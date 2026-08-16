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    Thống kê trận đấu Racing Santander 2-2 Villarreal: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn16/08/2026 23:59

    Racing Santander và Villarreal chia điểm với tỷ số 2-2. Nicolas Pépé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    21'
    Andrés Martín(pen)
    Racing Santander
    34'
    Sergio Martínez
    Racing Santander
    45'
    Pape Gueye — kiến tạo Alberto Moleiro
    Villarreal
    45+1'
    Nicolas Pépé — kiến tạo Georges Mikautadze
    Villarreal
    Thẻ phạt
    45+4'
    Gustavo Puerta
    Racing Santander
    48'
    Juan Foyth
    Villarreal
    62'
    José Alberto López
    Racing Santander
    72'
    Pape Gueye
    Villarreal
    75'
    Pablo Ramón
    Racing Santander
    87'
    Santiago Mouriño
    Villarreal
    90+3'
    Carlos Romero
    Villarreal
    Đồ thị diễn biến
    Racing SantanderHT 45'Villarreal

    Thống kê trận đấu

    Racing SantanderThống kêVillarreal
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    17
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    7
    6
    Phạt góc
    10
    14
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    3
    5
    Thủ môn cứu thua
    3
    Villarreal vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nicolas Pépé
    Nicolas Pépé
    Villarreal
    1 bàn
    Pape Gueye
    Pape Gueye
    Villarreal
    1 bàn
    Andrés Martín
    Andrés Martín
    Racing Santander
    1 bàn
    Sergio Martínez
    Sergio Martínez
    Racing Santander
    1 bàn
    Georges Mikautadze
    Georges Mikautadze
    Villarreal
    1 kiến tạo · điểm 7.39
    Alberto Moleiro
    Alberto Moleiro
    Villarreal
    1 kiến tạo · điểm 6.78

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Racing Santander
    7.31
    Julen Agirrezabala
    7.18
    Andrés Martín1 bàn
    7.15
    Iñigo Vicente
    6.96
    Sergio Martínez1 bàn
    6.91
    Gustavo Puerta
    6.88
    Jorge Salinas
    6.85
    Manu Hernando
    6.8
    Sergio Canales
    6.72
    Pablo Ramón
    6.61
    Yassir Zabiri
    6.57
    Pedro Felipe
    6.55
    Maguette Gueye
    6.39
    Asier Villalibre
    6.28
    Diego Díaz
    6.24
    Álvaro Mantilla
    6.21
    Facundo González
    Villarreal
    7.5
    Nicolas PépéMOTM1 bàn
    7.49
    Pape Gueye1 bàn
    7.39
    Georges Mikautadze1 KT
    7.29
    Juan Foyth
    7.17
    Gerard Moreno
    7.04
    Carlos Romero
    6.78
    Alberto Moleiro1 KT
    6.77
    Santiago Mouriño
    6.73
    Ayoze Pérez
    6.72
    Tajon Buchanan
    6.66
    Carlos Macià
    6.58
    Santi Comesaña
    6.54
    Ilias Akhomach
    6.48
    Renato Veiga
    6.3
    Luiz Júnior

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Racing Santander
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Villarreal
    Sơ đồ 4-4-2
    13
    Julen Agirrezabala
    2
    Álvaro Mantilla
    22
    Pedro Felipe
    5
    Pablo Ramón
    17
    Jorge Salinas
    8
    Gustavo Puerta
    36
    Sergio Martínez
    11
    Andrés Martín
    20
    Sergio Canales
    10
    Iñigo Vicente
    12
    Asier Villalibre
    1
    Luiz Júnior
    15
    Santiago Mouriño
    8
    Juan Foyth
    12
    Renato Veiga
    20
    Carlos Romero
    19
    Nicolas Pépé
    14
    Santi Comesaña
    18
    Pape Gueye
    10
    Alberto Moleiro
    22
    Ayoze Pérez
    9
    Georges Mikautadze
    Dự bị
    Racing Santander
    1 Simon Eriksson4 Manu Hernando6 Íñigo Sainz-Maza9 Juan Carlos Arana14 Maguette Gueye16 Facundo González21 Yassir Zabiri29 Andrés Vallecillo Arce30 Carlos Sánchez Martos
    Villarreal
    2 Logan Costa3 Alex Freeman5 Willy Kambwala6 Pau Navarro7 Gerard Moreno11 Ilias Akhomach17 Tajon Buchanan21 Tani Oluwaseyi23 Sergi Cardona

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: Andrés Martín ghi bàn trên chấm phạt đền cho Racing Santander
    Phút 34: Sergio Martínez lập công cho Racing Santander
    Phút 45: Pape Gueye lập công cho Villarreal (kiến tạo: Alberto Moleiro)
    Phút 46: Nicolas Pépé lập công cho Villarreal (kiến tạo: Georges Mikautadze)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Racing Santander
    5 trận gần nhất
    H
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Villarreal
    5 trận gần nhất
    HTHTB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Deportivo Alavés1100+33T
    2Sevilla1100+13T
    3Racing Santander101001H
    4Villarreal101001H
    5Málaga000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolas PépéNicolas PépéVillarreal2 bàn
    2Pape GueyePape GueyeVillarreal2 bàn
    3Andrés MartínAndrés MartínRacing Santander2 bàn
    4Sergio MartínezSergio MartínezRacing Santander2 bàn
    5Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés2 kiến tạo
    2Georges MikautadzeGeorges MikautadzeVillarreal2 kiến tạo
    3Alberto MoleiroAlberto MoleiroVillarreal2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Racing Santander 2-2 Villarreal: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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