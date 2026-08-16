Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
21'
Andrés Martín(pen)
Racing Santander
34'
Sergio Martínez
Racing Santander
45'
Pape Gueye — kiến tạo Alberto Moleiro
Villarreal
45+1'
Nicolas Pépé — kiến tạo Georges Mikautadze
Villarreal
Thẻ phạt
45+4'
Gustavo Puerta
Racing Santander
62'
José Alberto López
Racing Santander
75'
Pablo Ramón
Racing Santander
87'
Santiago Mouriño
Villarreal
Đồ thị diễn biến
Racing SantanderHT 45'Villarreal
Thống kê trận đấu
Racing SantanderThống kêVillarreal
Villarreal vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nicolas Pépé
Villarreal
1 bàn
Pape Gueye
Villarreal
1 bàn
Andrés Martín
Racing Santander
1 bàn
Sergio Martínez
Racing Santander
1 bàn
Georges Mikautadze
Villarreal
1 kiến tạo · điểm 7.39
Alberto Moleiro
Villarreal
1 kiến tạo · điểm 6.78
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Villarreal
7.39
Georges Mikautadze1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Racing Santander
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Racing Santander
1 Simon Eriksson4 Manu Hernando6 Íñigo Sainz-Maza9 Juan Carlos Arana14 Maguette Gueye16 Facundo González21 Yassir Zabiri29 Andrés Vallecillo Arce30 Carlos Sánchez Martos
Villarreal
2 Logan Costa3 Alex Freeman5 Willy Kambwala6 Pau Navarro7 Gerard Moreno11 Ilias Akhomach17 Tajon Buchanan21 Tani Oluwaseyi23 Sergi Cardona
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: Andrés Martín ghi bàn trên chấm phạt đền cho Racing Santander
Phút 34: Sergio Martínez lập công cho Racing Santander
Phút 45: Pape Gueye lập công cho Villarreal (kiến tạo: Alberto Moleiro)
Phút 46: Nicolas Pépé lập công cho Villarreal (kiến tạo: Georges Mikautadze)
Phong độ & thống kê mùa giải
Racing Santander
5 trận gần nhất
H
Villarreal
5 trận gần nhất
HTHTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Deportivo Alavés
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Sevilla
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Racing Santander
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|4
|Villarreal
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|5
|Málaga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)