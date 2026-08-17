Xây dựng Đảng Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026 Ngày 17/8/2026, tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã đóng góp tích cực vào kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Công tác 35 cấp xã thời gian qua trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Cùng với đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, trực diện tác động vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược; gieo rắc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và hệ thống chính trị, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; biến không gian mạng trở thành “mặt trận” tấn công chủ yếu lan truyền thông tin xấu độc để tác động, dẫn dắt dư luận xã hội.

Từ thực tiễn đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm năm 2026 có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện một số Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Các đại biểu dự Hội nghị trực tiếp tham gia tọa đàm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được; nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đặc biệt, tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuộc diễn tập mẫu về quy trình lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm giả định phát sinh tại địa phương. Hoạt động thiết thực này góp phần tăng cường tính thực tiễn, khả năng phối hợp và năng lực xử lý tình huống cho lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.