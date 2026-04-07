Honda BR-V 2026: Ưu đãi 100% phí trước bạ, khẳng định vị thế MPV an toàn nhất phân khúc Tháng 7/2026, Honda BR-V nhận ưu đãi phí trước bạ lên đến 100%, đưa giá lăn bánh trở nên hấp dẫn hơn trong phân khúc MPV 7 chỗ. Mẫu xe Nhật Bản ghi điểm nhờ hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn và khối động cơ i-VTEC mạnh mẽ.

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được phát triển bởi hãng xe Nhật Bản, hướng đến các thị trường đang phát triển tại Châu Á và Nam Phi. Tại thị trường Việt Nam, BR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản G và L, mang đến lựa chọn thực dụng nhưng không kém phần hiện đại cho nhóm khách hàng gia đình.

Honda BR-V 2026 sở hữu ngoại hình lai SUV mạnh mẽ và hiện đại.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda BR-V tháng 7/2026

Bước sang tháng 7/2026, Honda Việt Nam cùng hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi phí trước bạ quy mô lớn. Cụ thể, phiên bản BR-V L nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi phiên bản BR-V G nhận mức 50%. Đây là thời điểm vàng để người dùng sở hữu mẫu xe này với chi phí tối ưu.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Chương trình ưu đãi Honda BR-V G 629 720 708 694 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda BR-V L 705 806 791 778 Tặng 100% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Honda BR-V 2026 tiếp tục duy trì thế mạnh về hiệu suất vận hành với khối động cơ 1.5L i-VTEC, cho công suất 119 mã lực, cao nhất trong nhóm MPV giá rẻ hiện nay.

Thông số kỹ thuật Honda BR-V G Honda BR-V L Kiểu động cơ Xăng 1.5L i-VTEC Xăng 1.5L i-VTEC Công suất cực đại (hp/rpm) 119/6.600 119/6.600 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 145/4.300 145/4.300 Hộp số CVT CVT Hệ dẫn động FWD FWD Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 6,4 lít/100 km 6,4 lít/100 km Khoảng sáng gầm 207 mm 207 mm

Ngôn ngữ thiết kế SUV hóa mạnh mẽ

Thế hệ mới của Honda BR-V sở hữu kích thước gia tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, mang lại ngoại hình bề thế và không gian nội thất tối ưu hơn. Với chiều dài tổng thể 4.490 mm và trục cơ sở 2.700 mm, xe không chỉ rộng rãi mà còn toát lên vẻ nam tính nhờ các đường gân nổi khối chạy dọc thân xe.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt nan ngang xếp chồng, kết nối liền mạch với cụm đèn pha LED tự động. Thân xe được trang bị mâm hợp kim đa chấu kích thước 16-17 inch tùy phiên bản. Riêng bản cao cấp L sở hữu lưới tản nhiệt sơn đen Piano và đèn sương mù LED, tạo điểm nhấn sang trọng hơn.

Nội thất thực dụng và không gian "rạp chiếu phim"

Khoang cabin của Honda BR-V 2026 được thiết kế theo triết lý thực dụng, tập trung vào sự tiện lợi cho người dùng. Táp-lô được bố trí khoa học với màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Điểm đặc biệt nằm ở cách sắp xếp hàng ghế theo kiểu rạp chiếu phim, nơi hàng ghế sau cao hơn hàng ghế trước, giúp mọi hành khách đều có tầm nhìn thoáng đãng.

Hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60:40 linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50 đủ không gian cho người trưởng thành cao 1,7m. Thể tích khoang hành lý có thể mở rộng từ 244 lít lên đến 530 lít khi gập hàng ghế cuối, đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ cho những chuyến đi xa.

Công nghệ an toàn Honda Sensing vượt trội

Điểm giá trị nhất trên Honda BR-V chính là gói an toàn Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Hệ thống này bao gồm các tính năng như: hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, đèn pha thích ứng tự động, giảm thiểu chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.

Bên cạnh đó, xe còn đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Phiên bản L được bổ sung thêm camera quan sát làn đường LaneWatch và hệ thống 6 túi khí, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lái và hành khách.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Honda BR-V 2026 là mẫu xe dành cho những ai ưu tiên tính an toàn và khả năng vận hành bền bỉ. Mặc dù mức giá niêm yết có phần nhỉnh hơn các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross, nhưng với chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 7/2026, BR-V trở thành lựa chọn có giá trị sử dụng cao trên giá thành.

Ưu điểm:

Hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

Động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc MPV 1.5L.

Không gian nội thất linh hoạt, tầm nhìn tốt.

Nhược điểm: