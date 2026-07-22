Thời sự Lâm Đồng Hội Truyền thống Trường Sơn Lâm Đồng tri ân các Anh hùng liệt sĩ Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt.

Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gìn giữ và phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 3.800 hội viên. Phát huy truyền thống người lính Trường Sơn, những năm qua, hội viên luôn gương mẫu trong lao động, sản xuất, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.