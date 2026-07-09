Thời sự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 3, khóa I Chiều 9/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), khóa I, nhiệm kỳ (2025-2030).

Đồng chí Phạm Triều - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị do đồng chí H’Vi ÊBan - Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và các Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các lãnh dao đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; sơ kết hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng H’Vi ÊBan phát biểu khai mạc Hội nghị

Bám sát chủ đề năm 2026 "Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống", các cấp Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên. Toàn tỉnh đăng ký và triển khai 426 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Phương Thảo báo cáo hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động Hội. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, các cấp Hội đã thành lập 82 Chi hội Phụ nữ số, 4 Tổ Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số và 1 Câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số, góp phần nâng cao kỹ năng số cho hội viên và từng bước hiện đại hóa hoạt động của tổ chức Hội.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hội Phan Thị Thúy Tuy phát biểu ý kiến

Các hoạt động chăm lo hội viên, phụ nữ tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hơn 402.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe; Tuần lễ Áo dài thu hút trên 20.000 hội viên hưởng ứng.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục đồng hành cùng trẻ em mồ côi với 103 trẻ được nhận đỡ đầu. Các cấp Hội đã trao gần 46.500 phần quà với số tiền gần 33 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 32 Mái ấm tình thương với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ sinh kế, học bổng cho nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội giúp 1.739 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo; duy trì hoạt động của 60 hợp tác xã và 111 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ trên 6.836 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 101 nghìn hộ vay vốn phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững…

Qua các phong trào thi đua, các cấp Hội đã phát hiện nhân rộng 372 điển hình tiên tiến với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong lao động, công tác và học tập, làm theo Bác.

Đồng chí Phạm Triều - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Triều - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN tỉnh đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; cụ thể hóa các nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp vào thực tiễn; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tổ chức các phong trào thi đua; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và thực hiện các chương trình an sinh xã hội…

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh tại các phường Bình Thuận, Phan Thiết và Tiến Thành; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 Mái ấm tình thương, mỗi căn 70 triệu đồng, cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tài trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Quỹ Nhân ái An Fam Đà Lạt.

Trao tặng học bỗng cho học sinh nghèo

Trao 30 suất học bỗng cho học sinh nghèo

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng mái ấm tình nghĩa cho hội viên nghèo

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức dâng hương, báo công Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận; thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách thuộc Ban Liên lạc Phụ nữ Khu 6 trong kháng chiến chống Mỹ.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7.

Hội LHPN báo công dâng Bác