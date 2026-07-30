Hradec Králové ngược dòng hạ Tromsø trên sân nhà Hradec Králové ngược dòng thắng Tromsø 3-1 tại Malšovická aréna, với các bàn của Buren, Sloncik và Mihalik; Larsen ghi bàn cho đội khách.

Hradec Králové 3 - 1 Tromsø Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hradec Králové tiếp đón Tromsø.

13' Tromsø kiểm soát thế trận từ sớm Sau 13 phút, Tromsø đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về dứt điểm 0 - 1. Hradec Králové chủ yếu phải chống đỡ trước sức ép của đội khách, trong thế trận chưa có bàn thắng.

14' Jakub Uhrincat nhận thẻ vàng Phút 14, Jakub Uhrincat nhận thẻ vàng trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng. Tromsø đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Hradec Králové vẫn giữ được tỷ số 0-0.

25' Tromsø mở tỷ số nhờ Heine Åsen Larsen Phút 25, Heine Åsen Larsen lập công sau đường kiến tạo của Sander Håvik Innvær, đưa Tromsø vượt lên dẫn trước 0-1. Đây là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Tromsø và lập tức tạo ra khác biệt.

25' Tromsø nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Sau 25 phút, thế trận khá cân bằng khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50 - 50 . Tromsø nhỉnh hơn đôi chút với lợi thế dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1 , trong khi Hradec Králové chưa tạo ra cú sút nào.

30' Mick van Buren giúp Hradec Králové gỡ hòa Phút 30, Mick van Buren lập công sau đường kiến tạo của Jakub Kucera, đưa Hradec Králové gỡ hòa 1-1 trước Tromsø. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn thắng này.

37' Tromsø nhỉnh bóng, thế trận giằng co Phút 37', Tromsø nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 45 - 55, nhưng thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm, trong đó trúng đích 1 - 1. Hradec Králové kiếm được nhiều phạt góc hơn, 3 - 1, cho thấy sức ép vẫn được duy trì ở hai đầu sân.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Isak Dahlqvist vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Isak Dahlqvist được tung vào sân thay Alexander Warneryd. Tromsø và Hradec Králové đang hòa 1-1, và sự thay đổi này mở đầu cho những điều chỉnh sau giờ nghỉ.

48' Tom Sloncik đưa Hradec Králové vượt lên Phút 48, Tom Sloncik lập công sau đường kiến tạo của Mick van Buren, đưa Hradec Králové vượt lên dẫn trước Tromsø. Thế trận đã đảo chiều sau giờ nghỉ.

50' Tom Sloncik nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 50', Tom Sloncik nhận thẻ vàng, thêm một điểm nóng ngay đầu hiệp hai. Hradec Králové đang dẫn Tromsø 2-1, nên mỗi va chạm lúc này đều có thể khiến trận đấu thêm căng thẳng.

50' Tromsø nhỉnh bóng, Hradec giữ lợi thế Phút 50', Tromsø nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 47 - 53, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 3 - 3 cú dứt điểm. Hradec Králové đang dẫn 2 - 1 và lợi thế còn được củng cố bởi khả năng đưa bóng trúng đích tốt hơn, 2 - 1.

54' Hradec Králové nới rộng cách biệt Phút 54', Ondrej Mihalik ghi bàn sau đường kiến tạo của Daniel Horak, giúp Hradec Králové nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Tromsø.

62' Troy Nyhammer vào sân Phút 62', Troy Nyhammer vào sân thay Ieltsin Camões, khi Hradec Králové đang dẫn Tromsø 3-1. Tromsø có thêm lựa chọn trên sân trong nỗ lực tìm lại thế trận.

62' Adam Vlkanova vào sân thay Mick van Buren Phút 62', Adam Vlkanova vào sân thay Mick van Buren khi Hradec Králové đang dẫn Tromsø 3-1. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Hradec Králové tạo được khoảng cách đáng kể.

63' Hradec Králové hiệu quả hơn dù ít bóng Phút 63', Hradec Králové vẫn dẫn 3-1 trong thế trận khá giằng co: Tromsø nhỉnh hơn về cầm bóng với 47 - 53 và phạt góc 3 - 4, nhưng đội chủ nhà sắc bén hơn khi dứt điểm 4 - 3, trong đó số lần trúng đích là 3 - 1.

66' David Edvardsson nhận thẻ vàng Phút 66, David Edvardsson nhận thẻ vàng. Anh sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

68' VAR vào cuộc với Ondrej Mihalik Phút 68, VAR vào cuộc để xem xét tình huống liên quan đến Ondrej Mihalik. Trận đấu tạm chững lại trong lúc chờ quyết định từ tổ trọng tài.

69' Marko Regza vào sân Phút 69, Marko Regza vào sân thay Ondrej Mihalik. Với tỷ số 3-1, sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn cho Hradec Králové trong phần còn lại.

73' Daniel Braut vào sân ở phút 73 Phút 73, Daniel Braut vào sân thay Heine Åsen Larsen. Tromsø đang bị dẫn 3-1, và sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho những phút cuối.

73' Lars Olden Larsen vào sân phút 73 Phút 73', Lars Olden Larsen vào sân thay Jens Hjertø-Dahl. Sự điều chỉnh diễn ra khi Hradec Králové đang nắm lợi thế rõ rệt.

73' Mathias Tønnessen vào sân phút 73 Phút 73, Mathias Tønnessen vào sân thay Isak Vådebu. Sự điều chỉnh diễn ra khi Hradec Králové đang dẫn 3-1.

75' Tromsø cầm bóng, Hradec hiệu quả hơn Bước sang phút 75, Tromsø nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 47 - 53, nhưng Hradec Králové mới là đội tạo ra sức nặng khi dẫn trước 3-1 và có số lần dứt điểm trúng đích 3 - 1. Thế trận vì thế vẫn giằng co, song Hradec đang tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha lên bóng.

81' David Ludvicek vào sân phút 81 Phút 81, David Ludvicek vào sân thay Vladimír Darida. Hradec Králové đang dẫn 3-1, và sự thay đổi này có thể giúp đội bóng duy trì lợi thế trong những phút cuối.

81' Daniel Trubac vào sân ở phút 81 Phút 81, Daniel Trubac được tung vào sân thay Jakub Kucera. Hradec Králové có thêm sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

81' Abdullahi Umar vào sân thay Tom Sloncik Phút 81, Abdullahi Umar được tung vào sân thay Tom Sloncik. Hradec Králové đang dẫn 3-1, nên sự thay đổi này đến trong thời điểm đội chủ nhà cần duy trì lợi thế.

85' Abdullahi Umar nhận thẻ vàng phút 85 Phút 85, Abdullahi Umar nhận thẻ vàng. Hradec Králové vẫn duy trì lợi thế 3-1 trước Tromsø trong những phút cuối.

87' Tromsø kiểm soát bóng, Hradec giữ lợi thế Phút 87', Tromsø kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 42 - 58 và hưởng 3 - 6 quả phạt góc, cho thấy sức ép đáng kể lên Hradec Králové. Dù vậy, thế trận chưa tạo khác biệt rõ ở khâu dứt điểm khi hai đội cùng có 5 - 5 , còn Hradec vẫn giữ lợi thế 3 - 1.

KT Kết thúc: Hradec Králové 3-1 Tromsø Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:59 31/07/2026

Đội hình chính thức Hradec Králové Sơ đồ 3-4-2-1 Tromsø Sơ đồ 5-3-2 12 Adam Zadrazil 7 Jakub Uhrincat 5 Filip Cihak 25 Frantisek Cech 28 Jakub Kucera 16 Vladimír Darida 11 Samuel Dancak 26 Daniel Horak 10 Mick van Buren 19 Tom Sloncik 17 Ondrej Mihalik 1 Jakob Haugaard 29 Alexander Warneryd 4 Vetle Skjærvik 21 Tobias Guddal 30 Isak Vådebu 37 Sander Håvik Innvær 6 Jens Hjertø-Dahl 5 David Edvardsson 11 Ruben Yttergård Jenssen 20 Ieltsin Camões 22 Heine Åsen Larsen Dự bị Hradec Králové 1 Patrik Vizek 2 David Ludvicek 4 Tomas Petrasek 6 Elione Fernandes Neto 14 Jakub Hodek 18 Marko Regza 20 Matyas Vagner 22 Štěpán Ponikelský 24 Abdullahi Umar Tromsø 3 Mathias Tønnessen 7 Lars Olden Larsen 8 Jesper Grundt 9 Daniel Braut 10 Troy Nyhammer 12 Ole Kristian Lauvli 16 Benjamin Myrvold 17 Isak Dahlqvist 19 Aleksander Lilletun Elvebu Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

Hradec Králové Thống kê Tromsø 42% Kiểm soát bóng 58% 4 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 3 3 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 2

Cầu thủ nổi bật Mick van Buren Hradec Králové 1 bàn · 1 kiến tạo Ondrej Mihalik Hradec Králové 1 bàn Tom Sloncik Hradec Králové 1 bàn Heine Åsen Larsen Tromsø 1 bàn Daniel Horak Hradec Králové 1 kiến tạo · điểm 6.37 Jakub Kucera Hradec Králové 1 kiến tạo · điểm 6.37

Hradec Králové sẽ đối đầu Tromsø tại UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân Malšovická aréna. Lần gặp gần nhất giữa hai đội nghiêng về Hradec Králové, khi đại diện này giành chiến thắng.

Thông tin trận đấu

Cuộc so tài diễn ra tại Malšovická aréna. Đây là toàn bộ thông tin thời gian và địa điểm được xác định cho trận đấu giữa Hradec Králové và Tromsø.

Hradec Králové có lợi thế từ đối đầu gần nhất

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hradec Králové giành chiến thắng trong trận đấu đó, trong khi Tromsø chưa có chiến thắng trước đối thủ này và hai đội không hòa.

Chi tiết này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Hradec Králové trước lần tái ngộ. Tuy nhiên, một kết quả đối đầu không đủ để phản ánh toàn diện tương quan hiện tại, đặc biệt khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích của hai đội tại giải đấu.

Chưa có đủ dữ liệu về đội hình và chiến thuật

Thông tin hiện có chưa bao gồm đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hay phong độ trong những trận gần nhất. Vì vậy, chưa thể xác định cách Hradec Králové và Tromsø sẽ tổ chức lối chơi, cũng như những điểm nóng chiến thuật có thể quyết định trận đấu.

Trong bối cảnh đó, yếu tố đáng chú ý nhất vẫn là khả năng Hradec Králové tận dụng lợi thế sân nhà cùng sự tự tin từ lần đối đầu gần nhất. Tromsø sẽ cần tạo ra cách tiếp cận đủ hiệu quả để thay đổi xu hướng bất lợi trong lịch sử chạm trán được ghi nhận.

Nhận định trước trận

Hradec Králové có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn nhờ từng thắng Tromsø ở lần gặp gần nhất và được thi đấu tại Malšovická aréna. Dù vậy, khi chưa có dữ liệu về phong độ, đội hình và chiến thuật, trận đấu vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Điểm then chốt sẽ nằm ở việc Tromsø phản ứng ra sao trước lợi thế đối đầu của Hradec Králové. Với những thông tin hiện có, ưu thế đang nghiêng về đội chủ nhà, nhưng chưa đủ cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hradec Králové · 1 thắng 0 hòa Tromsø · 0 thắng Tromsø 0 - 1 Hradec Králové HK

Hradec Králové 5 trận gần nhất T H H T T Tromsø 5 trận gần nhất B T T H H

Tình hình lực lượng Hradec Králové ✚ Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court) ✚ Tomas Petrasek (Calf Injury) Tromsø ✚ Jens Hjertø-Dahl (Broken Toe)