Hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau 8 tháng thi công Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc dài 3.300m đã hoàn thiện sau 8 tháng thi công, đáp ứng các dòng máy bay thân rộng và sẵn sàng phục vụ cho APEC 2027.

Hạng mục đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn tất lắp đặt và kích hoạt hệ thống đèn hiệu hàng không. Đây là bước kỹ thuật quan trọng cuối cùng trước khi tiến hành chuyến bay hiệu chuẩn nhằm đưa hệ thống dẫn đường mới vào vận hành chính thức.

Thông số kỹ thuật và tiến độ thi công công trình

Đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.300m, chiều rộng 45m, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777. Công trình cũng được thiết kế sẵn sàng để tiếp nhận máy bay Code F khi có nhu cầu khai thác.

Hình ảnh đường băng số 2 khi nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Toàn bộ dự án được triển khai trong thời gian 8 tháng, chia làm hai giai đoạn chính:

6 tháng đầu: Tập trung thi công xử lý nền móng, kết cấu hạ tầng và mặt đường cất hạ cánh.

Tập trung thi công xử lý nền móng, kết cấu hạ tầng và mặt đường cất hạ cánh. 2 tháng tiếp theo: Lắp đặt, kết nối và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống thiết bị hàng không chuyên dụng.

Đối với các dự án đường cất hạ cánh có quy mô tương tự trên đất liền như tại Long Thành hay Vân Đồn, thời gian thi công thường kéo dài từ 2 đến 3 năm. Tại Phú Quốc, điều kiện địa hình biển đảo đòi hỏi khâu vận chuyển vật tư và tổ chức công trường phức tạp hơn. Để bảo đảm tiến độ, dự án được triển khai liên tục theo mô hình 3 ca, 4 kíp, song song với việc bảo đảm an toàn cho các chuyến bay hiện hữu.

Trang bị hệ thống dẫn đường chuẩn quốc tế

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, khu bay được trang bị khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không và gần 400 biển báo chỉ dẫn.

Đèn được bật sáng trên công trường. Ảnh: TTXVN

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED chuẩn CAT II, có tuổi thọ thiết kế khoảng 50.000 giờ, giúp tối ưu hóa điện năng và giảm tần suất bảo trì. Bên cạnh đó, dự án lắp đặt hai hệ thống đèn PAPI ở hai đầu đường băng để hỗ trợ phi công xác định góc tiếp cận hạ cánh. Hệ thống dẫn đường tự động ILS/DME CAT II cung cấp dữ liệu chính xác về hướng, góc hạ cánh và khoảng cách tới đường băng.

Mục tiêu nâng cấp hạ tầng và định hướng phát triển

Đường cất hạ cánh số 2 là một thành phần trong tổng thể hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, bao gồm đường lăn, sân đỗ, nhà ga VIP, hệ thống an ninh và cứu nạn cứu hộ.

Hệ thống đèn được bố trí dọc đường cất hạ cánh. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Theo quy hoạch tổng thể, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới mục tiêu đạt công suất 50 triệu hành khách/năm. Dự án cũng là hạ tầng giao thông then chốt phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phối cảnh nhà ga sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh minh họa

Trong giai đoạn tiếp theo, nhà ga hành khách T2 sẽ được triển khai xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng chim phượng hoàng. Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào hoạt động giúp tạo điều kiện mở rộng các đường bay quốc tế tầm xa kết nối Phú Quốc với các thị trường như Châu Âu, Trung Đông, Bắc Á và Nam Á.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ các hạng mục thành phần của dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức từ cơ quan quản lý và chủ đầu tư.