Thanh niên Hơn 150 cán bộ Đoàn tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng Sáng 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026 cho hơn 150 cán bộ Đoàn chủ chốt tại các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tham dự có đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, báo cáo viên tại hội nghị, trực tiếp tập huấn các chuyên đề.

Trong chương trình tập huấn kéo dài 1 ngày, các học viên được trao đổi về những nội dung cốt lõi và kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với thanh niên hiện nay.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tập huấn chuyên đề "Định hướng nội dung cốt lõi và kỹ năng đấu tranh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với thanh niên hiện nay"

Bên cạnh đó, chương trình tập trung vào kỹ năng viết tin, bài và vận hành các kênh truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền. Các học viên cũng được trang bị nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật trong theo dõi, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ và xử lý thông tin giả, tin sai sự thật, tin xấu độc trên không gian mạng.

Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đây cũng là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động Đoàn đến đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Cán bộ Đoàn trả lời các câu hỏi của báo cáo viên tại buổi tập huấn

Theo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, sau khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp địa giới hành chính, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở ngày càng cao. Cán bộ Đoàn cần nâng cao năng lực nắm bắt tình hình, nhận diện và xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng.

Thông qua lớp tập huấn, Tỉnh Đoàn kỳ vọng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch và góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.