 1-0 cho Racing Santander. Bàn thắng sớm giúp đội bóng có khởi đầu thuận lợi trước Villarreal.

    • 24'Racing Santander giữ lợi thế dù Villarreal nỗ lực ép sân

      Dù Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45 - 55, Racing Santander mới là đội nắm lợi thế dẫn 1 - 0 sau 24 phút thi đấu. Đội khách liên tục nỗ lực hãm thành với 0 - 2 quả phạt góc cùng 1 - 2 lần dứt điểm trúng đích, nhưng hàng thủ Racing Santander vẫn thi đấu tập trung với 2 - 0 lần cứu thua giải nguy.

    • 34'Sergio Martínez lập công nhân đôi cách biệt cho Racing Santander

      Phút 34, Sergio Martínez nổ súng giúp Racing Santander nới rộng khoảng cách lên 2-0 trước Villarreal. Bàn thắng quan trọng này cụ thể hóa sự hiệu quả của đội chủ nhà khi họ đã có tới 9 cú dứt điểm từ đầu trận.

    • 36'Racing Santander dẫn 2 - 0 nhờ sự hiệu quả

      Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 46 - 54, Racing Santander lại tỏ ra vô cùng hiệu quả để duy trì lợi thế dẫn 2 - 0 trước Villarreal ở phút 36. Đội chủ nhà tỏ ra áp đảo ở chỉ số dứt điểm 9 - 3, dẫu cho số lần sút trúng đích của hai bên vẫn đang ngang ngửa 2 - 2.

    • 45'Pape Gueye rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Villarreal

      Phút 45, Pape Gueye ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Villarreal ngay trước khi hiệp một kết thúc. Bàn thắng quý giá này giúp đội khách thắp lại hy vọng lội ngược dòng sau khi bị Racing Santander dẫn trước hai bàn từ sớm.

    • 45+1'Nicolas Pépé gỡ hòa 2-2 cho Villarreal ngay trước giờ nghỉ

      Phút 45+1', Nicolas Pépé tỏa sáng ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho Villarreal. Ngay sau bàn rút ngắn tỷ số ở phút 45, đại diện đội khách đã có màn lội ngược dòng chớp ngoáng trong ít phút bù giờ hiệp một, dù từng bị Racing Santander dẫn trước 2-0.

    • 45+4'Gustavo Puerta nhận thẻ vàng ở phút 45+4

      Phút 45+4', Gustavo Puerta phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở những phút bù giờ cuối hiệp một. Sức nóng của trận đấu đẩy lên cao sau khi Villarreal liên tiếp ghi bàn để gỡ hòa 2-2 dù bị Racing Santander dẫn trước 2-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'Juan Foyth dính thẻ vàng ngay đầu hiệp hai

      Phút 48, đến lượt Juan Foyth bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận ngay đầu hiệp hai vẫn duy trì sự căng thẳng khi hai đội đang giằng co ở tỷ số 2-2.

    • 49'Villarreal chủ động kiểm soát thế trận đầu hiệp hai

      Bước sang phút 49, Villarreal đang chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 43 - 57 cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 2 - 6. Dù Racing Santander nỗ lực hãm thành với tổng số cú dứt điểm 9 - 6, đội khách lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha dứt điểm trúng đích 2 - 4.

    • 56'Tajon Buchanan được tung vào sân thế chỗ Alberto Moleiro

      Phút 56, sự thay đổi người được thực hiện khi Tajon Buchanan vào sân thế chỗ Alberto Moleiro. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính, sự xuất hiện của Buchanan được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận trên sân.

    • 56'Villarreal điều chỉnh nhân sự: Carlos Macià thế chỗ Ayoze Pérez

      Ở phút 56, Carlos Macià được tung vào sân để thay thế cho Ayoze Pérez. Sau khi nỗ lực gỡ hòa 2-2 trước khi bước vào giờ nghỉ, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi của đội khách thêm phần tươi mới trong hiệp hai.

    • 56'Villarreal điều chỉnh hàng công, Gerard Moreno vào sân

      Phút 56, Villarreal có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Gerard Moreno được tung vào sân thế chỗ Santi Comesaña. Sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2, sự xuất hiện của Moreno được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.

    • 62'José Alberto López nhận thẻ vàng ở phút 62

      Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng dành cho José Alberto López. Trận đấu giữa Racing Santander và Villarreal đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 2-2 sau những tình huống va chạm quyết liệt từ hai đội.

    • 62'Racing Santander và Villarreal giằng co gay cấn

      Bước sang phút 62, Racing Santander dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng (43 - 57) và số quả phạt góc (4 - 7) nhưng lại vượt trội về số lần dứt điểm (15 - 8). Thế trận hòa 2 - 2 vẫn duy trì nhịp độ hấp dẫn khi hai bên liên tục tổ chức hãm thành.

    • 69'Thay người ở phút 69: Maguette Gueye thế chỗ Sergio Martínez

      Phút 69, sự thay đổi người được thực hiện khi Maguette Gueye vào sân thế chỗ cho Sergio Martínez. Khi tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp tạo nên đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 69'Yassir Zabiri vào sân thay Asier Villalibre

      Phút 69, Yassir Zabiri được tung vào sân thế chỗ cho Asier Villalibre. Khi tỷ số đang cân bằng 2-2, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo nên sự khác biệt trong những phút còn lại.

    • 72'Pape Gueye dính thẻ vàng ở phút 72

      Phút 72, Pape Gueye phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 giằng co, sức nóng trên sân liên tục gia tăng với nhiều án phạt cảnh cáo được rút ra trong hiệp hai.

    • 74'Villarreal kiểm soát bóng tốt hơn trong thế giằng co

      Bước sang phút 74, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi hai đội đang hòa với tỷ số 2 - 2. Villarreal nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 42 - 58 cùng 3 - 7 cú dứt điểm trúng đích, nhưng Racing Santander cũng sẵn sàng đáp trả bằng 15 - 11 lượt dứt điểm tổng cộng.

    • 75'Pablo Ramón nhận thẻ vàng ở phút 75

      Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pablo Ramón. Trận đấu trôi về những phút cuối trong thế giằng co căng thẳng khi Racing Santander và Villarreal vẫn đang hòa nhau với tỷ số 2-2.

    • 77'Villarreal làm mới hàng công với Ilias Akhomach

      Phút 77, Villarreal quyết định điều chỉnh hàng công khi tung Ilias Akhomach vào sân thay cho Nicolas Pépé. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép nhằm giúp đội khách tìm kiếm bàn thắng vượt lên sau khi đã nỗ lực gỡ hòa 2-2.

    • 77'Racing Santander thay người: Diego Díaz vào thế chỗ Sergio Canales

      Phút 77, Racing Santander quyết định điều chỉnh nhân sự khi Diego Díaz được tung vào sân thay cho Sergio Canales. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 giằng co, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà tìm kiếm thêm sự đột biến ở chặng nước rút của trận đấu.

    • 77'Facundo González vào sân thế chỗ Pablo Ramón ở phút 77

      Phút 77, Facundo González được tung vào sân thay cho Pablo Ramón – cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 2-2, và đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm làm mới đội hình trong giai đoạn then chốt.

    • 86'Villarreal kiểm soát bóng, Racing Santander tích cực dứt điểm

      Bước sang phút 86, trận đấu vẫn duy trì tỷ số 2-2 đầy kịch tính. Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 42-58, nhưng Racing Santander lại là đội dứt điểm nhiều hơn với thông số 17-12 (trúng đích 4-7).

    • 87'Thẻ vàng cho Santiago Mouriño ở phút 87

      Phút 87, Santiago Mouriño phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở thời điểm cuối trận. Trận đấu giữa Racing Santander và Villarreal đang diễn ra hết sức căng thẳng khi tỷ số vẫn đang được giữ ở mức 2-2.

    • 88'Alex Freeman vào sân thay Santiago Mouriño ở phút 88

      Phút 88, Alex Freeman được tung vào sân để thế chỗ Santiago Mouriño, người vừa nhận thẻ vàng ở phút 87. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn giúp mang lại sức sống mới cho những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu.

    • 90+3'Carlos Romero nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

      Phút 90+3', Carlos Romero phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái quy định ở những phút bù giờ. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng trong sự căng thẳng khi tỷ số vẫn đang giằng co 2-2.

    • KTKết thúc: Racing Santander 2-2 Villarreal

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

    Cập nhật lúc 23:59 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Racing Santander
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Villarreal
    Sơ đồ 4-4-2
    13
    Julen Agirrezabala
    2
    Álvaro Mantilla
    5
    Pablo Ramón
    22
    Pedro Felipe
    17
    Jorge Salinas
    8
    Gustavo Puerta
    36
    Sergio Martínez
    11
    Andrés Martín
    20
    Sergio Canales
    10
    Iñigo Vicente
    12
    Asier Villalibre
    1
    Luiz Júnior
    15
    Santiago Mouriño
    8
    Juan Foyth
    12
    Renato Veiga
    20
    Carlos Romero
    19
    Nicolas Pépé
    18
    Pape Gueye
    14
    Santi Comesaña
    10
    Alberto Moleiro
    22
    Ayoze Pérez
    9
    Georges Mikautadze
    Dự bị
    Racing Santander
    1 Simon Eriksson4 Manu Hernando6 Íñigo Sainz-Maza9 Juan Carlos Arana14 Maguette Gueye16 Facundo González21 Yassir Zabiri29 Andrés Vallecillo Arce30 Carlos Sánchez Martos
    Villarreal
    2 Logan Costa3 Alex Freeman5 Willy Kambwala6 Pau Navarro7 Gerard Moreno11 Ilias Akhomach17 Tajon Buchanan21 Tani Oluwaseyi23 Sergi Cardona
    Cập nhật đội hình lúc 21:21 16/08/2026
    Racing SantanderThống kêVillarreal
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    17
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    7
    6
    Phạt góc
    10
    14
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    3
    5
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Nicolas Pépé
    Nicolas Pépé
    Villarreal
    1 bàn
    Pape Gueye
    Pape Gueye
    Villarreal
    1 bàn
    Andrés Martín
    Andrés Martín
    Racing Santander
    1 bàn
    Sergio Martínez
    Sergio Martínez
    Racing Santander
    1 bàn
    Georges Mikautadze
    Georges Mikautadze
    Villarreal
    1 kiến tạo · điểm 7.39
    Alberto Moleiro
    Alberto Moleiro
    Villarreal
    1 kiến tạo · điểm 6.78

    Cuộc đối đầu giữa Racing Santander và Villarreal tại giải vô địch quốc gia La Liga đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai đội bóng bước vào trận đấu này với mục tiêu giành những điểm số đầu tiên để khởi tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình phía trước.

    Bối cảnh trận đấu và vị trí hiện tại

    Trận đấu diễn ra vào lúc 22:00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Campos de Sport de El Sardinero. Đây là thời điểm cả hai câu lạc bộ đều bắt đầu chiến dịch tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

    Trải qua những lượt trận đầu tiên của mùa giải, bảng xếp hạng ghi nhận Racing Santander hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ Villarreal đang xếp ở vị trí thứ 17 và cũng chưa có được điểm số nào.

    Phân tích lối chơi và kỳ vọng chiến thuật

    Lợi thế sân nhà Campos de Sport de El Sardinero sẽ là điểm tựa quan trọng cho Racing Santander. Việc thi đấu dưới sự

    Racing Santander
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Villarreal
    5 trận gần nhất
    THTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Deportivo Alavés1100+33T
    2Sevilla1100+13T
    3Málaga000000
    11FC Barcelona000000
    12Racing Santander000000
    13Celta de Vigo000000
    16Real Madrid000000
    17Villarreal000000
    18Atlético de Madrid000000
    Tình hình lực lượng
    Racing Santander
    Pablo Ramón (Unknown Injury)
    Villarreal
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Hòa kịch tính 2-2, Racing Santander và Villarreal chia nhau các vị trí thứ 3 và 4
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