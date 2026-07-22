Học và làm theo Bác Hồ Học và làm theo Bác: Chuyển sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp, chuyển từ học sang thực hành, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Phú học và làm theo Bác tinh thần gần dân, vì dân phục vụ



Đổi mới phương pháp - yêu cầu của giai đoạn mới

Qua 10 năm triển khai Chỉ thị số 05, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng; tinh thần nêu gương, đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc học và làm theo Bác vẫn còn biểu hiện hình thức; nội dung đăng ký làm theo còn chung chung, hiệu quả chưa được đánh giá bằng chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 13/7/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Chỉ thị nhấn mạnh việc học và làm theo Bác phải chuyển mạnh từ học tập sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân.

Theo Chỉ thị số 07, việc học và làm theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe Nhân dân. Chất lượng công việc, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trở thành thước đo đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, việc học và làm theo Bác phải gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Phú đổi mới phương pháp trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân

Đối với Lâm Đồng sau hợp nhất, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết. Không chỉ mở rộng không gian phát triển, việc hợp nhất còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị, cải cách hành chính và phục vụ người dân trên địa bàn rộng, đa dạng về điều kiện kinh tế - xã hội. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, nâng cao đạo đức công vụ, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

Nhiều mô hình, việc làm vì dân

Tinh thần đổi mới được Chỉ thị số 07 nhấn mạnh cũng là định hướng mà nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang từng bước cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Các mô hình ở Quảng Phú, Quảng Khê là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến từ học sang làm, từ cam kết sang hành động cụ thể.

Đường cờ Tổ quốc ở xã Quảng Khê là minh chứng rõ nét cho tinh thần học và làm theo Bác đó là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Xã Quảng Phú đã triển khai mô hình Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, đưa chính quyền đến gần dân hơn. Thay vì chờ người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bon hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản VNeID, hỗ trợ nộp hồ sơ và giải quyết nhiều thủ tục ngay tại địa bàn. Qua đó, không chỉ giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi... giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn thể hiện rõ sự chuyển biến từ tư duy “chờ dân đến” sang chủ động đến với dân, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Ở xã Quảng Khê, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là mô hình “Đường cờ Tổ quốc và đèn năng lượng chiếu sáng”. Mô hình được triển khai từ nguồn xã hội hóa và sự đồng thuận của người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều tuyến đường không chỉ treo cờ Tổ quốc rực rỡ mà còn được lắp điện chiếu sáng, tạo diện mạo mới cho nông thôn xã Quảng Khê

Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Khê cho biết: “Giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ là những tuyến đường được thắp sáng mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng quê hương”.

Dù cách làm khác nhau, nhưng các mô hình đều hướng đến mục tiêu chung là phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đây cũng là thước đo rõ nhất cho hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.