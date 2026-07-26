Thống kê trận đấu Houston Dynamo 3-0 Austin: Houston Dynamo thắng đậm thuyết phục

Houston Dynamo giành chiến thắng đậm 3-0 trước Austin. Guilherme là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.07. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.