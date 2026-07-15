Giáo dục - Đào tạo Hơn 70% thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 đăng ký xét tuyển đại học Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy trong số hơn 1,24 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có gần 875 nghìn em đã thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, đạt hơn 70%. Năm nay, trung bình mỗi thí sinh đã đăng ký khoảng 8 nguyện vọng.

(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sáng 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số liệu thống kê trên hệ thống tuyển sinh. Theo đó, trong số 1.241.914 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có 874.811 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.

Các thí sinh đã đăng ký 7.180.860 nguyện vọng vào các ngành/chương trình đào tạo, trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8 nguyện vọng. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay cho việc các năm trước thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng.

Trong số các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay, có 467.590 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.179;

Có 331.693 thí sinh đăng ký vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định 179 của Chính phủ, Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành theo Nghị định 179 là 1.291.839.

Từ hôm nay, 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, lịch nộp lệ phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng tỉnh, thành phố.