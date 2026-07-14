Kinh tế Hơn 3.900 tỷ đồng vốn ưu đãi được giải ngân trong 6 tháng đầu năm Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban chương trình ủy thác tín dụng chính sách quý II/2026, triển khai nhiệm vụ quý III/2026 vào chiều 13/7.

Các đại biểu dự họp

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Công tác tuyên truyền, bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát và quản lý nguồn vốn được triển khai đồng bộ, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tạo sinh kế cho người dân.

Doanh số cho vay 6 tháng đạt hơn 3.908,7 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt hơn 20.029,3 tỷ đồng với 286.062 khách hàng còn dư nợ thông qua 6.405 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tăng hơn 1.791 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 99,8% tổng dư nợ của chi nhánh.

Bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu

Chất lượng hoạt động ủy thác tiếp tục được duy trì ổn định. Toàn tỉnh có 206 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã không phát sinh nợ quá hạn; 11 xã không có nợ quá hạn, chiếm 8,9% tổng số xã. Chất lượng tín dụng chính sách của chi nhánh và các phòng giao dịch xếp loại tốt; 95,74% tổ TK&VV đánh giá hoạt động tốt.

Mạng lưới hoạt động tiếp tục được duy trì hiệu quả với 329 điểm giao dịch tại 124 xã, phường, đặc khu. Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh đã tổ chức 2.098 phiên giao dịch, bảo đảm an toàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Trong 6 tháng năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 3.922 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ tạo việc làm cho 12.183 lao động; tạo điều kiện cho 4.473 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; xây dựng 27.598 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; giúp 148 hộ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở; 132 người chấp hành xong án phạt tù và 10 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn...

Tại hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh trong quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký kết với NHCSXH tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ TK&VV, việc sử dụng vốn vay của người dân; bảo đảm bình xét cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến người dân; nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và ban quản lý tổ TK&VV; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, các phần mềm tiện ích trong quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, bảo đảm an toàn nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập.