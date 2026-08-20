Houston Dynamo hạ Vancouver Whitecaps 1-0, cả hai dắt tay nhau vào vòng 1/16 MLS Đánh bại Vancouver Whitecaps 1-0 ngay tại BC Place nhờ bàn thắng duy nhất của Negri ở phút 34, Houston Dynamo thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng; dù thất bại, đội chủ nhà vẫn cùng đối thủ chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS.

Vancouver Whitecaps 0 - 1 Houston Dynamo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón Houston Dynamo.

12' Houston Dynamo kiểm soát bóng vượt trội Nhập cuộc chủ động, Houston Dynamo áp đặt thế trận với thời lượng cầm bóng 28% - 72% nghiêng về phía đội khách trong 12 phút đầu. Dù vậy, Vancouver Whitecaps lại sở hữu cú dứt điểm duy nhất từ đầu trận (1 - 0), trong bối cảnh cả hai bên đều chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0 - 0).

24' Houston Dynamo nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Bước sang phút 24, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng 0 - 0 dù Houston Dynamo nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 45% - 55% . Cả hai đội cùng sở hữu 2 - 2 lần dứt điểm, nhưng đội khách tỏ ra nhỉnh hơn về độ nguy hiểm với 0 - 1 cú sút trúng đích cùng 0 - 1 quả phạt góc. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps thi đấu áp sát khá quyết liệt để phá lối chơi của đối thủ với số lần phạm lỗi 4 - 2 .

26' Thẻ vàng cho A. Cubas của Vancouver Whitecaps Phút 26, A. Cubas bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa hai đội đầu bảng trên sân BC Place đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, và nếu giữ tỷ số này, cả Vancouver Whitecaps lẫn Houston Dynamo đều sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

34' F. Negri mở tỷ số cho Houston Dynamo Phút 34, F. Negri dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Houston Dynamo . Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách vươn lên dẫn trước ngay trên sân BC Place của Vancouver Whitecaps.

36' Houston Dynamo thi đấu hiệu quả hơn Vancouver Whitecaps Tính đến phút 36, Vancouver Whitecaps dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước một Houston Dynamo thi đấu đầy thực dụng. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn ở chỉ số dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 2 ) để duy trì lợi thế, trong khi chủ nhà buộc phải phạm lỗi 8 - 4 nhằm ngăn chặn các đợt phản công.

37' A. Resch nhận thẻ vàng sau khi Houston Dynamo mở tỷ số Phút 37, A. Resch bên phía Houston Dynamo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Chỉ ít phút sau khi đội khách vươn lên dẫn 0-1, cầu thủ này đã phạm lỗi và bị cảnh cáo, khiến bầu không khí trên sân BC Place càng thêm căng thẳng.

41' A. Bouzat nhận thẻ vàng, Houston Dynamo liên tiếp bị cảnh cáo Phút 41, A. Bouzat bên phía Houston Dynamo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đội khách chỉ trong ít phút sau án cảnh cáo dành cho A. Resch ở phút 37, trong thời điểm Houston Dynamo đang tạm dẫn Vancouver Whitecaps 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Vancouver Whitecaps thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Muller được tung vào sân thay cho C. Sabaly . Trong thế bị đối thủ dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà cần luồng gió mới để cải thiện khả năng tấn công khi chưa có cú dứt điểm trúng đích nào.

49' Houston Dynamo duy trì sự hiệu quả đầu hiệp hai Bước sang đầu hiệp hai, Vancouver Whitecaps cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng chưa thể tạo nên khác biệt. Dù chỉ số dứt điểm của hai bên đang cân bằng 5 - 5, Houston Dynamo mới là đội chơi sắc bén hơn với chỉ số trúng đích 0 - 3 để tiếp tục nắm lợi thế dẫn 0 - 1.

61' Vancouver Whitecaps bế tắc trong nỗ lực gỡ hòa Bước sang phút 61, Vancouver Whitecaps nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% nhưng chưa thể tìm ra lời giải cho hàng thủ đối phương. Dù tổng số lần dứt điểm hai đội đang cân bằng 5 - 5 , Houston Dynamo mới là bên hiệu quả hơn hẳn khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 3 để tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

64' VAR từ chối bàn thắng của R. Elloumi Phút 64, R. Elloumi tưởng chừng đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và xác định có lỗi trước đó, qua đó không công nhận bàn thắng cho Vancouver Whitecaps. Quyết định này khiến đội chủ nhà trên sân BC Place tiếp tục gặp khó khăn khi vẫn bị Houston Dynamo dẫn 0-1.

70' Houston Dynamo tung D. McGuire vào sân ở phút 70 Phút 70, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi người khi D. McGuire được tung vào sân thế chỗ Guilherme . Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và việc bổ sung nhân sự tươi mới nhằm giúp họ duy trì thế trận vững chắc. Nếu giữ tỷ số này, cả Houston Dynamo và Vancouver Whitecaps đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

73' Vancouver Whitecaps tung B. Caicedo vào sân làm mới hàng công Phút 73, đội chủ nhà Vancouver Whitecaps quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Caicedo vào sân thế chỗ cho E. Sabbi . Đang bị Houston Dynamo dẫn trước 0-1, Vancouver Whitecaps rất cần luồng sinh khí mới này để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Vancouver Whitecaps kiểm soát bóng nhưng thiếu hiệu quả Bước sang phút 73, Vancouver Whitecaps nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng với 57% - 43% nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu hãm thành. Dù hai đội có cùng 5 - 5 lần dứt điểm, Houston Dynamo lại tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn với 0 - 3 cú dứt điểm trúng đích để tiếp tục duy trì thế dẫn 0 - 1 .

74' Vancouver Whitecaps thay người: R. Priso thế chỗ A. Cubas Phút 74, Vancouver Whitecaps tung R. Priso vào sân để thay thế cho A. Cubas . Đang bị đối thủ dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, ban huấn luyện đội bóng Canada hy vọng làn gió mới này sẽ giúp họ cải thiện thế trận trong những phút cuối.

75' Houston Dynamo tung M. Saracchi vào sân ở phút 75 Phút 75, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Saracchi được tung vào sân thay thế F. Negri . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trên sân của Vancouver Whitecaps, sự bổ sung nguồn năng lượng mới hứa hẹn sẽ giúp đội khách duy trì sự chắc chắn để bảo vệ thành quả ở những phút cuối.

75' Houston Dynamo làm mới tuyến giữa với D. Samassekou Phút 75, Houston Dynamo tiến hành thay đổi nhân sự khi D. Samassekou được tung vào sân thay cho H. Herrera . Đội khách đang nỗ lực bảo vệ lợi thế 0-1 ở những phút còn lại, bởi nếu giữ tỷ số này, Houston Dynamo sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

80' Houston Dynamo điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Ở phút 80, Houston Dynamo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Holmes được tung vào sân thay cho L. Ennali . Đội khách đang tập trung gia cố đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 0-1 trong những phút cuối trận.

85' Vancouver Whitecaps bế tắc dù kiểm soát bóng tốt hơn Bước sang phút 85, Vancouver Whitecaps dồn lực ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% - 40% và nỗ lực tạo ra 11 - 8 cú dứt điểm. Dù vậy, sự hiệu quả lại nghiêng về Houston Dynamo khi đội khách nhỉnh hơn về số lần dứt điểm trúng đích ( 1 - 4 ), qua đó tiếp tục bảo vệ tỷ số 0 - 1.

88' S. Adekugbe vào sân thay T. Johnson ở phút 88 Phút 88, Vancouver Whitecaps có sự thay đổi người khi S. Adekugbe được tung vào sân thế chỗ T. Johnson. Đang bị Houston Dynamo dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối cùng. Dù vậy, nếu giữ tỷ số này, Vancouver Whitecaps vẫn giữ đỉnh bảng với 37 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16.

88' Vancouver Whitecaps tung N. Djordjevic vào sân ở phút 88 Phút 88, Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi người khi N. Djordjevic vào sân thay thế cho E. Ocampo . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút cuối khi đang bị Houston Dynamo dẫn 0-1.

KT Kết thúc: Vancouver Whitecaps 0-1 Houston Dynamo Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 11:37 20/08/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen Houston Dynamo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 2 Mathías Laborda 28 Tate Johnson 8 Oliver Larraz 20 Andrés Cubas 11 Emmanuel Sabbi 25 Ryan Gauld 7 Cheick Tidiane Sabaly 19 Rayan Elloumi 31 Jonathan Bond 11 Lawrence Ennali 5 Lucas Halter 34 Agustin Resch 21 Franco Negri 6 Artur 30 Agustín Bouzat 8 Jack McGlynn 16 Héctor Herrera 20 Guilherme 19 Mateusz Bogusz Dự bị Vancouver Whitecaps 32 Isaac Boehmer 6 Ralph Priso 3 Sam Adekugbe 29 Mihail Gherasimencov 41 Nikola Djordjevic 13 Thomas Müller 26 Jean-Claude Ngando 97 Liam MacKenzie 14 Bruno Quiñonez Houston Dynamo 26 Blake Gillingham 4 Marcelo Saracchi 3 Antônio Carlos 28 Erik Sviatchenko 9 Ondrej Lingr 18 Diadié Samassékou 14 Duane Holmes 24 Ibrahim Aliyu 23 Duncan McGuire Cập nhật đội hình lúc 09:26 20/08/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê Houston Dynamo 63% Kiểm soát bóng 37% 15 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 4 7 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Franco Negri Houston Dynamo 1 bàn Mathías Laborda Vancouver Whitecaps Điểm 8.2 Lucas Halter Houston Dynamo Điểm 7.5 Artur Houston Dynamo Điểm 7.5 Tristan Blackmon Vancouver Whitecaps Điểm 7.3 Ryan Gauld Vancouver Whitecaps Điểm 7.3

Thông tin trận đấu Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo

Trận đấu giữa Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo diễn ra vào lúc 09h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động BC Place, thuộc khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Cuộc đối đầu tại sân BC Place mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cục diện nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng MLS. Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu này với vị thế của đội dẫn đầu giải đấu khi sở hữu 37 điểm. Trong khi đó, Houston Dynamo bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 35 điểm. Khoảng cách mong manh 2 điểm khiến cuộc chạm trán trực tiếp này trở thành tâm điểm của vòng đấu.

Phong độ thi đấu của Vancouver Whitecaps và Houston Dynamo

Vancouver Whitecaps sở hữu phong độ tương đối ổn định trong giai đoạn vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Tích lũy điểm số đều đặn giúp đại diện của khu vực Vancouver duy trì đỉnh bảng xếp hạng.

Bên kia chiến tuyến, Houston Dynamo đang trình diễn phong độ thăng hoa. Đội khách duy trì chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành tới 4 chiến thắng và chỉ chia điểm 1 trận ở lần ra sân gần nhất. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp Houston Dynamo áp sát vị trí số 1 với khoảng cách cực kỳ thu hẹp.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Xét về thành tích đối đầu trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Houston Dynamo đang nắm lợi thế nhỉnh hơn đôi chút. Đội khách giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Vancouver Whitecaps có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Sự cân bằng này hứa hẹn một màn so tài kịch tính và khó đoán.

Đánh giá chung trước trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà BC Place là điểm tựa lớn đối với Vancouver Whitecaps trong mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thách thức cho họ là không hề nhỏ khi đối thủ Houston Dynamo đang đạt phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại. Với thế trận cân bằng và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, cả hai đội bóng đều hướng tới một kết quả thuận lợi để khẳng định vị thế tại MLS.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 1 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 2 thắng Houston Dynamo 1 - 0 Vancouver Whitecaps HD Vancouver Whitecaps 1 - 1 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 0 - 3 Vancouver Whitecaps VW Houston Dynamo 1 - 1 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 3 - 4 Houston Dynamo HD

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T H B B H 18 Trận 11-4-3 T-H-B 40 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T T T T H 19 Trận 11-2-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.5) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ K. Poku (Muscle Injury) ✚ R. Veselinovic (Injury) ✚ B. White (Hamstring Injury) ✚ J. Badwal (Concussion) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ A. Cvetkovic (Inactive) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Felipe Andrade (Lower-Body Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Felipe Andrade (Lower-Body Injury)