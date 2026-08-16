69' Thay người ở phút 69: Maguette Gueye thế chỗ Sergio Martínez

Phút 69, sự thay đổi người được thực hiện khi Maguette Gueye vào sân thế chỗ cho Sergio Martínez. Khi tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp tạo nên đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.