Hòa LA Galaxy, SJ Earthquakes giành vé vào vòng 1/16 SJ Earthquakes hòa LA Galaxy 1-1 tại Stanford Stadium, Scunthorpe để giữ vị trí thứ 2 với 33 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16; trong khi LA Galaxy đứng thứ 10 với 21 điểm và vẫn phải nín thở chờ suất đi tiếp.

SJ Earthquakes 1 - 1 LA Galaxy Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SJ Earthquakes tiếp đón LA Galaxy.

12' SJ Earthquakes kiểm soát thế trận Phút 12, SJ Earthquakes đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và dẫn dứt điểm 4 - 1. LA Galaxy phải lùi sâu chống đỡ khi đối thủ cũng nhỉnh hơn về phạt góc, 2 - 0.

13' Joseph Paintsil mở tỷ số cho LA Galaxy Phút 13, Joseph Paintsil lập công sau đường kiến tạo của Marco Reus, đưa LA Galaxy vượt lên trước SJ Earthquakes. Đội khách có bàn mở tỷ số từ khá sớm.

20' Ian Harkes vào sân ở phút 20 Phút 20, Ian Harkes vào sân thay Jonathan González. Sự điều chỉnh của SJ Earthquakes đến không lâu sau khi LA Galaxy mở tỷ số.

24' SJ Earthquakes ép sân dù bị dẫn Sau 24 phút, SJ Earthquakes kiểm soát bóng 57 - 43 và tạo sức ép rõ hơn với 6 - 2 pha dứt điểm. LA Galaxy đang dẫn bàn nhưng phải chống đỡ trước thế trận chủ động của đội chủ nhà, thể hiện qua 2 - 0 quả phạt góc.

36' SJ Earthquakes ép sân nhưng LA Galaxy dẫn Đến phút 36', SJ Earthquakes kiểm soát bóng nhiều hơn (61 - 39) và vượt trội về dứt điểm (6 - 2), nhưng LA Galaxy vẫn giữ lợi thế 1-0. Sức ép còn được thể hiện qua 3 - 0 quả phạt góc, buộc LA Galaxy phải tập trung phòng ngự.

43' Lucas Sanabria nhận thẻ vàng ở phút 43 Phút 43, Lucas Sanabria nhận thẻ vàng. Tấm thẻ đến ngay trước giờ nghỉ, khiến những phút cuối hiệp một thêm phần căng thẳng.

45+3' Julián Aude nhận thẻ vàng cuối hiệp Phút 45+3', Julián Aude nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo dành cho LA Galaxy trước khi bước vào thời gian nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Earthquakes ép sân, Galaxy phòng ngự Phút 48 , SJ Earthquakes đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60-40 và vượt trội về dứt điểm 9-2. LA Galaxy chịu sức ép nhưng vẫn giữ lợi thế dẫn trước, trong thế trận mà Earthquakes cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 4-1.

60' Nelson vào sân, Aude rời cuộc chơi Phút 60, John Nelson vào sân thay Julián Aude, tạo điều chỉnh bên phía LA Galaxy khi trận đấu đang có tỷ số 1-1. Nếu giữ tỷ số này, SJ Earthquakes sẽ có vé vào vòng 1/16, còn LA Galaxy vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

60' Elijah Wynder vào sân ở phút 60 Phút 60, Elijah Wynder vào sân thay Robert Taylor. Khi tỷ số đang là 1-1, trận đấu tiếp tục chờ đợi một bước ngoặt.

60' SJ Earthquakes dồn ép, LA Galaxy chống đỡ Bước sang phút 60', SJ Earthquakes đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và vượt trội về dứt điểm 14 - 3. LA Galaxy chịu sức ép nhưng vẫn giữ lợi thế dẫn bàn, trong khi chỉ số trúng đích 3 - 1 cho thấy đội khách đang trông chờ vào khả năng phòng ngự và những pha phản công.

62' Reid Roberts gỡ hòa cho SJ Earthquakes Phút 62, Reid Roberts lập công, đưa SJ Earthquakes trở lại với tỷ số 1-1 trước LA Galaxy. Bàn gỡ giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng sau khi bị dẫn từ sớm.

72' SJ Earthquakes áp đảo thế trận Đến phút 72, SJ Earthquakes đang áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 61 - 39 và số pha dứt điểm vượt trội 16 - 4. LA Galaxy chịu sức ép đáng kể, thể hiện qua việc thủ môn phải có 3 lần cứu thua, dù tỷ số vẫn là 1-1.

73' Darius Johnson vào sân Phút 73, Darius Johnson được tung vào sân thay Jack Skahan. SJ Earthquakes và LA Galaxy đang hòa 1-1, khiến sự điều chỉnh này có thể tạo thêm sức sống cho chặng cuối.

73' Paul Marie vào sân thay Nick Fernandez Phút 73', Paul Marie được tung vào sân thay Nick Fernandez. Sự điều chỉnh diễn ra khi SJ Earthquakes và LA Galaxy đang hòa 1-1, trong thế trận vẫn còn nhiều thời gian để tạo khác biệt.

79' Beau Leroux nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, Beau Leroux nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu bị ngắt quãng. SJ Earthquakes và LA Galaxy vẫn hòa 1-1, hứa hẹn những phút cuối căng thẳng.

81' Ian Harkes nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, Ian Harkes nhận thẻ vàng. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi thời gian không còn nhiều.

82' Isaiah Parente vào sân ở phút 82 Phút 82, Isaiah Parente vào sân thay Lucas Sanabria khi SJ Earthquakes và LA Galaxy đang hòa 1-1. Sự điều chỉnh đến trong thời điểm trận đấu vẫn chưa ngã ngũ.

84' SJ Earthquakes kiểm soát, LA Galaxy chống đỡ Phút 84', SJ Earthquakes kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và vượt trội về dứt điểm 17 - 9. LA Galaxy đang chịu sức ép đáng kể trong thế trận giằng co khi hai đội vẫn hòa.

90' Jamar Ricketts nhận thẻ vàng ở phút 90 Phút 90, Jamar Ricketts nhận thẻ vàng trong bối cảnh SJ Earthquakes và LA Galaxy đang hòa 1-1. Chiếc thẻ đến ở những phút cuối, khi trận đấu vẫn chưa ngã ngũ.

90+5' Timo Werner bỏ lỡ phạt đền phút bù giờ Phút 90+5, Timo Werner không thể đánh bại thủ môn với cú sút phạt đền bị cản phá. Tỷ số vẫn là 1-1, và nếu giữ nguyên kết quả này, SJ Earthquakes sẽ tạm chắc suất trong top 2.

90+7' Joseph Paintsil nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+7', Joseph Paintsil nhận thẻ vàng trong quãng cuối đầy căng thẳng. Nếu giữ tỷ số 1-1, SJ Earthquakes sẽ chắc chắn đứng top 2 và giành vé vào vòng 1/16, còn LA Galaxy vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

96' SJ Earthquakes ép sân ở phút 96 Phút 96 , SJ Earthquakes vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58 - 42 và số lần dứt điểm vượt trội 18 - 9 . LA Galaxy chịu sức ép nhiều hơn, trong khi thế trận vẫn chưa có thêm bàn thắng.

KT Kết thúc: SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:38 26/07/2026

Đội hình chính thức SJ Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 LA Galaxy Sơ đồ 4-3-3 1 Angus Gunn 28 Benji Kikanović 5 Daniel Munie 18 Reid Roberts 2 Jamar Ricketts 14 Ronaldo Vieira 34 Beau Leroux 7 Ousseni Bouda 20 Nick Fernandez 11 Timo Werner 19 Preston Judd 12 JT Marcinkowski 2 Miki Yamane 25 Carlos Garcés 5 Jakob Glesnes 14 John Nelson 8 Lucas Sanabria 15 Justin Haak 22 Elijah Wynder 26 Harbor Miller 18 Marco Reus 28 Joseph Paintsil Dự bị SJ Earthquakes 3 Paul Marie 4 Dave Romney 6 Ian Harkes 16 Jack Skahan 17 Jack Jasinski 25 Max Floriani 31 Francesco Montali 40 Jonathan González 79 Darius Johnson LA Galaxy 1 Novak Mićović 3 Julián Aude 4 Maya Yoshida 16 Isaiah Parente 20 Chris Rindov 21 Robert Taylor 76 Troy Elgersma Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026

SJ Earthquakes Thống kê LA Galaxy 58% Kiểm soát bóng 42% 20 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 2 6 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Reid Roberts SJ Earthquakes 1 bàn Joseph Paintsil LA Galaxy 1 bàn Marco Reus LA Galaxy 1 kiến tạo · điểm 7.67 Ousseni Bouda SJ Earthquakes Điểm 7.56 Beau Leroux SJ Earthquakes Điểm 7.24

Thông tin trận đấu

SJ Earthquakes sẽ đối đầu LA Galaxy tại Stanford Stadium lúc 09:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Vị trí trên bảng xếp hạng đang tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai đội, nhưng diễn biến gần đây cho thấy trận đấu không đơn giản là cuộc so tài giữa một đội ở nhóm đầu và một đội ở nửa dưới.

SJ Earthquakes hiện đứng thứ 2 với 32 điểm, còn LA Galaxy xếp thứ 10 với 20 điểm. Đây là cơ sở để đội chủ nhà được đánh giá cao hơn về nền tảng mùa giải, song cả hai đều bước vào trận đấu với những dấu hỏi nhất định về tính ổn định.

Phong độ gần đây đặt ra nhiều câu hỏi

SJ Earthquakes có thành tích thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy vị trí cao trên bảng xếp hạng chưa phản ánh hoàn toàn trạng thái hiện tại của đội bóng. Họ cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn, đặc biệt trong cách duy trì thế trận sau những thời điểm thuận lợi.

LA Galaxy cũng có thành tích tương tự trong 5 trận gần nhất, gồm 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Vì vậy, dù đang đứng thấp hơn đáng kể, đội khách vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh. Điểm quan trọng với LA Galaxy là hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát, bởi phong độ hiện tại chưa cho thấy họ có đủ sự ổn định để liên tục tạo áp lực lên đối thủ.

SJ Earthquakes có lợi thế từ vị trí trên bảng xếp hạng

Với 32 điểm và vị trí thứ 2, SJ Earthquakes bước vào trận đấu với nền tảng tích lũy tốt hơn. Lợi thế này có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách tiếp cận, thay vì phải đẩy tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận gần nhất cũng nhắc nhở họ rằng vị trí hiện tại không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trên sân.

Trước LA Galaxy, SJ Earthquakes cần biến lợi thế sân nhà thành khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng đứng thứ 2 sẽ được chờ đợi ở sự cân bằng giữa việc tổ chức tấn công và duy trì cự ly đội hình. Nếu quá mạo hiểm khi phong độ chưa ổn định, họ có thể trao cho đối thủ cơ hội khai thác những khoảng trống trong quá trình chuyển trạng thái.

LA Galaxy có thể gây khó khăn từ thế bị đánh giá thấp hơn

LA Galaxy hiện đứng thứ 10 với 20 điểm, nhưng khoảng cách về thứ hạng không đồng nghĩa đội khách chắc chắn bị động. Thành tích đối đầu trong 5 lần gặp gần nhất nghiêng về LA Galaxy, khi họ thắng 3 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trước SJ Earthquakes. Xu hướng này mang lại cho đội khách thêm sự tự tin về mặt tâm lý trước cuộc đối đầu sắp tới.

Dẫu vậy, LA Galaxy cũng không thể bỏ qua thực tế rằng phong độ gần đây đang là điểm yếu. Cách tiếp cận phù hợp có thể là ưu tiên sự chặt chẽ ở giai đoạn đầu, chờ thời cơ từ những tình huống phản công hoặc sai lầm của đối thủ. Nếu duy trì được tính kỷ luật và không để trận đấu bị đẩy vào nhịp độ quá cao, LA Galaxy có thể kéo SJ Earthquakes vào một cuộc so tài giằng co.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát rủi ro

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay các trường hợp vắng mặt, vì vậy yếu tố quyết định nhiều khả năng sẽ được nhìn nhận từ cách hai đội xử lý áp lực trong trận. SJ Earthquakes có lợi thế về vị trí và sân nhà, nhưng cần chứng minh rằng họ có thể chuyển nền tảng mùa giải thành màn trình diễn ổn định hơn.

Trong khi đó, LA Galaxy sở hữu lợi thế từ kết quả đối đầu gần đây, nhưng phải giải quyết bài toán phong độ. Đội khách sẽ cần giữ sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng tốt những thời điểm SJ Earthquakes thiếu chắc chắn. Nếu hai bên tiếp tục thể hiện sự bất ổn như trong 5 trận gần nhất, khả năng kiểm soát cảm xúc và hạn chế sai lầm sẽ có ý nghĩa không kém chất lượng tấn công.

Nhận định trận đấu

SJ Earthquakes có vị trí cao hơn và lợi thế sân nhà, nhưng phong độ gần đây khiến họ không thể chủ quan. LA Galaxy bước vào trận đấu với vị trí thấp hơn, song thành tích đối đầu nghiêng về phía họ tạo nên một thế cân bằng đáng chú ý.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà SJ Earthquakes cần thể hiện bản lĩnh của đội đang đứng thứ 2, còn LA Galaxy có cơ hội chứng minh rằng vị trí thứ 10 chưa phản ánh đầy đủ khả năng cạnh tranh của họ. Trận đấu có thể được định đoạt bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển giao và giảm được số lần mắc sai lầm trong thế trận giằng co.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SJ Earthquakes · 1 thắng 1 hòa LA Galaxy · 3 thắng SJ Earthquakes 1 - 1 LA Galaxy Hòa LA Galaxy 0 - 1 SJ Earthquakes SE SJ Earthquakes 0 - 3 LA Galaxy LG LA Galaxy 4 - 3 SJ Earthquakes LG SJ Earthquakes 1 - 3 LA Galaxy LG

SJ Earthquakes 5 trận gần nhất B B T B B 16 Trận 10-2-4 T-H-B 34 Ghi (TB 2.1) 19 Thủng lưới LA Galaxy 5 trận gần nhất B B T H T 17 Trận 5-5-7 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 9 Minnesota United 16 6 4 6 -5 22 H B B H B 10 LA Galaxy 17 5 5 7 -5 20 B T H B B 11 Colorado Rapids 16 6 1 9 +2 19 B T B B T …

Tình hình lực lượng SJ Earthquakes ✚ Vítor Costa (Leg Injury) ✚ Niko Tsakiris (Groin Surgery) ✚ Timo Werner (Muscle Injury) ✚ DeJuan Jones (Achilles tendon problems) LA Galaxy ✚ João Klauss (Foot surgery) ✚ Riqui Puig (Knee Surgery)