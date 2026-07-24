An sinh - Cuộc sống Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ học sinh nghèo, người dân Ngày 23 và 24/7, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Ban Tăng sự và Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người dân.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Ban Tăng sự và Phân ban Ni giới tỉnh trao tặng nhà tình thương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại xã Quảng Tín, Hội Khuyến học tỉnh, Ban Tăng sự và Phân ban Ni giới tỉnh phối hợp tổ chức lễ khánh thành, trao nhà tình thương cho gia đình em Điểu Thập, học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Tín.

Ngôi nhà có diện tích hơn 90 m², tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh vận động, kết nối tài trợ 100 triệu đồng; ngành giáo dục và UBND xã Quảng Tín hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và các nhà hảo tâm đóng góp.

Căn nhà mới giúp gia đình em Điểu Thập (thuộc hộ nghèo) ổn định cuộc sống và tạo điều kiện để các em yên tâm học tập.

Cùng ngày, tại chùa Hoa Khai (xã Kiến Đức), Hội Khuyến học tỉnh trao tặng vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, góp phần động viên các em trước thềm năm học mới.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tham dự buổi trao tặng đèn năng lượng mặt trời tại xã Quảng Trực

Sáng ngày 24/7, tại xã biên giới Quảng Trực, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Ban Tăng sự và Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức chương trình "Thắp sáng vùng quê", trao tặng 50 bộ đèn năng lượng mặt trời cho người dân.

Các bộ đèn được lắp đặt tại một số khu dân cư, góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại vào ban đêm; đồng thời bảo đảm an ninh - trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực biên giới.