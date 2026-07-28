Đời sống Hơn 2 tỷ đồng chăm lo người có công từ các cấp hội phụ nữ Lâm Đồng Hưởng ứng đợt cao điểm Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với cách mạng.

Hội LHPN các xã, phường, đặc khu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo đó, Hội LHPN các xã, phường, đặc khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm và nhà bia ghi danh liệt sĩ; tổ chức "Bữa cơm tri ân", "Bữa cơm nghĩa tình"; vệ sinh, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức hành trình về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tuyên truyền truyền thống cách mạng thông qua sinh hoạt hội và các nền tảng số.

Hội phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức "Bữa cơm sum vầy" tại gia đình các vợ liệt sĩ

Dịp này, các cấp hội đã phối hợp trao hơn 2.100 suất quà, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động trên được huy động từ ngân sách hoạt động của hội, nguồn xã hội hóa cùng sự chung tay của doanh nghiệp, mạnh thường quân và cán bộ, hội viên phụ nữ.

Các cấp hội thăm, tặng quà tri ân những người có công

Đồng chí H’Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: "Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp để các cấp hội LHPN tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và thế hệ trẻ. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển".