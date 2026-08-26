Thể thao 360 Hơn 100 cơ thủ tranh tài Billiards tại Đại hội TDTT Lâm Đồng Sáng 26/8, tại phường Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Billiards và Snooker tỉnh tổ chức khai mạc môn Billiards trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia tranh tài môn Billiards trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

Môn Billiards thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu và doanh nghiệp trong toàn tỉnh tham gia tranh tài nội dung carom 3 băng cá nhân nam.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy tốt năng lực chuyên môn.

Các vận động viên xuất sẽ giành suất tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào tháng 11 tới tại TP Hồ Chí Minh

Giải đấu cũng là dịp để Ban Tổ chức đánh giá phong trào, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng, thành tích tốt, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào tháng 11 tới. Qua đó, tạo điều kiện để các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ, hướng tới những thành tích cao hơn trong thi đấu.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các trận đấu diễn ra gay cấn và hấp dẫn

Ngay sau Lễ khai mạc, các cơ thủ đã tranh tài với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều đường cơ đẹp mắt, hấp dẫn. Dự kiến môn Billiards sẽ bế mạc vào ngày 28/8.