An sinh - Cuộc sống Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng tập huấn sơ cấp cứu tâm lý, kỹ năng ứng phó thiên tai Sáng 2/7, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu tâm lý (PFA), giới và hòa nhập (PGI) và trách nhiệm giải trình (CEA).

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng

Lớp tập huấn trong khuôn khổ dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025”.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng và 30 cán bộ hội đến từ các xã, phường Hàm Thắng, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Bắc, Tân Lập, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, Hiệp Thạnh, Phú Thủy...

Ông Kim Đê (bên phải), Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng và đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 2 đến 4/7, nhằm trang bị, nâng cao toàn diện kiến thức và kỹ năng về sơ cấp cứu tâm lý (PFA), giới và hòa nhập (PGI), trách nhiệm giải trình (CEA) cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Đội ứng phó thiên tai, thảm họa (PDRT) cấp tỉnh. Qua đó xây dựng lực lượng nòng cốt có đủ năng lực trực tiếp triển khai và tổ chức tập huấn lại tại địa phương.

Học viên là cán bộ hội từ các xã, phường trong tỉnh tham gia lớp tập huấn

Học viên cũng được trang bị kiến thức về các dạng khủng hoảng tâm lý thường gặp trong và sau thiên tai, bão lũ; kỹ năng kết nối người bị nạn với các dịch vụ y tế, an sinh xã hội và người thân; kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe tinh thần, giảm áp lực cho lực lượng cứu trợ. Học viên nhận diện, phòng ngừa nguy cơ bạo lực giới, xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em tại các khu sơ tán và cách thiết lập đường dây nóng để bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng nhấn mạnh, các học viên đều là những hạt nhân được lựa chọn từ cấp tỉnh và các xã, phường thuộc vùng dự án. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, dự kiến được đưa vào danh sách chính thức để thành lập Đội PDRT của tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu cùng học viên tham gia lớp tập huấn

Vì vậy, khóa tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng, mà còn là bước chuẩn bị lâu dài, mang tính bắt buộc đối với những cán bộ sẽ đảm nhận vai trò nòng cốt trong Đội PDRT tỉnh Lâm Đồng.