Hòa kịch tính 2-2, Racing Santander và Villarreal chia nhau các vị trí thứ 3 và 4
Chia điểm sau trận hòa 2-2 kịch tính trên sân Campos de Sport de El Sardinero, Racing Santander tạm thời xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 1 điểm, ngay trên Villarreal ở vị trí thứ 4.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Racing Santander tiếp đón Villarreal.
- 12'Villarreal nhỉnh hơn về thế trận
Nhập cuộc chủ động, Villarreal đang nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 44 - 56. Đội khách cũng tạo ra sức ép tốt hơn khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), khiến hàng thủ Racing Santander phải thi đấu tập trung để duy trì tỷ số 0 - 0 trong 12 phút đầu tiên.
- 16'Racing Santander thay người sớm ở phút 16
Ngay ở phút 16, Racing Santander đã phải đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Manu Hernando được tung vào sân thay thế cho Pedro Felipe. Sự điều chỉnh sớm nơi hàng phòng ngự diễn ra trong bối cảnh thế trận giữa hai đội vẫn đang giữ ở tỷ số 0-0.
- 21'Andrés Martín sút phạt đền thành công, Racing Santander vươn lên dẫn 1-0
Phút 21, Andrés Martín thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số 1-0 cho Racing Santander. Bàn thắng sớm giúp đội bóng có khởi đầu thuận lợi trước Villarreal.
- 24'Racing Santander giữ lợi thế dù Villarreal nỗ lực ép sân
Dù Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45 - 55, Racing Santander mới là đội nắm lợi thế dẫn 1 - 0 sau 24 phút thi đấu. Đội khách liên tục nỗ lực hãm thành với 0 - 2 quả phạt góc cùng 1 - 2 lần dứt điểm trúng đích, nhưng hàng thủ Racing Santander vẫn thi đấu tập trung với 2 - 0 lần cứu thua giải nguy.
- 34'Sergio Martínez lập công nhân đôi cách biệt cho Racing Santander
Phút 34, Sergio Martínez nổ súng giúp Racing Santander nới rộng khoảng cách lên 2-0 trước Villarreal. Bàn thắng quan trọng này cụ thể hóa sự hiệu quả của đội chủ nhà khi họ đã có tới 9 cú dứt điểm từ đầu trận.
- 36'Racing Santander dẫn 2 - 0 nhờ sự hiệu quả
Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 46 - 54, Racing Santander lại tỏ ra vô cùng hiệu quả để duy trì lợi thế dẫn 2 - 0 trước Villarreal ở phút 36. Đội chủ nhà tỏ ra áp đảo ở chỉ số dứt điểm 9 - 3, dẫu cho số lần sút trúng đích của hai bên vẫn đang ngang ngửa 2 - 2.
- 45'Pape Gueye rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Villarreal
Phút 45, Pape Gueye ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Villarreal ngay trước khi hiệp một kết thúc. Bàn thắng quý giá này giúp đội khách thắp lại hy vọng lội ngược dòng sau khi bị Racing Santander dẫn trước hai bàn từ sớm.
- 45+1'Nicolas Pépé gỡ hòa 2-2 cho Villarreal ngay trước giờ nghỉ
Phút 45+1', Nicolas Pépé tỏa sáng ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho Villarreal. Ngay sau bàn rút ngắn tỷ số ở phút 45, đại diện đội khách đã có màn lội ngược dòng chớp ngoáng trong ít phút bù giờ hiệp một, dù từng bị Racing Santander dẫn trước 2-0.
- 45+4'Gustavo Puerta nhận thẻ vàng ở phút 45+4
Phút 45+4', Gustavo Puerta phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở những phút bù giờ cuối hiệp một. Sức nóng của trận đấu đẩy lên cao sau khi Villarreal liên tiếp ghi bàn để gỡ hòa 2-2 dù bị Racing Santander dẫn trước 2-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Juan Foyth dính thẻ vàng ngay đầu hiệp hai
Phút 48, đến lượt Juan Foyth bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận ngay đầu hiệp hai vẫn duy trì sự căng thẳng khi hai đội đang giằng co ở tỷ số 2-2.
- 49'Villarreal chủ động kiểm soát thế trận đầu hiệp hai
Bước sang phút 49, Villarreal đang chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 43 - 57 cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 2 - 6. Dù Racing Santander nỗ lực hãm thành với tổng số cú dứt điểm 9 - 6, đội khách lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha dứt điểm trúng đích 2 - 4.
- 56'Tajon Buchanan được tung vào sân thế chỗ Alberto Moleiro
Phút 56, sự thay đổi người được thực hiện khi Tajon Buchanan vào sân thế chỗ Alberto Moleiro. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính, sự xuất hiện của Buchanan được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận trên sân.
- 56'Villarreal điều chỉnh nhân sự: Carlos Macià thế chỗ Ayoze Pérez
Ở phút 56, Carlos Macià được tung vào sân để thay thế cho Ayoze Pérez. Sau khi nỗ lực gỡ hòa 2-2 trước khi bước vào giờ nghỉ, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi của đội khách thêm phần tươi mới trong hiệp hai.
- 56'Villarreal điều chỉnh hàng công, Gerard Moreno vào sân
Phút 56, Villarreal có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Gerard Moreno được tung vào sân thế chỗ Santi Comesaña. Sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2, sự xuất hiện của Moreno được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.
- 62'José Alberto López nhận thẻ vàng ở phút 62
Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng dành cho José Alberto López. Trận đấu giữa Racing Santander và Villarreal đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 2-2 sau những tình huống va chạm quyết liệt từ hai đội.
- 62'Racing Santander và Villarreal giằng co gay cấn
Bước sang phút 62, Racing Santander dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng (43 - 57) và số quả phạt góc (4 - 7) nhưng lại vượt trội về số lần dứt điểm (15 - 8). Thế trận hòa 2 - 2 vẫn duy trì nhịp độ hấp dẫn khi hai bên liên tục tổ chức hãm thành.
- 69'Thay người ở phút 69: Maguette Gueye thế chỗ Sergio Martínez
Phút 69, sự thay đổi người được thực hiện khi Maguette Gueye vào sân thế chỗ cho Sergio Martínez. Khi tỷ số đang là 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp tạo nên đột biến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 69'Yassir Zabiri vào sân thay Asier Villalibre
Phút 69, Yassir Zabiri được tung vào sân thế chỗ cho Asier Villalibre. Khi tỷ số đang cân bằng 2-2, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo nên sự khác biệt trong những phút còn lại.
- 72'Pape Gueye dính thẻ vàng ở phút 72
Phút 72, Pape Gueye phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 giằng co, sức nóng trên sân liên tục gia tăng với nhiều án phạt cảnh cáo được rút ra trong hiệp hai.
- 74'Villarreal kiểm soát bóng tốt hơn trong thế giằng co
Bước sang phút 74, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi hai đội đang hòa với tỷ số 2 - 2. Villarreal nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 42 - 58 cùng 3 - 7 cú dứt điểm trúng đích, nhưng Racing Santander cũng sẵn sàng đáp trả bằng 15 - 11 lượt dứt điểm tổng cộng.
- 75'Pablo Ramón nhận thẻ vàng ở phút 75
Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pablo Ramón. Trận đấu trôi về những phút cuối trong thế giằng co căng thẳng khi Racing Santander và Villarreal vẫn đang hòa nhau với tỷ số 2-2.
- 77'Villarreal làm mới hàng công với Ilias Akhomach
Phút 77, Villarreal quyết định điều chỉnh hàng công khi tung Ilias Akhomach vào sân thay cho Nicolas Pépé. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép nhằm giúp đội khách tìm kiếm bàn thắng vượt lên sau khi đã nỗ lực gỡ hòa 2-2.
- 77'Racing Santander thay người: Diego Díaz vào thế chỗ Sergio Canales
Phút 77, Racing Santander quyết định điều chỉnh nhân sự khi Diego Díaz được tung vào sân thay cho Sergio Canales. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 giằng co, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà tìm kiếm thêm sự đột biến ở chặng nước rút của trận đấu.
- 77'Facundo González vào sân thế chỗ Pablo Ramón ở phút 77
Phút 77, Facundo González được tung vào sân thay cho Pablo Ramón – cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 2-2, và đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm làm mới đội hình trong giai đoạn then chốt.
- 86'Villarreal kiểm soát bóng, Racing Santander tích cực dứt điểm
Bước sang phút 86, trận đấu vẫn duy trì tỷ số 2-2 đầy kịch tính. Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 42-58, nhưng Racing Santander lại là đội dứt điểm nhiều hơn với thông số 17-12 (trúng đích 4-7).
- 87'Thẻ vàng cho Santiago Mouriño ở phút 87
Phút 87, Santiago Mouriño phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở thời điểm cuối trận. Trận đấu giữa Racing Santander và Villarreal đang diễn ra hết sức căng thẳng khi tỷ số vẫn đang được giữ ở mức 2-2.
- 88'Alex Freeman vào sân thay Santiago Mouriño ở phút 88
Phút 88, Alex Freeman được tung vào sân để thế chỗ Santiago Mouriño, người vừa nhận thẻ vàng ở phút 87. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn giúp mang lại sức sống mới cho những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu.
- 90+3'Carlos Romero nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+3', Carlos Romero phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái quy định ở những phút bù giờ. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng trong sự căng thẳng khi tỷ số vẫn đang giằng co 2-2.
- KTKết thúc: Racing Santander 2-2 Villarreal
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 23:59 16/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Racing Santander và Villarreal tại giải vô địch quốc gia La Liga đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai đội bóng bước vào trận đấu này với mục tiêu giành những điểm số đầu tiên để khởi tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình phía trước.
Bối cảnh trận đấu và vị trí hiện tại
Trận đấu diễn ra vào lúc 22:00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Campos de Sport de El Sardinero. Đây là thời điểm cả hai câu lạc bộ đều bắt đầu chiến dịch tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.
Trải qua những lượt trận đầu tiên của mùa giải, bảng xếp hạng ghi nhận Racing Santander hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ Villarreal đang xếp ở vị trí thứ 17 và cũng chưa có được điểm số nào.
Phân tích lối chơi và kỳ vọng chiến thuật
Lợi thế sân nhà Campos de Sport de El Sardinero sẽ là điểm tựa quan trọng cho Racing Santander. Việc thi đấu dưới sự
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)