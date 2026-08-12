Giáo dục - Đào tạo Học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng được hỗ trợ 55% mức đóng Bảo hiểm y tế Năm học 2026 - 2027, học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng chỉ đóng 45% mức đóng BHYT; ngân sách nhà nước hỗ trợ 55%, một số nhóm được hỗ trợ 100%.

Ngày 12/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2026 - 2027.

Học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng được hỗ trợ 55% mức đóng BHYT



Mức đóng BHYT được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Trong năm học 2026 - 2027, ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng, gồm: 50% từ ngân sách Trung ương và 5% từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, HSSV chỉ phải đóng 45% mức đóng BHYT còn lại.

Đáng chú ý, HSSV là người dân tộc thiểu số không sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định.

Học sinh người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định



BHXH tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn cụ thể thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với học sinh lớp 1, lớp 12, sinh viên năm thứ nhất và năm cuối nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh liên tục.

Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc trường hợp bị gián đoạn thời gian tham gia từ 90 ngày trở lên, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ tiền theo quy định.

Một điểm thuận tiện đối với HSSV là việc sử dụng thẻ BHYT điện tử. BHXH tỉnh sẽ tự động gia hạn giá trị sử dụng thẻ trên hệ thống dữ liệu quản lý. Khi đi khám, chữa bệnh, HSSV không nhất thiết phải xuất trình thẻ BHYT giấy mà có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng VssID - BHXH số.

Thẻ BHYT giấy chỉ được cấp trong những trường hợp đặc thù, chẳng hạn người tham gia không thể cài đặt các ứng dụng điện tử hoặc chưa có căn cước công dân gắn chip.

Theo BHXH tỉnh Lâm Đồng, tham gia BHYT giúp HSSV được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho gia đình khi không may mắc bệnh hoặc phải điều trị dài ngày.

BHXH tỉnh đề nghị các cơ sở giáo dục, phụ huynh và HSSV phối hợp triển khai, phấn đấu 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT trong năm học 2026 - 2027, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội.