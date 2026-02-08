Thông tin đối ngoại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Nâng cao hiệu quả đối ngoại Việt Nam Hội nghị Ngoại giao 33 đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh quốc tế phức tạp, hướng tới mục tiêu phát triển đến 2030 và 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, vào ngày 1/8.

Sự kiện diễn ra cùng Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, mang chủ đề xuyên suốt: "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sáng 1/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu Hội nghị cần làm rõ ba vấn đề, gồm: Những biến động lớn của thế giới đến năm 2030 tác động thế nào đến mục tiêu phát triển, bảo vệ Tổ quốc; tình huống nào phải chuẩn bị sớm; Nhiệm vụ nào trong Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 59 phải ưu tiên; việc nào đang chậm, nguyên nhân ở đâu; Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành Nghị quyết mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau Tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết 36, cần đưa nội dung nghị quyết mới này vào chương trình của Hội nghị để các đại biểu học tập, nghiên cứu, thảo luận và quán triệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề làm gì để chuyển khuôn khổ quan hệ, cam kết và thỏa thuận quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới để phát triển đất nước.

Đổi mới tư duy và cách làm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới.

Đây cũng là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội XIV đã xác định, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua Nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vừa mở ra những cơ hội mới, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đối ngoại.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải hiểu sâu, làm đúng, làm có kết quả và làm đến cùng.“Xuất phát từ những yêu cầu mới đó, chúng tôi xác định mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị lần này là quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; thống nhất nhận thức về tình hình và nhiệm vụ mới; trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý của Nhà nước,” Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Ngoại giao 33 có 18 phiên họp diễn ra trong 9 ngày, tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện; ngoại giao phục vụ phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành.

Hội nghị cũng sẽ thông qua nghị quyết và chương trình hành động với những phần nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội.

Một nội dung rất quan trọng của Hội nghị là tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đây cũng là một điểm mới nổi bật của Hội nghị lần này.Lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban được triển khai hoạt động trong bối cảnh mới.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tham mưu để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả.

Đây cũng là lần đầu tiên, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao có phiên họp do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì nhằm trao đổi, tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng trên ba lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên.

Góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kết nối nguồn lực phát triển

Tại Phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thế giới đang chuyển động nhanh và phức tạp, đòi hỏi phải nhận ra cơ hội sớm và biến cơ hội thành kết quả; không ngồi chờ thuận lợi, cũng không chỉ xử lý khi tình huống đã xảy ra.

Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời; góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm công việc; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Hội nghị phải tạo ra sản phẩm cụ thể; ngay sau Hội nghị, kết luận phải được chuyển thành kế hoạch, giao đúng người, xác định thời hạn và kiểm tra thường xuyên.

Tại phiên khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, cần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt quan điểm “hai kiên định,” “hai đẩy mạnh,” “hai ngăn ngừa,” trong đó kiên định chính sách quốc phòng “bốn không,” đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đề cập tới yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; củng cố vành đai an ninh ngoài biên giới, tăng cường bảo vệ công dân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm “lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh trật tự được đảm bảo đến đó."

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ nâng tầm tham mưu chiến lược, góp phần xử lý hiệu quả các thách thức liên quan đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và thúc đẩy chuyển giao công nghệ có chọn lọc vào những lĩnh vực then chốt; phát huy vai trò trong các lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn; thúc đẩy xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới trong ASEAN và các chuẩn mực về phát triển khoa học, công nghệ lấy con người làm trung tâm.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Bên lề Hội nghị, các nhà ngoại giao cũng đã có những chia sẻ. Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng ngành ngoại giao cần tập trung vào ba từ khóa then chốt, đó là chủ động, kiến tạo và năng lực để chuyển hóa chủ trương thành các dự án hợp tác cụ thể.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh đây là dịp toàn ngành quán triệt sâu sắc các đường lối, nghị quyết đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn chiến lược 100 năm (đến mốc 2030 và 2045). Hệ thống chỉ đạo đối ngoại đã được hoàn thiện thống nhất với việc thành lập Ban Chỉ đạo của Nhà nước về ngoại giao và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ nhiệm vụ mở rộng quan hệ, nâng cao vị thế sang trọng tâm kiến tạo nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tiếp tục làm việc với nhiều phiên họp, tập trung thảo luận các giải pháp đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống trong giai đoạn phát triển mới.