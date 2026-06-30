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    Hơn 645 triệu đồng hỗ trợ 2 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

    An Nhiên 30/06/2026 20:34

    Ngày 30/6, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng phối hợp Báo Dân trí và các đơn vị hảo tâm tổ chức trao tặng hơn 645 triệu đồng cho 2 gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Lâm Viên - Đà Lạt.

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    Chương trình trao tiền hỗ trợ cho cháu Nguyễn Quốc Uy đang điều trị bệnh ung thư máu

    Chương trình đã đến tận nhà trao số tiền 375 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Quốc Uy (SN 2020), trú tại đường Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt hiện đang điều trị bệnh ung thư máu. Trong tổng số kinh phí hỗ trợ, bạn đọc Báo Dân trí đóng góp 275 triệu đồng; tập thể giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non 9 (nơi cháu theo học) quyên góp gần 100 triệu đồng.

    Chương trình có sự tham gia và chứng kiến của Ban Giám hiệu nhà trường cùng Ban Điều hành Tổ dân phố Lữ Gia.

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    Trao tiền hỗ trợ cho cháu Đinh Hữu Bá Hoành điều trị bệnh u não

    Cùng ngày, Hội và Báo Dân trí cũng đã đến thăm, trao số tiền 270 triệu đồng cho gia đình cháu Đinh Hữu Bá Hoành (SN 2017), trú tại đường Vạn Hạnh, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Cháu Hoành hiện đang chống chọi với căn bệnh u não.

    Toàn bộ số tiền 645 triệu đồng trao cho 2 gia đình lần này do bạn đọc cả nước đóng góp thông qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí và các nhà hảo tâm địa phương.

    Đây là nguồn động viên vô cùng kịp thời và quý báu, không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, giúp 2 cháu nhỏ có thêm cơ hội duy trì sự sống, mà còn góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế trước mắt cho gia đình. Thay mặt các gia đình, đại diện hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã luôn đồng hành, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn tại địa phương.

    An Nhiên An Nhiên

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          Nhịp cầu bạn đọc
          Hơn 645 triệu đồng hỗ trợ 2 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo
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