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    Thống kê trận đấu Houston Dynamo 3-0 Austin: Houston Dynamo thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân26/07/2026 09:38

    Houston Dynamo giành chiến thắng đậm 3-0 trước Austin. Guilherme là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.07. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    12'
    Mateusz Bogusz — kiến tạo Ezequiel Ponce
    Houston Dynamo
    29'
    Mateusz Bogusz — kiến tạo Guilherme
    Houston Dynamo
    32'
    Guilherme — kiến tạo Agustín Bouzat
    Houston Dynamo
    Thẻ phạt
    18'
    Ilie Sánchez
    Austin
    42'
    Felipe Andrade
    Houston Dynamo
    62'
    Lucas Halter
    Houston Dynamo
    62'
    Besard Sabovic
    Austin
    Đồ thị diễn biến
    Houston DynamoHT 45'Austin

    Thống kê trận đấu

    Houston DynamoThống kêAustin
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    10
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    5
    1
    Phạt góc
    6
    12
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mateusz Bogusz
    Mateusz Bogusz
    Houston Dynamo
    2 bàn
    Guilherme
    Guilherme
    Houston Dynamo
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Agustín Bouzat
    Agustín Bouzat
    Houston Dynamo
    1 kiến tạo · điểm 7.32
    Ezequiel Ponce
    Ezequiel Ponce
    Houston Dynamo
    1 kiến tạo · điểm 6.8
    Jonathan Bond
    Jonathan Bond
    Houston Dynamo
    Điểm 8.23
    Brandon Vazquez
    Brandon Vazquez
    Austin
    Điểm 7.42

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Houston Dynamo
    9.07
    GuilhermeMOTM1 bàn · 1 KT
    8.35
    Mateusz Bogusz2 bàn
    8.23
    Jonathan Bond
    7.32
    Agustín Bouzat1 KT
    7.21
    Héctor Herrera
    6.95
    Lucas Halter
    6.86
    Agustin Resch
    6.85
    Lawrence Ennali
    6.8
    Ezequiel Ponce1 KT
    6.63
    Felipe Andrade
    6.59
    Jack McGlynn
    6.58
    Diadié Samassékou
    6.56
    Artur
    6.49
    Ondrej Lingr
    6.47
    Erik Sviatchenko
    6.41
    Duncan McGuire
    Austin
    7.42
    Brandon Vazquez
    7.16
    J. Rosales
    7.1
    Przemyslaw Placheta
    6.9
    Myrto Uzuni
    6.8
    Facundo Torres
    6.78
    Owen Wolff
    6.7
    Ervin Torres
    6.61
    Mateja Djordjevic
    6.58
    Besard Sabovic
    6.56
    Žan Kolmanič
    6.52
    Brendan Hines-Ike
    6.46
    Jon Gallagher
    6.44
    Ilie Sánchez
    6.33
    Oleksandr Svatok
    6.07
    Guilherme Biro
    5.86
    Brad Stuver

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Houston Dynamo
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Austin
    Sơ đồ 3-4-3
    31
    Jonathan Bond
    36
    Felipe Andrade
    5
    Lucas Halter
    34
    Agustin Resch
    11
    Lawrence Ennali
    18
    Diadié Samassékou
    19
    Mateusz Bogusz
    30
    Agustín Bouzat
    16
    Héctor Herrera
    20
    Guilherme
    10
    Ezequiel Ponce
    1
    Brad Stuver
    4
    Brendan Hines-Ike
    5
    Oleksandr Svatok
    29
    Guilherme Biro
    77
    Przemyslaw Placheta
    33
    Owen Wolff
    6
    Ilie Sánchez
    17
    Jon Gallagher
    11
    Facundo Torres
    9
    Brandon Vazquez
    10
    Myrto Uzuni
    Dự bị
    Houston Dynamo
    6 Artur8 Jack McGlynn9 Ondrej Lingr14 Duane Holmes21 Franco Negri22 Matthew Arana23 Duncan McGuire26 Blake Gillingham28 Erik Sviatchenko
    Austin
    7 Jayden Nelson12 Damian Las14 Besard Sabovic20 Nicolás Dubersarsky21 Christian Ramirez23 Žan Kolmanič30 J. Rosales35 Mateja Djordjevic38 Ervin Torres

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Mateusz Bogusz lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: Ezequiel Ponce)
    Phút 29: Mateusz Bogusz lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: Guilherme)
    Phút 32: Guilherme lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: Agustín Bouzat)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Houston Dynamo · 2 thắng1 hòaAustin · 2 thắng
    26/04/2026
    Austin
    2 - 0
    Houston Dynamo
    AUS
    10/08/2025
    Austin
    2 - 2
    Houston Dynamo
    Hòa
    27/04/2025
    Houston Dynamo
    2 - 0
    Austin
    HD
    22/09/2024
    Austin
    0 - 1
    Houston Dynamo
    HD
    16/05/2024
    Austin
    1 - 0
    Houston Dynamo
    AUS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Houston Dynamo
    5 trận gần nhất
    THTHT
    16
    Trận
    8-2-6
    T-H-B
    23
    Ghi (TB 1.4)
    24
    Thủng lưới
    Austin
    5 trận gần nhất
    BTBBB
    17
    Trận
    4-5-8
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.3)
    35
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    5Real Salt Lake15825+526BTTHB
    6Houston Dynamo16826-126BTHHT
    7St. Louis City17746025HTTTT
    13San Diego16457+217HTHBB
    14Austin17458-1317BBBTB
    15Sporting KC164210-2214TTBBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Houston Dynamo 3-0 Austin: Houston Dynamo thắng đậm thuyết phục
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