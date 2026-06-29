Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 194 triệu đồng giúp người dân phục hồi sau mưa lũ
Ngày 29/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức cấp phát tiền mặt có điều kiện (đợt 2) thuộc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ không hoàn lại.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Qua đó, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế.
Trong đợt cấp phát lần này, có tổng cộng 64 hộ dân trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ, với tổng kinh phí thực hiện 194 triệu đồng. Cụ thể, xã Hiệp Thạnh có 14 hộ, phường Hàm Thắng có 25 hộ và xã Hàm Thuận Bắc có 25 hộ. Theo đó, hộ dân bị thiệt hại nhà ở được hỗ trợ 5 triệu đồng để sửa chữa; hộ dân bị ảnh hưởng sản xuất được hỗ trợ 2 triệu đồng để phục hồi sinh kế.
Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng mong muốn các hộ gia đình sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. Từ đó ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, từng bước phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.