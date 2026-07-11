Thông tin từ Tỉnh ủy An Giang, liên quan đến vụ tai nạn lật ca nô du lịch nghiêm trọng xảy ra chiều 11/7 trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang, đến thời điểm này, chính quyền đặc khu Phú Quốc phối hợp với các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường; đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

Lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn vụ lật ca nô. Ảnh: baoangiang.com.vn

Theo đó, đến 15 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người chết (2 nữ, 13 nam) quốc tịch Ấn Độ.

Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Y tế và cơ sở y tế đặc khu Phú Quốc tổ chức sơ cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân; phối hợp Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong; thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đặc khu Phú Quốc phân công các cơ sở y tế thực hiện sơ cấp cứu ban đầu đối với các nạn nhân, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ cho các nạn nhân để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; chủ động tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời những mất mát, khó khăn với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở liên quan đến tổ chức kinh doanh các tour, tuyến bằng phương tiện thủy trên địa bàn đặc khu Phủ Quốc, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật.