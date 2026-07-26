Houston Dynamo 3-0 Austin: Houston Dynamo giành chiến thắng Houston Dynamo có lợi thế về vị trí và điểm số, nhưng lịch sử đối đầu cân bằng khiến cuộc chạm trán Austin tại Shell Energy Stadium khó đoán

Houston Dynamo 3 - 0 Austin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón Austin.

12' Mateusz Bogusz mở tỷ số cho Houston Dynamo Phút 12', Mateusz Bogusz lập công, giúp Houston Dynamo mở tỷ số 1-0 trước Austin. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo tạm đứng #7 bảng, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

12' Austin kiểm soát bóng, Houston Dynamo dẫn trước Sau 12 phút, Austin kiểm soát bóng tốt hơn với 40 - 60, nhưng Houston Dynamo mới là đội tạo khác biệt khi đang dẫn 1-0 nhờ dứt điểm 1 - 0. Thế trận nghiêng về Austin ở khả năng cầm bóng, còn Houston Dynamo đang phòng ngự và chờ thời cơ.

18' Ilie Sánchez nhận thẻ vàng phút 18 Phút 18, Ilie Sánchez nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải rút thẻ. Tiền vệ này sẽ cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

24' Austin kiểm soát bóng, Houston phòng ngự chặt Phút 24', Austin đang chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với tỷ lệ 39-61 và nhỉnh hơn ở số phạt góc 0-2. Dù vậy, Houston Dynamo phòng ngự kín kẽ, vẫn có nhiều dứt điểm hơn 3-2 và bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

29' Mateusz Bogusz giúp Houston Dynamo nới rộng cách biệt Phút 29, Mateusz Bogusz lập công với đường kiến tạo của Guilherme, giúp Houston Dynamo nhân đôi cách biệt lên 2-0 trước Austin. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo tạm đứng #7 với 23 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

32' Houston Dynamo nới rộng cách biệt 3-0 Phút 32, Guilherme ghi bàn, giúp Houston Dynamo nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Austin. Nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo tạm đứng thứ 7 bảng còn Austin ở vị trí 14, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

36' Austin cầm bóng, Houston Dynamo hiệu quả Sau 36 phút, Austin kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 36 - 64 và có 3 quả phạt góc so với 0 của Houston Dynamo. Tuy nhiên, đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn trong những pha lên bóng, với dứt điểm 5 - 4 và trúng đích 3 - 1, qua đó đang dẫn 3-0.

42' Felipe Andrade nhận thẻ vàng Phút 42, Felipe Andrade nhận thẻ vàng, khiến trận đấu xuất hiện thêm một mốc đáng chú ý trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Houston Dynamo giữ lợi thế lớn Bước sang phút 48, Austin nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (48 - 52) và phạt góc (0 - 3), nhưng Houston Dynamo vẫn giữ lợi thế lớn với tỷ số 3 - 0. Hai đội cùng có 6 - 6 dứt điểm, cho thấy thế trận chưa hoàn toàn nghiêng về đội đang dẫn.

60' Houston Dynamo thay người ở phút 60 Phút 60, J. Rosales vào sân thay Przemyslaw Placheta. Houston Dynamo điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang nắm lợi thế lớn, còn Austin cần tìm cách xoay chuyển cục diện.

60' Besard Sabovic vào sân thay Ilie Sánchez Phút 60, Besard Sabovic vào sân thay Ilie Sánchez khi Houston Dynamo đang dẫn Austin 3-0. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế lớn trong những phút còn lại.

61' Austin nhỉnh bóng, Houston vẫn hiệu quả Phút 61', Austin nhỉnh hơn về cầm bóng (49 - 51) và phạt góc (0 - 4), nhưng Houston Dynamo vẫn dẫn 3-0 và dứt điểm nhiều hơn (10 - 9). Austin đang gây sức ép, còn Houston Dynamo phải chịu trận nhiều hơn trong thế dẫn sâu.

62' Lucas Halter nhận thẻ vàng Phút 62', Lucas Halter nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải dừng trận đấu.

62' Besard Sabovic nhận thẻ vàng phút 62 Phút 62, Besard Sabovic nhận thẻ vàng. Houston Dynamo đang dẫn Austin 3-0; nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo tạm đứng thứ 7 với 23 điểm, nhưng bảng xếp hạng vẫn chưa chốt.

63' Artur vào sân, Diadié Samassékou rời sân Phút 63, Artur vào sân thay Diadié Samassékou. Houston Dynamo đang dẫn Austin 3-0, nên sự thay đổi này diễn ra trong lúc đội bóng có lợi thế rất lớn.

70' Mateja Djordjevic vào sân phút 70 Phút 70, Mateja Djordjevic được tung vào sân thay Oleksandr Svatok. Đây là sự thay đổi nhân sự của đội bóng trong những phút cuối trận.

70' Jack McGlynn vào sân ở phút 70 Phút 70, Jack McGlynn vào sân thay Agustín Bouzat. Houston Dynamo đang nắm lợi thế lớn với tỷ số 3-0; nếu giữ tỷ số này, đội tạm đứng thứ 7 với 23 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

70' Duncan McGuire vào sân thay Ezequiel Ponce Phút 70, Duncan McGuire được tung vào sân thay Ezequiel Ponce. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút tiếp theo của trận đấu.

71' Ervin Torres vào sân thay Facundo Torres Phút 71, Ervin Torres vào sân thay Facundo Torres trong bối cảnh Houston Dynamo đang dẫn Austin 3-0.

73' Austin kiểm soát bóng nhưng Houston dẫn sâu Bước sang phút 73', Austin nhỉnh hơn về cầm bóng 48 - 52 và phạt góc 0 - 4, nhưng thế trận tấn công vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 10 - 10 lần dứt điểm. Houston Dynamo đang lùi về chịu sức ép nhất định để bảo toàn lợi thế dẫn trước.

82' Žan Kolmanič vào sân ở phút 82 Phút 82', Žan Kolmanič vào sân thay Jon Gallagher, khi Houston Dynamo đang dẫn Austin 3-0.

84' Ondrej Lingr vào sân phút 84 Phút 84, Ondrej Lingr được tung vào sân thay Guilherme. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong những phút cuối.

85' Erik Sviatchenko vào sân phút 85 Phút 85', Erik Sviatchenko vào sân thay Lucas Halter. Houston Dynamo thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Austin 3-0, hướng đến việc giữ vững lợi thế trong những phút cuối.

85' Austin ép sân, Houston Dynamo bảo vệ lợi thế Bước sang phút 85, Houston Dynamo vẫn dẫn 3 - 0 nhưng Austin mới là đội nhỉnh hơn về cầm bóng (47 - 53) và phạt góc (1 - 4). Đội khách đang gia tăng sức ép, còn Houston Dynamo phải tập trung chống đỡ để bảo toàn lợi thế.

KT Kết thúc: Houston Dynamo 3-0 Austin Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 09:38 26/07/2026

Đội hình chính thức Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 Austin Sơ đồ 4-4-2 31 Jonathan Bond 36 Felipe Andrade 5 Lucas Halter 6 Artur 34 Agustin Resch 11 Lawrence Ennali 19 Mateusz Bogusz 8 Jack McGlynn 16 Héctor Herrera 23 Duncan McGuire 20 Guilherme 1 Brad Stuver 17 Jon Gallagher 5 Oleksandr Svatok 4 Brendan Hines-Ike 29 Guilherme Biro 11 Facundo Torres 14 Besard Sabovic 6 Ilie Sánchez 30 J. Rosales 10 Myrto Uzuni 9 Brandon Vazquez Dự bị Houston Dynamo 9 Ondrej Lingr 10 Ezequiel Ponce 14 Duane Holmes 18 Diadié Samassékou 21 Franco Negri 24 Ibrahim Aliyu 26 Blake Gillingham 28 Erik Sviatchenko 30 Agustín Bouzat Austin 7 Jayden Nelson 12 Damian Las 20 Nicolás Dubersarsky 21 Christian Ramirez 23 Žan Kolmanič 33 Owen Wolff 35 Mateja Djordjevic 38 Ervin Torres 77 Przemyslaw Placheta Cập nhật đội hình lúc 06:50 26/07/2026

Houston Dynamo Thống kê Austin 46% Kiểm soát bóng 54% 10 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 5 1 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Mateusz Bogusz Houston Dynamo 2 bàn Guilherme Houston Dynamo 1 bàn · 1 kiến tạo Agustín Bouzat Houston Dynamo 1 kiến tạo · điểm 7.32 Ezequiel Ponce Houston Dynamo 1 kiến tạo · điểm 6.8 Jonathan Bond Houston Dynamo Điểm 8.23 Brandon Vazquez Austin Điểm 7.42

Houston Dynamo sẽ tiếp Austin tại Shell Energy Stadium trong khuôn khổ MLS Nhà nghề Mỹ vào lúc 07:30 ngày 26/07/2026. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với vị trí thứ 7 cùng 23 điểm, trong khi Austin đứng hạng 14 với 17 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo ra lợi thế nhất định cho Houston Dynamo, nhưng phong độ gần đây và kết quả đối đầu cho thấy đây không phải màn so tài một chiều.

Houston Dynamo có nền tảng ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà duy trì được sự ổn định tương đối, đặc biệt khi số trận không thua chiếm phần lớn trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, việc chỉ có 2 chiến thắng cũng cho thấy Houston Dynamo chưa tạo được sự áp đảo rõ ràng qua từng trận đấu.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Houston Dynamo cần tận dụng lợi thế sân nhà để chuyển sự ổn định thành sức ép cụ thể. Với vị trí thứ 7 và 23 điểm, đội bóng này đang có nền tảng tốt hơn Austin trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, lợi thế ấy chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Houston Dynamo kiểm soát được nhịp độ và hạn chế những thời điểm trận đấu trở nên giằng co.

Austin cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất ổn

Austin có thành tích kém ổn định hơn trong cùng số trận, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Chuỗi kết quả này đặt đội khách vào thế phải thận trọng, bởi bất kỳ sai lầm nào trong cách nhập cuộc cũng có thể khiến họ gặp khó trước một đối thủ đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Austin vẫn có cơ sở để hướng tới một trận đấu cạnh tranh. Một chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực, dù chưa duy trì được sự đều đặn. Bài toán quan trọng với Austin là giữ được sự tập trung trong toàn bộ trận đấu, đồng thời không để khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng biến thành áp lực tâm lý quá lớn.

Thế đối đầu cân bằng

5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội không cho thấy bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Houston Dynamo thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Austin cũng thắng 2 trận. Cán cân cân bằng này khiến những đánh giá dựa riêng trên vị trí hiện tại trở nên chưa đủ để kết luận về cục diện trận đấu.

Đối đầu gần đây cũng cho thấy Austin không phải đối thủ dễ bị khuất phục trước Houston Dynamo. Vì vậy, đội chủ nhà sẽ cần duy trì sự chủ động nhưng tránh đánh giá thấp khả năng phản ứng của đội khách. Ở chiều ngược lại, Austin có thể xem sự cân bằng trong lịch sử đối đầu là điểm tựa để bước vào trận đấu với niềm tin lớn hơn.

Cuộc đấu nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Với lợi thế sân nhà, Houston Dynamo nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát trận đấu và buộc Austin phải chống đỡ trong những giai đoạn quan trọng. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cho biết sơ đồ chiến thuật hay cách bố trí nhân sự của hai đội, nên trọng tâm nhận định nằm ở khả năng duy trì sự ổn định thay vì dự đoán một phương án cụ thể.

Houston Dynamo cần biến vị trí thứ 7 và khoảng cách 6 điểm với Austin thành lợi thế về tâm thế thi đấu. Đội chủ nhà không được để những trận hòa trong chuỗi gần đây làm giảm tính quyết đoán, đặc biệt khi lịch sử đối đầu cho thấy Austin vẫn có khả năng giành kết quả tích cực.

Trong khi đó, Austin sẽ phải ưu tiên sự chắc chắn sau chuỗi 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được cự ly hợp lý và đứng vững trước sức ép ban đầu, đội khách có thể đưa trận đấu về thế giằng co, nơi sự cân bằng trong 5 lần gặp nhau gần nhất tiếp tục được thể hiện.

Nhận định trước trận

Houston Dynamo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn, nhiều hơn 6 điểm và phong độ gần đây ổn định hơn. Tuy nhiên, Austin có thể tạo ra thế trận khó chịu khi hai đội đang có thành tích đối đầu cân bằng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt và tận dụng hiệu quả lợi thế của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Houston Dynamo · 2 thắng 1 hòa Austin · 2 thắng Austin 2 - 0 Houston Dynamo AUS Austin 2 - 2 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 2 - 0 Austin HD Austin 0 - 1 Houston Dynamo HD Austin 1 - 0 Houston Dynamo AUS

Houston Dynamo 5 trận gần nhất H T H T B 15 Trận 7-2-6 T-H-B 20 Ghi (TB 1.3) 24 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất T B B B B 16 Trận 4-5-7 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 32 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 6 Seattle Sounders 15 7 3 5 0 24 T B B B B 7 Houston Dynamo 15 7 2 6 -4 23 T B T H H 8 St. Louis City 16 6 4 6 -1 22 T H T T T … 13 San Diego 16 4 5 7 +2 17 H T H B B 14 Austin 16 4 5 7 -10 17 H B B B T 15 Sporting KC 16 4 2 10 -22 14 T T B B T

Tình hình lực lượng Houston Dynamo ✚ Lucas Halter (Leg Injury) ✚ Jack McGlynn (Called Up To National Team) ✚ Jimmy Maurer (Head Injury) Austin ✚ Brendan Hines-Ike (Hamstring Injury)