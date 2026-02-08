Hòa Los Angeles FC, Vancouver Whitecaps giữ ngôi đầu và cùng đi tiếp Vancouver Whitecaps hòa 1-1 Los Angeles FC tại Vancouver Stadium, qua đó đứng đầu với 34 điểm còn Los Angeles FC xếp nhì cùng 34 điểm; cả hai đã giành vé vào vòng 1/16.

Vancouver Whitecaps 1 - 1 Los Angeles FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón Los Angeles FC.

12' Vancouver Whitecaps áp đảo đầu trận Phút 12', Vancouver Whitecaps đang áp đảo với thời lượng cầm bóng 71-29 và 4-0 về dứt điểm, trong đó số lần trúng đích là 1-0. Los Angeles FC chủ yếu phòng ngự, chịu sức ép trước thế trận một chiều nhưng chưa có bàn thắng.

24' Vancouver Whitecaps áp đảo từ đầu trận Phút 24', Vancouver Whitecaps đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 57 - 43 và tạo sức ép rõ rệt qua 5 - 0 pha dứt điểm. Los Angeles FC phải lùi sâu chống đỡ, khi chủ nhà cũng nhỉnh hơn về phạt góc 2 - 0.

36' Whitecaps áp đảo trước giờ nghỉ Sau 36 phút, Vancouver Whitecaps đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54-46 và tạo sức ép rõ rệt qua thống kê dứt điểm 5-0. Los Angeles FC chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi chưa có pha dứt điểm nào và để đối thủ hưởng 2-0 quả phạt góc.

37' Heung-min Son đưa Los Angeles FC vượt lên Phút 37, Heung-min Son lập công sau đường kiến tạo của Denis Bouanga, giúp Los Angeles FC mở tỷ số. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC tạm đứng thứ 2 với 33 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Ryan Hollingshead nhận thẻ vàng Phút 48', Ryan Hollingshead nhận thẻ vàng. Nếu giữ tỷ số này, cả Vancouver Whitecaps và Los Angeles FC đều tạm thời đã giành vé vào vòng 1/16.

49' Vancouver gia tăng sức ép sau giờ nghỉ Phút 49', Vancouver Whitecaps vẫn là đội chủ động với thời lượng cầm bóng 58 - 42, dứt điểm 7 - 2 và phạt góc 4 - 0. Los Angeles FC đang dẫn bàn nhưng phải chịu sức ép đáng kể từ đội chủ nhà.

56' Ryan Gauld nhận thẻ vàng Phút 56', Ryan Gauld nhận thẻ vàng. Vancouver Whitecaps vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng đang bị Los Angeles FC dẫn 0-1.

61' Vancouver Whitecaps gia tăng sức ép Phút 61' , Vancouver Whitecaps đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 , đồng thời vượt trội Los Angeles FC về dứt điểm 8 - 2 và phạt góc 6 - 1 . Dù chịu sức ép, Los Angeles FC vẫn giữ lợi thế dẫn bàn.

72' Delgado vào sân, Vancouver tăng sức ép Phút 72, Mark Delgado vào sân thay Timothy Tillman. Vancouver Whitecaps đang bị dẫn trước, và sự xuất hiện của Delgado có thể tiếp thêm năng lượng cho nỗ lực tìm bàn gỡ.

72' David Martínez được tung vào sân Phút 72, David Martínez vào sân thay Jacob Shaffelburg. Một sự điều chỉnh nhân sự trong thế Los Angeles FC đang dẫn Vancouver Whitecaps 1-0.

72' Cheikh Sabaly thế chỗ Andrés Cubas Phút 72, Cheikh Sabaly vào sân thay Andrés Cubas. Los Angeles FC có sự điều chỉnh khi đang dẫn Vancouver Whitecaps 0-1.

72' Emmanuel Sabbi vào sân thay Ryan Gauld Phút 72, Emmanuel Sabbi vào sân thay Ryan Gauld. Los Angeles FC đang dẫn 0-1, và nếu giữ tỷ số này, cả hai đội tạm thời đều rộng cửa giành vé vào vòng 1/16.

73' Vancouver Whitecaps dồn ép tìm bàn gỡ Phút 73', Vancouver Whitecaps đang dồn ép mạnh dù Los Angeles FC vẫn dẫn 0-1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 61 - 39 và vượt trội về dứt điểm 15 - 2, trong khi Los Angeles FC phải lùi sâu chống đỡ.

76' Thomas Müller gỡ hòa trên chấm phạt đền Phút 76', Thomas Müller thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Vancouver Whitecaps san bằng tỷ số 1-1 trước Los Angeles FC. Nếu giữ tỷ số này, cả Vancouver Whitecaps và Los Angeles FC tạm thời vẫn giành vé vào vòng 1/16.

82' Ralph Priso vào sân thay Jeevan Badwal Phút 82', Ralph Priso vào sân thay Jeevan Badwal. Khi tỷ số đang là 1-1, nếu giữ nguyên kết quả, Vancouver Whitecaps và Los Angeles FC đều tạm thời chắc suất vào vòng 1/16.

85' Vancouver Whitecaps dồn ép cuối trận Đến phút 85, Vancouver Whitecaps vẫn áp đảo với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và số pha dứt điểm vượt trội 18 - 3 . Los Angeles FC chủ yếu lùi sâu chịu trận, khi Vancouver đã có 10 - 1 quả phạt góc nhưng tỷ số vẫn là 1 - 1.

KT Kết thúc: Vancouver Whitecaps 1-1 Los Angeles FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 08:35 02/08/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 2 Mathías Laborda 28 Tate Johnson 8 Oliver Larraz 20 Andrés Cubas 59 Jeevan Badwal 13 Thomas Müller 25 Ryan Gauld 24 Brian White 1 Hugo Lloris 24 Ryan Hollingshead 5 Ryan Porteous 33 Aaron Long 23 Yevgen Cheberko 66 Mathieu Choinière 4 Eddie Segura 11 Timothy Tillman 18 Jacob Shaffelburg 7 Heung-min Son 99 Denis Bouanga Dự bị Vancouver Whitecaps 3 Sam Adekugbe 6 Ralph Priso 7 Cheikh Sabaly 11 Emmanuel Sabbi 19 Rayan Elloumi 26 J.C. Ngando 32 Isaac Boehmer 41 Nikola Djordjevic 43 Trevor Wright Los Angeles FC 8 Mark Delgado 12 Thomas Hasal 17 Jeremy Ebobisse 19 Tyler Boyd 21 Ryan Raposo 22 Jude Terry 30 David Martínez 45 Kenny Nielsen 91 Nkosi Tafari Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê Los Angeles FC 62% Kiểm soát bóng 38% 20 Dứt điểm 3 5 Trúng đích 1 11 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Thomas Müller Vancouver Whitecaps 1 bàn Heung-min Son Los Angeles FC 1 bàn Denis Bouanga Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 6.58 Aaron Long Los Angeles FC Điểm 7.74 Édier Ocampo Vancouver Whitecaps Điểm 7.48 Andrés Cubas Vancouver Whitecaps Điểm 7.32

Thông tin trận đấu

Vancouver Whitecaps sẽ đối đầu Los Angeles FC tại MLS vào lúc 02/08/2026 06:30 trên sân Vancouver Stadium. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang đứng đầu bảng xếp hạng và cùng sở hữu 33 điểm.

Vancouver Whitecaps hiện xếp hạng 1, trong khi Los Angeles FC đứng ngay sau ở hạng 2. Khoảng cách về điểm số không tồn tại, vì vậy kết quả trận đấu có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội dẫn đầu.

Phong độ nghiêng về Los Angeles FC

Vancouver Whitecaps có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, nhưng tính ổn định chưa thực sự được duy trì xuyên suốt.

Trong khi đó, Los Angeles FC đang sở hữu phong độ tốt hơn với 4 trận thắng và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang đến cho đội khách nền tảng tinh thần tích cực, đồng thời cho thấy họ thường biết cách duy trì sức ép để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự tương phản giữa vị trí trên bảng xếp hạng và diễn biến gần đây. Vancouver Whitecaps đang đứng đầu, nhưng Los Angeles FC bước vào trận đấu với chuỗi kết quả tích cực hơn. Đây có thể là yếu tố khiến cuộc đấu trở nên cân bằng, dù hai đội đang thể hiện những tín hiệu khác nhau về phong độ.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Los Angeles FC thắng 1 trận. Cán cân này cho thấy Vancouver Whitecaps có phần nhỉnh hơn về kết quả đối đầu trong giai đoạn được thống kê, nhưng khoảng cách giữa hai bên không lớn.

Việc có tới 2 trận hòa cũng phản ánh khả năng giằng co của cặp đấu. Los Angeles FC không có lợi thế rõ rệt về đối đầu, song phong độ hiện tại giúp đội khách có thêm cơ sở để nhập cuộc tự tin tại Vancouver Stadium.

Cuộc đấu giữa vị trí dẫn đầu và phong độ hiện tại

Vancouver Whitecaps có lợi thế sân nhà và đang giữ hạng 1 với 33 điểm. Đây là nền tảng quan trọng để đội bóng chủ động triển khai thế trận, đặc biệt khi họ cần chứng minh vị trí dẫn đầu trước đối thủ đang có cùng điểm số.

Ở chiều ngược lại, Los Angeles FC đứng hạng 2 nhưng cũng có 33 điểm. Bốn chiến thắng trong 5 trận gần nhất giúp đội khách bước vào cuộc đấu với nhịp thi đấu ổn định hơn. Nếu duy trì được sự chắc chắn đó, Los Angeles FC có thể gây sức ép lên Vancouver Whitecaps ngay từ những giai đoạn đầu.

Điểm then chốt chiến thuật

Dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy chưa thể xác định cách bố trí nhân sự cụ thể. Tuy nhiên, diễn biến phong độ cho thấy trận đấu nhiều khả năng sẽ xoay quanh khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả trong các thời điểm quyết định.

Vancouver Whitecaps có thể tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà để tạo thế chủ động, đồng thời hạn chế những khoảng trống có thể giúp Los Angeles FC phát huy chuỗi phong độ tốt. Đội khách, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, sẽ cần duy trì sự tập trung và biến sự ổn định thành sức ép thực tế trong các pha lên bóng.

Trong một cuộc đấu giữa hai đội cùng có 33 điểm, khả năng giữ cự ly đội hình và xử lý những thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng. Vancouver Whitecaps cần tránh để kết quả thất thường gần đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc, còn Los Angeles FC phải chứng minh phong độ tốt có thể được duy trì trước đối thủ đang đứng đầu.

Nhận định trước trận

Vancouver Whitecaps có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Los Angeles FC lại sở hữu chuỗi phong độ thuyết phục hơn, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Vì vậy, đây là trận đấu khó tạo ra cách biệt rõ ràng trên giấy tờ. Vancouver Whitecaps có cơ sở để hướng đến thế trận chủ động, trong khi Los Angeles FC sẽ là đối thủ đáng ngại nhờ sự ổn định hiện tại. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn sức ép của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội cùng điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 2 thắng 2 hòa Los Angeles FC · 1 thắng Vancouver Whitecaps 2 - 2 Los Angeles FC Hòa Los Angeles FC 0 - 1 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 2 - 2 Los Angeles FC Hòa Los Angeles FC 1 - 0 Vancouver Whitecaps LAF Vancouver Whitecaps 3 - 0 Los Angeles FC VW

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất H B T B T 16 Trận 10-3-3 T-H-B 37 Ghi (TB 2.3) 16 Thủng lưới Los Angeles FC 5 trận gần nhất T T T T B 18 Trận 10-3-5 T-H-B 34 Ghi (TB 1.9) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ Belal Halbouni (Knee Bruise) ✚ Brian White (Muscle Injury) Los Angeles FC ✚ Ryan Raposo (Ankle Injury) ✚ Jeremy Ebobisse (Calf Injury) ✚ Igor Jesus (Cruciate Ligament Tear) ✚ Sergi Palencia (Groin Injury)