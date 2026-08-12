Đời sống Hơn 350 mái ấm, hơn 350 điểm tựa nghĩa tình Gần 21 tỷ đồng được huy động, hơn 350 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng, sửa chữa trong 5 năm qua. Những mái ấm ấy đã giúp hàng trăm cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh có nơi ở ổn định, thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Niềm vui của ông Nguyễn Văn Cước (thôn Quảng Ngãi 1, xã Cát Tiên) cũng chính là niềm vui chung của hàng trăm CCB được hỗ trợ nhà trên toàn tỉnh

Góp sức dựng nhà

Gần 5 tháng chuyển vào căn nhà mới, CCB Nguyễn Văn Cước (thôn Quảng Ngãi 1, xã Cát Tiên) vẫn chưa hết xúc động. Sau nhiều năm sống trong căn nhà gỗ xuống cấp, mỗi mùa mưa đều thấp thỏm vì nước ngập, đến nay gia đình ông mới có mái ấm kiên cố để yên tâm an cư. Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, trong đó Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng; phần còn lại do gia đình tích góp cùng sự giúp đỡ của người thân và bà con. “Có nhà mới, tôi có thêm động lực làm ăn, chăm sóc vườn cà phê, sầu riêng để phát triển kinh tế, lo cho con cháu”, ông Cước chia sẻ.

Niềm vui của ông Cước cũng là niềm vui chung của hàng trăm hội viên CCB được hỗ trợ nhà ở trong những năm qua. Để có nguồn lực thực hiện chương trình, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được duy trì bằng sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, hội viên, với mức 20.000 đồng/người/năm. Từ nguồn quỹ này, hội viên có nhu cầu xây mới nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng; sửa chữa nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đối với hội viên nghèo, cận nghèo có nhu cầu phát triển sản xuất, Hội cho mượn 50 triệu đồng không tính lãi. Theo ông Vũ Hoàng Sâm - Chủ tịch Hội CCB xã Cát Tiên, điều đáng quý của Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” là sự chung tay của đông đảo cán bộ, hội viên. Mỗi người góp một phần nhỏ, qua thời gian đã tạo thành nguồn lực lớn để hỗ trợ những đồng đội còn khó khăn.

11.8 - Những căn nhà được bàn giao, những món quà được trao tặng là sự sẻ chia, đồng hành của các CCB với hội viên khó khăn

Không để đồng đội khó khăn lại phía sau

Tinh thần tương trợ ấy được thể hiện rõ trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Giai đoạn 2021 - 2026, các cấp hội CCB đã hỗ trợ xây dựng 319 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, sửa chữa 35 căn, với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, bên cạnh nguồn quỹ do hội viên đóng góp, các cấp hội còn vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chung tay. Từ nhiều nguồn lực, những căn nhà xuống cấp từng bước được thay thế bằng những mái ấm kiên cố, giúp hội viên có thêm điều kiện ổn định sinh hoạt, tập trung làm ăn, chăm lo gia đình.

Theo ông Dương Công Hiệp - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, chăm lo đời sống hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. Cùng với hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, các cấp hội xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những việc cần tập trung thực hiện, nhất là đối với những hội viên khó khăn về nhà ở. “Mỗi căn nhà hoàn thành giúp hội viên giải quyết khó khăn về chỗ ở, từ đó có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Đây cũng là việc làm cụ thể để các cấp hội phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội”, ông Hiệp cho biết.

Đến giữa năm 2026, toàn tỉnh chỉ còn 6 căn nhà của hội viên phát sinh cần tiếp tục được hỗ trợ. Hội CCB tỉnh sẽ duy trì Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, đồng thời tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những trường hợp khó khăn còn lại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang dần về đích, nhưng tinh thần “nghĩa tình đồng đội” vẫn được tiếp nối. Bởi với những người lính năm xưa, giúp một đồng đội có nơi ở vững chãi cũng là cách giữ gìn tình đồng chí, đồng đội.