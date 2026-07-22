Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, tiếp tục các hoạt động bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Manila (Philippines), ngày 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Ananda chụp ảnh chung.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự quan tâm, cam kết gắn bó lâu dài của Canada với ASEAN cũng như sự ủng hộ dành cho Việt Nam và các sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN. Khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là đối tác quan trọng, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Canada tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada lên tầm cao mới, phù hợp với mức độ tin cậy chính trị, tiềm năng hợp tác và lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp của phía Canada trong việc tổ chức thành công cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 21/7. Trên cơ sở những định hướng đã được hai nhà lãnh đạo thống nhất, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa mục tiêu nâng tầm quan hệ; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung tại cuộc gặp.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, Bộ trưởng Anita Anand bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp quan trọng đối với khu vực và quốc tế. Bà khẳng định Canada luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chính sách của Canada đối với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Canada nhất trí phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc chuẩn bị các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh cuộc gặp.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN. Bộ trưởng Anita Anand đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và nước chủ nhà APEC 2027, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Canada - ASEAN. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã mời Bộ trưởng Anita Anand thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp.