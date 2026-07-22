Thanh niên Hơn 12 năm gắn bó màu khăn quàng đỏ Hơn 12 năm gắn bó với công tác Đội, chị Tạ Hải Vân, giáo viên Tổng phụ trách (TPT) Đội Trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương luôn chọn cách đồng hành cùng học sinh bằng những hoạt động thiết thực, sáng tạo. Những nỗ lực ấy vừa được ghi dấu ấn khi chị trở thành thủ khoa Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026.

Chị Tạ Hải Vân nhận danh hiệu thủ khoa Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026

Với nhiều người, giáo viên TPT Đội là người luôn tất bật phía sau mỗi hoạt động của nhà trường. Từ lễ chào cờ, sinh hoạt Đội, các phong trào thi đua đến những hội thi, sân chơi dành cho thiếu nhi, hầu như việc gì cũng cần có mặt người TPT. Công việc nhiều áp lực, ít khi được nhắc đến, nhưng chị Tạ Hải Vân vẫn chọn gắn bó suốt hơn một thập kỷ bằng tình yêu dành cho học sinh.

Là giáo viên Âm nhạc kiêm TPT Đội, chị luôn trăn trở làm sao để mỗi hoạt động đều mang đến cho các em cơ hội rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và tinh thần tập thể. Từ những buổi sinh hoạt dưới cờ đến các phong trào của Liên đội, chị đều chủ động đổi mới cách tổ chức, khuyến khích học sinh tham gia, trải nghiệm và trưởng thành qua từng hoạt động.

“Thật ra nhiều người vẫn hay nói vui rằng, làm TPT Đội là việc gì cũng phải đến tay. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều cần mình có mặt. Công việc khá vất vả nhưng sau 12 năm gắn bó, điều khiến tôi tự hào nhất là nhìn thấy những việc mình làm mang lại giá trị tích cực cho học sinh và tổ chức Đội. Mỗi hoạt động được tổ chức thành công, mỗi nụ cười hay sự trưởng thành của các em đều là động lực để tôi tiếp tục cố gắng”, chị Vân chia sẻ.

Chị Tạ Hải Vân là một trong những giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng.

Sự tận tâm ấy đã góp phần tạo nên một Liên đội nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh. Dưới sự hướng dẫn của chị, học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lập liên tục đạt nhiều kết quả nổi bật tại các sân chơi, hội thi từ cấp tỉnh đến Trung ương như: giải Nhì sân chơi Đồng diễn sân trường, giải Ba sân chơi Bảo vệ môi trường, có đội viên được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cấp tỉnh, đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng về mỹ thuật, lập trình robot…

Từ thực tiễn công tác Đội, chị xây dựng mô hình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lập thông qua các hoạt động giáo dục toàn diện”, được công nhận tại Hội thi Giáo viên làm TPT Đội giỏi cấp tỉnh. Với chị Vân, mỗi hoạt động của Đội đều là cơ hội để gieo vào học sinh những giá trị tích cực, giúp các em biết sẻ chia, biết hợp tác và có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như cộng đồng.

Những nỗ lực ấy đã được ghi dấu bằng nhiều danh hiệu như: Giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, Huy hiệu “Phụ trách giỏi” của Trung ương Đoàn... Đặc biệt, năm 2026, chị trở thành thủ khoa Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc - kết quả xứng đáng cho quá trình không ngừng học hỏi, rèn luyện và cống hiến.

Chị Tạ Hải Vân (thứ 2, từ trái sang) cùng các học viên tham gia Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026

“Tôi luôn mong các em giữ được tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc, bởi đó cũng là giá trị cốt lõi mà tổ chức Đội hướng đến. Khi biết đoàn kết, biết yêu và tự hào về cội nguồn của mình, các em sẽ lớn lên với tinh thần trách nhiệm, biết sống vì tập thể và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng”, chị Vân nói.

Theo anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, danh hiệu thủ khoa của chị Tạ Hải Vân là kết quả xứng đáng cho nhiều năm tâm huyết với công tác Đội, đồng thời cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đội của tỉnh ngày càng được nâng cao. Thành tích ấy cũng sẽ tiếp thêm động lực để đội ngũ giáo viên TPT Đội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng thiếu nhi, góp phần bồi đắp lớp đội viên giàu lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.