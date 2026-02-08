Hòa tại Energizer Park, St. Louis City và Real Salt Lake cùng giành vé St. Louis City hòa Real Salt Lake 1-1 tại Energizer Park, trong đó Real Salt Lake đứng thứ 5 với 27 điểm còn St. Louis City xếp thứ 7 với 26 điểm; cả hai đội đều đã giành vé vào vòng 1/16.

St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Real Salt Lake.

5' Zach Booth nhận thẻ vàng sớm Phút 5, Zach Booth nhận thẻ vàng sau tình huống việt vị. Đây là dấu mốc đáng chú ý khi trận đấu giữa St. Louis City và Real Salt Lake vẫn đang diễn ra thận trọng.

13' St. Louis City áp đảo thế trận Phút 13, St. Louis City đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 70 - 30, buộc Real Salt Lake phải lùi sâu chống đỡ. Sức ép của đội chủ nhà còn thể hiện qua chỉ số việt vị 1 - 0, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

25' St. Louis City áp đảo thế trận Phút 25', St. Louis City kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 70-30, buộc Real Salt Lake chủ yếu lùi sâu chống đỡ. Đội chủ nhà đã tung ra 2-0 cú dứt điểm, trong đó có 1-0 lần trúng đích, nhưng hàng thủ đội khách vẫn đứng vững.

28' Eduard Löwen nhận thẻ vàng Phút 28, Eduard Löwen nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. St. Louis City và Real Salt Lake vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

29' Philip Quinton nhận thẻ vàng Phút 29', Philip Quinton nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba được rút ra, cho thấy trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt.

37' St. Louis City áp đảo nhưng chưa khai thông Phút 37', St. Louis City kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69 - 31, trong khi Real Salt Lake phải tập trung phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép ấy mới chỉ mang về 2 - 0 lần dứt điểm, trong đó có 1 - 0 cú sút trúng đích, nên tỷ số vẫn chưa được mở.

40' DeAndre Yedlin nhận thẻ vàng Phút 40', DeAndre Yedlin nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ tư trong trận, trong bối cảnh St. Louis City 0-0 Real Salt Lake vẫn chưa bị phá vỡ.

43' Chris Durkin nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 43', Chris Durkin nhận thẻ vàng khi trận đấu giữa St. Louis City và Real Salt Lake vẫn đang có tỷ số 0-0.

45+1' Stijn Spierings vào sân phút 45+1 Phút 45+1', Stijn Spierings vào sân thay Griffin Dillon khi St. Louis City và Real Salt Lake vẫn hòa 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Saba Lobjanidze vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Saba Lobjanidze vào sân thay Lineker Rodrigues dos Santos khi St. Louis City và Real Salt Lake vẫn hòa 0-0.

49' St. Louis City áp đảo ở phút 49 Phút 49', St. Louis City kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 68-32 và đã tung ra 7-0 cú dứt điểm. Real Salt Lake đang phải lùi sâu chịu trận, chưa có pha dứt điểm nào về phía khung thành đối thủ.

60' Real Salt Lake mở tỷ số Phút 60, Sergi Solans lập công sau đường kiến tạo của Saba Lobjanidze, đưa Real Salt Lake vượt lên dẫn trước. Nếu giữ tỷ số này, cả Real Salt Lake và St. Louis City tạm thời sẽ giành vé vào vòng 1/16.

61' St. Louis City ép sân, Real Salt Lake rình rập Bước sang phút 61', St. Louis City vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67 - 33 và dứt điểm 8 - 4, nhưng Real Salt Lake đang dẫn 0 - 1. Đội khách chịu sức ép nhưng hiệu quả hơn ở các pha kết thúc, khi số lần trúng đích là 1 - 2.

65' Marcel Hartel vào sân thay Eduard Löwen Phút 65, Marcel Hartel vào sân thay Eduard Löwen. St. Louis City đang bị dẫn 0-1 và cần thêm sức sáng tạo để tìm bàn gỡ.

65' Alexandru Mățan vào sân thay Chris Durkin Phút 65, Alexandru Mățan vào sân thay Chris Durkin, khi St. Louis City đang bị Real Salt Lake dẫn 0-1.

72' Marcel Hartel kéo St. Louis City trở lại Phút 72, Marcel Hartel lập công giúp St. Louis City gỡ hòa 1-1 trước Real Salt Lake. Nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều tạm rộng cửa vào vòng 1/16.

73' St. Louis City áp đảo dù chưa vượt lên Bước sang phút 73', St. Louis City kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và tung ra 10-4 cú dứt điểm. Real Salt Lake đang phải lùi sâu chịu sức ép, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 1-1.

78' Olatunji vào sân trong thế trận cân bằng Phút 78', Victor Olatunji vào sân thay Diego Luna, khi St. Louis City đang hòa Real Salt Lake 1-1. Nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều tạm giành vé vào vòng 1/16, dù bảng chưa đá xong.

80' Sang-bin Jeong nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, Sang-bin Jeong nhận thẻ vàng khi trận đấu giữa St. Louis City và Real Salt Lake đang ở thế giằng co 1-1. Những phút cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

84' Tomas Ostrák vào sân ở phút 84 Phút 84', Tomas Ostrák vào sân thay Sang-bin Jeong trong bối cảnh St. Louis City và Real Salt Lake đang hòa. Nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều tạm thời nằm trong nhóm giành vé vào vòng 1/16.

85' St. Louis City áp đảo ở cuối trận Phút 85, St. Louis City vẫn áp đảo với thời lượng cầm bóng 68 - 32 và số lần dứt điểm 18 - 7, buộc Real Salt Lake phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận 1-1 vẫn tiềm ẩn bất ngờ khi hai đội cùng có 3 - 3 cú sút trúng đích.

90+1' Aiden Hezarkhani vào sân phút 90+1' Phút 90+1', Aiden Hezarkhani vào sân thay Sergi Solans. St. Louis City và Real Salt Lake vẫn bất phân thắng bại khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90+1' Marczuk vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', Dominik Marczuk vào sân thay Zach Booth, khi trận đấu bước vào những phút cuối. Nếu giữ tỷ số hiện tại, cả St. Louis City và Real Salt Lake đều tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: St. Louis City 1-1 Real Salt Lake Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 09:33 02/08/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-2-1 Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-1-2 1 Roman Bürki 5 Lukas MacNaughton 32 Timo Baumgartl 21 Dante Polvara 6 Conrad Wallem 8 Chris Durkin 24 Daniel Ethan Edelman 14 Tomas Totland 77 Sang-bin Jeong 10 Eduard Löwen 11 Simon Becher 1 Rafael Cabral 2 DeAndre Yedlin 26 Philip Quinton 29 Sam Junqua 23 Zach Booth 92 Noel Caliskan 27 Griffin Dillon 8 Juan Manuel Sanabria 10 Diego Luna 70 Lineker Rodrigues dos Santos 22 Sergi Solans Dự bị St. Louis City 7 Tomas Ostrák 17 Marcel Hartel 20 Rafael Santos 23 Alexandru Mățan 27 Fallou Fall 28 Miguel Perez 29 Palmer Ault 39 Ben Lundt 59 MyKhi Joyner Real Salt Lake 4 Lukas Engel 6 Stijn Spierings 11 Dominik Marczuk 12 Saba Lobjanidze 17 Victor Olatunji 21 Juan Jose Arias 31 Mason Stajduhar 39 Aiden Hezarkhani 98 Alexandros Katranis Cập nhật đội hình lúc 06:53 02/08/2026

St. Louis City Thống kê Real Salt Lake 67% Kiểm soát bóng 33% 20 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 9 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Marcel Hartel St. Louis City 1 bàn Sergi Solans Real Salt Lake 1 bàn Saba Lobjanidze Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.43 Conrad Wallem St. Louis City Điểm 7.6 Lukas MacNaughton St. Louis City Điểm 7.28 Timo Baumgartl St. Louis City Điểm 7.28

St. Louis City đứng trước thử thách từ Real Salt Lake

St. Louis City sẽ tiếp đón Real Salt Lake tại Energizer Park lúc 07:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở nhóm đầu bảng, khi Real Salt Lake đứng hạng 5 với 26 điểm còn St. Louis City xếp hạng 7 với 25 điểm.

Khoảng cách chỉ là một điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể trong cuộc cạnh tranh hiện tại. St. Louis City có lợi thế sân nhà và phong độ gần đây nổi bật, trong khi Real Salt Lake sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn ở 5 lần gặp nhau gần nhất.

St. Louis City duy trì đà thăng hoa

St. Louis City đang thể hiện sự ổn định rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hòa 1 trận và thắng 4 trận còn lại. Chuỗi kết quả đó cho thấy khả năng duy trì hiệu suất thi đấu tích cực qua nhiều trận liên tiếp, đồng thời tạo nền tảng tốt trước cuộc tiếp đón Real Salt Lake.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhịp phát triển của phong độ: sau trận hòa gần nhất, St. Louis City đã giành 4 chiến thắng liên tiếp. Với vị trí hạng 7 và 25 điểm, đội chủ nhà đang bám sát Real Salt Lake trên bảng xếp hạng. Một màn trình diễn chắc chắn sẽ giúp họ gây sức ép trực tiếp lên đối thủ đứng trên.

Real Salt Lake có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Real Salt Lake bước vào trận đấu với thành tích gần đây kém thuyết phục hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Dù vậy, hai chiến thắng ở những trận gần nhất cho thấy đội khách đã tìm lại sự ổn định trước chuyến đi này.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Real Salt Lake. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, St. Louis City chưa thắng trận nào, có 3 trận hòa, còn Real Salt Lake giành 2 chiến thắng. Xu hướng này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng cho thấy đội khách từng biết cách hạn chế St. Louis City trong những cuộc chạm trán trực tiếp.

Cuộc đấu giữa phong độ và sự cân bằng

Trận đấu đặt hai xu hướng đối lập lên cùng một mặt sân. St. Louis City có chuỗi kết quả gần đây tốt hơn và được chơi tại Energizer Park. Ngược lại, Real Salt Lake đang đứng trên đối thủ một bậc, hơn 1 điểm và có thành tích đối đầu tích cực hơn.

Về cách tiếp cận, St. Louis City nhiều khả năng muốn duy trì nhịp thi đấu đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Sự chủ động có thể là chìa khóa để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân bãi, nhưng họ cũng cần tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co, nơi thành tích đối đầu của Real Salt Lake có thể tạo thêm sự tự tin cho đội khách.

Trong khi đó, Real Salt Lake có cơ sở để lựa chọn cách chơi thận trọng và chờ thời điểm thích hợp. Việc chỉ hơn St. Louis City 1 điểm khiến họ không có nhiều khoảng cách an toàn, nhưng vị trí hạng 5 cùng hai chiến thắng gần nhất vẫn đem lại điểm tựa đáng kể.

Nhận định trước trận

St. Louis City là đội có phong độ thuyết phục hơn trước giờ bóng lăn, còn Real Salt Lake nổi bật ở vị trí trên bảng xếp hạng và ưu thế đối đầu. Sự cân bằng về điểm số khiến đây có thể là cuộc đấu quyết liệt, trong đó khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng sẽ đóng vai trò quyết định.

Đội chủ nhà được kỳ vọng tạo ra sức ép từ nền tảng 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, Real Salt Lake vẫn là đối thủ khó xem nhẹ khi đã thắng 2 và hòa 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất trước St. Louis City. Vì thế, trận đấu hứa hẹn diễn ra sít sao và không dễ đoán định kết quả chỉ dựa trên phong độ hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 0 thắng 3 hòa Real Salt Lake · 2 thắng St. Louis City 2 - 2 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 3 - 2 St. Louis City RSL Real Salt Lake 1 - 1 St. Louis City Hòa Real Salt Lake 3 - 1 St. Louis City RSL St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Hòa

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T T H 17 Trận 7-4-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 23 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất B B T H T 16 Trận 8-2-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.8) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H 4 Dallas 17 7 5 5 +7 26 B T T H B 5 Real Salt Lake 16 8 2 6 +4 26 T T H B B 6 Houston Dynamo 16 8 2 6 -1 26 B T H H T 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T 8 Seattle Sounders 16 7 3 6 -1 24 B B B B B …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Sang-bin Jeong (Special Leave) ✚ Célio Pompeu (Cruciate Ligament Tear) Real Salt Lake ✚ Justen Glad (Adductor Injury) ✚ Emeka Eneli (Knee Injury) ✚ Aiden Hezarkhani (Toe Injury) ✚ Ariath Piol (Achilles tendon rupture)